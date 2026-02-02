4 scelte di valore per il costruttore di scommesse nelle coppe nazionali di questa settimana

Ci aspettiamo un'altra partita combattuta nella semifinale di ritorno di EFL Cup in casa dell'Arsenal, mentre dovrebbe essere più semplice per il VfB Stuttgart contro l'Holstein Kiel.

Costruttore di Scommesse Coppe a Metà Settimana Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal - Chelsea (Goal (GG)) 1.86 1.86 1.90 Albacete - Barcellona (No GOAL (NG)) 1.66 1.66 1.66 Reims - Le Mans (Under 2.5 Goal) 2.00 2.00 2.00 Holstein Kiel - VfB Stuttgart (VfB Stuttgart vince) 1.50 1.50 1.40

Tanti gol a Nord Londra e Kiel

La semifinale della EFL Cup tra Arsenal e Chelsea è in bilico. Sebbene i Gunners abbiano vinto la prima partita 3-2 a Stamford Bridge, il loro vantaggio è esiguo. Ritornano all'Emirates per la seconda gara, dove l'Arsenal è praticamente imbattibile, avendo perso solo una delle loro 12 partite casalinghe.

Dato il confronto diretto, puntare su entrambe le squadre che segnano potrebbe essere la scommessa più sicura. Cinque dei loro ultimi sette incontri hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Il Chelsea non ha mantenuto la porta inviolata contro l'Arsenal negli ultimi dieci scontri. Pertanto, il loro successo dipende dalla capacità di segnare più dei Gunners.

Sotto la guida di Liam Rosenior, il Chelsea sembra aver sviluppato rapidamente una certa resilienza. Una vittoria combattuta e ricca di gol in trasferta in UCL a Napoli, seguita da una rimonta vincente per 3-2 contro il West Ham, ha aumentato la fiducia di questa giovane squadra. In EPL, l'Arsenal ha subito almeno un gol in quattro delle ultime cinque partite casalinghe. Quindi, con il Chelsea che ha bisogno di almeno un gol per rimanere in corsa, c'è valore nel sostenere Goal (GG).

Il VfB Stuttgart ha ricevuto un sorteggio molto favorevole nei quarti di finale della DFB-Pokal in Germania. Il VfB attualmente occupa il quarto posto nella Bundesliga tedesca. Sono la terza squadra più in forma della divisione nelle ultime otto partite, con una media di 2,13 punti per partita. A metà settimana, viaggiano per affrontare l'Holstein Kiel, squadra della 2. Bundesliga, retrocessa dalla massima serie la scorsa stagione.

Kiel ha faticato a riadattarsi alla seconda divisione, trovandosi a metà classifica. Kiel ha vinto solo tre delle ultime 14 partite di 2. Bundesliga. Con il vincitore della DFB-Pokal che si qualifica per l'Europa League, il VfB sarà pienamente impegnato a vincere questo incontro. Indipendentemente dalla loro posizione in campionato, lo Stuttgart avrà bisogno di solo altre due vittorie per assicurarsi un posto in Europa la prossima stagione se vinceranno a Kiel.

Barca per sopraffare l'Albacete

L'Albacete Balompié ha causato una sorpresa nel turno precedente della Copa del Rey in Spagna sconfiggendo il Real Madrid in casa. La squadra di seconda divisione ha segnato il gol della vittoria al 94° minuto contro i Los Blancos per assicurarsi un quarto di finale contro il Barcellona

In LaLiga2, l'Albacete è stato finora molto nella media. Si trova al 12° posto in classifica, anche se è in una striscia di tre vittorie consecutive in campionato. I loro giocatori stanno cercando di impressionare per essere inclusi nella squadra che affronterà il Barça martedì sera.

La linea d'attacco dell'Albacete è stata tutt'altro che prolifica in LaLiga2. Hanno segnato solo 30 gol in 24 partite. Troveranno sicuramente più difficile segnare contro una squadra del Barcellona che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due vittorie in Copa del Rey. Il Barça di Hansi Flick ha superato avversari ostinati di serie inferiore come il Guadalajara, seguiti dai leader della LaLiga2, Racing Santander.

Dato che il Barça non ha subito gol contro il Racing, che si trova 11 punti avanti all'Albacete in campionato, è molto probabile una porta inviolata contro il Balompié. Vale la pena notare che il Racing ha segnato anche 50 gol in 24 partite di campionato rispetto ai 30 gol dell'Albacete. Ecco perché sosteniamo Entrambe le Squadre Segnano (No), poiché c'è molto più del 50% di probabilità che il Barça mantenga la porta inviolata.

Reims e Le Mans si contendono un ottavo di finale di coppa serrato

Martedì sera si giocherà anche il turno degli ottavi di finale della Coupe de France in Francia. Gli ultimi 16 hanno messo di fronte due squadre in forma della Ligue 2, Reims e Le Mans. Il Reims punta a tornare in Ligue 1 al primo tentativo. Si trova al 2° posto in Ligue 2, mentre il Le Mans è dietro di loro al terzo posto solo per differenza reti. Il Reims ha una media di 2,38 punti per partita nelle ultime otto partite di Ligue 2.

Nel frattempo, i visitatori hanno una media di 2,25 punti per partita nello stesso periodo. Il Le Mans ha perso solo una volta in trasferta. Infatti, è in una striscia di imbattibilità di 20 partite in tutte le competizioni. Hanno subito più di un gol solo nel 30% delle loro partite in trasferta questa stagione. Nel frattempo, il Reims ha mantenuto la porta inviolata nel 60% delle sue partite casalinghe finora questa stagione.

Hanno una media di soli 0,80 gol subiti per partita in casa. Nel loro incontro di campionato a Reims, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 a fine agosto. Puntare su Under 2.5 gol sembra una mossa intelligente qui, in previsione di una battaglia serrata per un posto negli ultimi otto.

Combinando tutte e quattro le scommesse in un accumulatore, possiamo ottenere quote di 6.97, risultando in un potenziale ROI del 697% su questa azione di coppa a metà settimana.