Come scommettere sul mercato dei goal nelle seconde partite di Champions League di questa settimana

Diversi ottavi di finale di Champions League sono ancora apertissimi. Ci sarà una pioggia di goal nella seconda partita?

Questo è il primo anno del nuovo formato della UEFA Champions League, che ha portato molte più partite e molti più gol.

Selezione Quote Arsenal vs PSV: Meno di 2.5 goal 2.05 Lille vs Dortmund: Più di 2.5 goal 1.83

Quote fornite da NetBet Corrette al momento della pubblicazione e soggette a cambiamenti.

Le sfide sono pronte per l'azione o già decise?

Alcune sfide degli ottavi di finale di Champions League sembrano già decise, in particolare Arsenal vs PSV. I Gunners partono con un vantaggio di 7-1 prima della seconda partita all'Emirates e sono quasi certi di un posto nei quarti di finale.

Sei delle altre sette sfide, tuttavia, sono in parità o una squadra ha un vantaggio di non più di due goal, quindi c'è ancora tutto in gioco. Curiosamente, solo due squadre tra le otto sfide si presentano alla seconda partita come squadre in trasferta a difendere un vantaggio.

Una di queste squadre è il Bayern Monaco, che ha battuto il Bayer Leverkusen 3-0 nella prima partita e sembra avere buone possibilità di avanzare. L'altra squadra è il Real Madrid, che si reca dai rivali cittadini dell'Atletico con un vantaggio di 2-1 nella loro missione di difendere il titolo.

Solo una delle sfide è in parità prima della seconda partita: Dortmund vs Lille. Questo significa che sette squadre devono ribaltare uno svantaggio, il che potrebbe portare a seconde partite avvincenti, poiché queste squadre hanno 90 minuti per almeno pareggiare il punteggio.

La storia suggerisce che più di 2.5 goal è probabile in una leggera maggioranza di partite, poiché cinque degli otto ottavi di finale della scorsa stagione hanno visto 3+ goal. Ci sono state anche sei incredibili vittorie in trasferta nelle seconde partite di quelle partite. Questo suggerisce che squadre come Bayern e Real Madrid non si limiteranno necessariamente a proteggere i loro vantaggi.

Tutti questi segnali indicano una grande quantità di intrattenimento la prossima settimana. Mentre le squadre cercano di ribaltare gli svantaggi, si lasciano vulnerabili in difesa. I bookmaker ne hanno tenuto conto, poiché più di 2.5 goal è quotato più basso rispetto a meno di 2.5 in tutte le otto seconde partite.

Come dovrebbero approcciarsi gli scommettitori alle seconde partite?

Tutto indica che ci saranno goal nella maggior parte delle seconde partite, ma non sarà necessariamente così in tutte. Sarebbe probabilmente saggio considerare ogni partita singolarmente, piuttosto che presumere che tutte le partite vedranno più di 2.5 goal.

Prendiamo ad esempio Arsenal vs PSV. Sembra probabile che sarà a basso punteggio, nonostante il punteggio di 7-1 nella prima partita. La sfida è già decisa, ma entrambe le squadre hanno impegni domestici su cui concentrarsi, quindi potrebbero dare priorità a quelli.

La mancanza di impatto di qualsiasi risultato in questa sfida sull'esito complessivo potrebbe portare a una partita a basso punteggio. Lo stesso si potrebbe dire per Bayern vs Leverkusen, anche se quella sfida è leggermente diversa.

Le due squadre si conoscono bene attraverso la Bundesliga, e con un deficit di tre goal, il Leverkusen è ancora in bilico. Ci vorrà una rimonta straordinaria per farlo, ma la sfida non è ancora finita, soprattutto con la forma del Leverkusen negli ultimi due anni.

Per avere qualche possibilità, tuttavia, il Leverkusen dovrà attaccare fin dall'inizio, e questo li renderà vulnerabili in difesa. Questo potrebbe portare a contropiedi, ed è la ragione principale per cui il mercato degli over è quotato così basso.

La quota più alta che Betway offre per più di 2.5 goal in una delle seconde partite è 1.83 nella partita Dortmund vs Lille. Questo suggerisce che i bookmaker si aspettano molta azione nelle seconde partite.

Sette delle otto sfide sono ancora aperte, e questo suggerisce che i goal potrebbero essere all'orizzonte. Concentrarsi su questi match-up molto combattuti sembra essere il modo migliore per andare avanti se si punta sui goal.