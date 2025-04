Barça e Inter hanno già vinto il trofeo, mentre Arsenal e PSG cercano il primo alloro. I nostri esperti non si aspettano un nome nuovo nell'albo d'oro

Arsenal? Barcellona? Inter? Paris Saint-Germain? Tutte e quattro hanno le credenziali per sollevare il trofeo della Champions League. Le quote per la vittoria finale lo confermano.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

L'esperienza conta in Champions League

L'esperienza non è tutto, ma il Barcellona sa cosa serve per vincere questo torneo - lo ha fatto molte volte. Il club ha vinto cinque volte il trofeo in passato, e anche Hansi Flick ha già vinto da allenatore. La squadra catalana è ben attrezzata per affrontare le semifinali.

I "blaugrana" pur avendo un organico composto da molti giovani può comunque contare anche su diversi calciatori che hanno già vinto la Champions League. Che siano titolari o meno, questi giocatori hanno una grande esperienza da trasmettere, e lo stimolo di giocare per il Barcellona è un fattore importante. Hanno dimostrato, soprattutto dall'inizio dell'anno, quanto possano dare alla squadra.

E poi, ovviamente, c'è il fattore Flick - un vincente seriale. Il tecnico tedesco ha vinto campionati e coppe da giocatore e ha fatto lo stesso da allenatore. Come giocatore del Bayern Monaco, ha sfiorato il successo in Coppa dei Campioni, ma si è rifatto da allenatore con il trionfo in Champions nel 2020.

In attacco, il Barcellona ha un giocatore che in carriera ha vinto praticamente tutto. L'infortunio recente di Robert Lewandowski lo ha messo in dubbio per l'andata contro l'Inter, ma per il ritorno il fuoriclasse polacco dovrebbe farcela. È un problema, naturalmente, ma il suo ritorno per la partita decisiva sarebbe comunque importante.

Ferran Torres è l'uomo che probabilmente prenderà il posto del 9 blaugrana, e con 17 gol in questa stagione, non sta facendo male neanche lui. I nerazzurri avranno il loro bel da fare.

Scommesse: ecco perché il Barcellona è la prima delle favorite per vincere la Champions

Al di là della grande storia del club e della grande esperienza della loro rosa, la forma recente del Barcellona parla da sé. Poche squadre nei grandi campionati europei possono competere con ciò che la squadra di Flick ha fatto nel 2025. La loro unica sconfitta è arrivata nel ritorno contro il Borussia Dortmund che era solo una formalità.

In casa, dove si svolgerà il primo match con l'Inter, gli uomini di Flick hanno vinto 10 delle ultime 13 partite, pareggiando le altre 3. In questo frangente, hanno segnato ben 43 volte - una media di 3,3 gol a partita - prendendosi la leadership della classifica della Liga.

La buona forma di Raphinha prosegue, Lamine Yamal rimane un talento impressionante e in difesa i "blaugrana" hanno mantenuto la porta inviolata in 4 delle ultime 8 partite. Si potrebbe sottolineare che abbiano avuto un percorso favorevole in Champions, il che non è falso. Tuttavia, hanno segnato quattro gol contro Bayern e Borussia Dortmund - e l'Inter è probabilmente vista come la più "abbordabile" delle squadre rimaste in corsa.

È comunque sicuro che tutte e quattro le squadre rimaste arrivano fiduciose e con possibilità di dire la loro. L'Arsenal sarà pieno di fiducia dopo i risultati straordinari contro il Real Madrid e l'Inter ha eliminato una big europea come il Bayern. E poi c'è il PSG, che sembra più competitvo ora che nell'era Messi/Neymar/Mbappé, ed è una squadra bellissima da vedere.

Tuttavia, c'è qualcosa di diverso nel Barcellona quest'anno. Non sarebbe affatto uno shock se andassero a sollevare la sesta Coppa dei Campioni.