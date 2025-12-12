Come scommettere su Liverpool e Real Madrid con l'incertezza manageriale in crescita

Xabi Alonso potrebbe essere vicino a separarsi dal Real Madrid dopo due sconfitte casalinghe consecutive, con un ritorno ad Anfield non fuori discussione.

Mercati Liverpool & Real Madrid Lottomatica Goldbet Netbet Alavés - Real Madrid – Alavés o pareggio 6.00 6.00 5.10 Brighton segna oltre 1.5 gol vs Liverpool 1.30 1.30 1.15 Tottenham - Liverpool – Tottenham o pareggio 1.78 1.78 2.75

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Slot e Alonso sul filo del rasoio

Dopo aver guidato il Liverpool al secondo titolo in Premier League la scorsa stagione, il lavoro di Arne Slot sembrava al sicuro ad agosto. Cinque vittorie consecutive per i Reds all'inizio della difesa del titolo avevano solo rafforzato la sua posizione.

Nel frattempo, Xabi Alonso si stava ancora ambientando nel suo nuovo ruolo. Il tecnico basco era visto come un caso raro di allenatore del Real Madrid a cui sarebbe stato concesso tempo per sistemare le cose. Simile al Liverpool di Slot, i Blancos avevano registrato molti buoni risultati all'inizio della stagione, vincendo 13 delle loro prime 14 partite in tutte le competizioni. Pertanto, è sorprendente che a dicembre entrambi gli allenatori siano segnalati come vicini al licenziamento.

Sembra che Alonso sia in pericolo immediato. Il Real Madrid ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Manchester City mercoledì, segnando la loro seconda sconfitta casalinga in quattro giorni. Hanno vinto solo due delle loro ultime otto partite in tutte le competizioni. In modo preoccupante per l'allenatore del Real Madrid, si dice che i suoi giocatori siano insoddisfatti di lui. Inizialmente, Vinícius Júnior ha reagito con rabbia dopo essere stato sostituito due volte e non ha menzionato il suo allenatore quando si è scusato dopo il secondo episodio. Tuttavia, recenti rapporti suggeriscono che anche altri giocatori siano insoddisfatti. La squadra manca di uno stile di gioco chiaro e molte stelle sembrano desiderare un'atmosfera più rilassata.

La situazione a Madrid serve solo ad aumentare la pressione che si sta accumulando su Slot a Merseyside. Alonso è stato a lungo suggerito come futuro allenatore del Liverpool ed era il candidato principale per il lavoro quando Jürgen Klopp ha annunciato la sua partenza.

Vale la pena scommettere contro i giganti europei in difficoltà?

Il Liverpool ha perso nove volte durante un terribile periodo di 12 partite tra settembre e novembre. Erano i chiari favoriti per vincere la maggior parte di quelle partite, quindi puntare sugli sfavoriti si è rivelato molto redditizio. La critica pubblica di Mohamed Salah al tecnico olandese ha solo aggiunto ai suoi problemi lo scorso fine settimana, dopo un pareggio 3-3 a Leeds. Una vittoria per 1-0 in Champions League in trasferta contro l'Inter a metà settimana ha leggermente allentato la pressione. Inoltre, il cambio a un centrocampo a rombo, con Alexander Isak e Hugo Ekitike che operano come coppia d'attacco, sembra aver funzionato.

Tuttavia, i scommettitori dovrebbero essere consapevoli che l'Inter ha costantemente faticato nelle grandi partite. Hanno perso le ultime quattro partite, dove erano sfavoriti nel mercato 1x2. Migliorare le prestazioni in Premier League è la massima priorità di Slot, con il Brighton prossimo avversario della sua squadra. Solo tre squadre possono superare il bottino di 25 gol dei Seagulls nella massima serie inglese quest'anno. La squadra di Fabian Hurzeler ha già segnato due volte in trasferta contro il Man Utd e tre volte in trasferta contro il Chelsea.

Il Liverpool ha subito tre o più gol in sei delle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Pertanto, puntare sul Brighton per segnare oltre 1.5 gol con una probabilità implicita del 36.4% sembra offrire valore. Dopo questa partita, giocheranno contro il Tottenham in trasferta il prossimo fine settimana. Le ultime due prestazioni casalinghe degli Spurs sono state molto migliorate, con vittorie agevoli senza subire gol contro Brentford e Slavia Praga. Scommettere contro i Reds in difficoltà in quella partita potrebbe essere di nuovo la scelta intelligente.

Nel frattempo, Alonso potrebbe avere solo un'altra partita come allenatore del Real Madrid. La sua squadra si recherà ad Alavés domenica con almeno sei difensori indisponibili. Kylian Mbappé potrebbe non giocare, poiché non è stato schierato contro il Man City a metà settimana. L'Alavés ha il secondo miglior record difensivo della Liga, con solo 15 gol subiti in 15 partite. Sono quotati per evitare la sconfitta con una probabilità implicita del 43.5%.