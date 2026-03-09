Recensione Stake 2026: opinioni e analisi completa

⭐ Valutazione 4.7 / 5 Licenza ADM 16017 CIE e SPID No Bonus Scommesse 100% fino a 1.000€ Numero Sport 30 Bonus Casinò 25€ senza deposito + 1.000€ Numero Slot 1.309 Bonus Multipla Fino al 150% Cashout Sì App Mobile iOS e Android

Stake: recensione generale sul sito di scommesse

Stake si presenta con un design futuristico, minimalista e estremamente veloce. La nostra analisi evidenzia una piattaforma progettata per gli utenti che cercano rapidità e mercati innovativi come gli e-Sports.

Per quel che riguarda le Stake opinioni e recensioni degli utenti potrebbero essere premature analizzarle nel dettaglio. In particolare perché il lancio della piattaforma di questo noto operatore sul mercato italiano è recente. Attraverso un attento esame, però, è possibile analizzarne l’offerta di gioco, servizi e le promozioni per i giocatori così da scoprire se regge il confronto con altri operatori in Italia.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Il primo aspetto che analizzeremo nella nostra recensione su Stake è la promo per i nuovi iscritti. L’operatore offre il 100% sul primo deposito fino a 1.000€ (min. 20€) entro 7 giorni dalla registrazione, ma solo per gli utenti che si iscrivono tramite il link affiliato presente in questa pagina. Il bonus è interessante, tuttavia i volumi di rigioco potrebbero essere impegnativi per gli scommettitori meno esperti.

Il casinò prevede 25€ senza deposito (wagering x50, validità 2 giorni) e il 100% sul deposito fino a 1.000€. Quest'ultimo richiede un wagering x35 da completare entro 5 giorni.

⚽ Palinsesto di Stake: 4.7/5

Nonostante il recente lancio sul mercato italiano, Stake mette a disposizione già un ampio palinsesto sportivo con oltre 30 discipline. Ecco alcuni aspetti rilevanti dell’offerta di gioco di questo bookmaker:

e-Sports: Dota 2, League of Legends, Rocket League, Starcraft 2.

Dota 2, League of Legends, Rocket League, Starcraft 2. Mercati: Asian Handicap, Marcatore, Rigore, VAR, Ribaltone, Pali/Traverse.

Asian Handicap, Marcatore, Rigore, VAR, Ribaltone, Pali/Traverse. Payout: La percentuale di ritorno è del 94,56%.

La percentuale di ritorno è del 94,56%. Live: Streaming integrato nella sezione Live per gli iscritti con saldo positivo.

🎰Slot e casino di Stake: opinioni

Nonostante un numero di slot inferiore ad altri (1.309), Stake punta sulla qualità e su titoli esclusivi.

Esclusive: titoli "Only on Stake" non presenti altrove.

titoli "Only on Stake" non presenti altrove. Popolari: Gates of Olympus 1000, Starburst XXXtreme, Sweet Bonanza.

Gates of Olympus 1000, Starburst XXXtreme, Sweet Bonanza. Live Casinò: 127 giochi tra tavoli classici e Game Shows. La piattaforma offre anche lotterie, Crash games e giochi con RTP potenziato.

📱 Mobile app Stake: analisi

Le opinioni riguardo l’app mobile di Stake sono estremamente positive. Le valutazioni sull’App Store danno all’applicazione cinque stelle, una delle pochissime app di scommesse (se non l’unica), ad avere delle recensioni tanto positive. D’altra parte, però bisogna sottolineare l’assenza (perlomeno al momento) di un’app Android. Gli utenti possono comunque creare un collegamento rapido al sito del bookmaker dal proprio dispositivo.

Sistema operativo iOS e Android Peso Android - Peso iOS 39 MB Valutazione 5/5 ⭐

Depositi e prelievi su Stake

Stake semplifica le transazioni con 5 metodi di deposito e 6 di prelievo.

Metodi: Carte di credito, PayPal, Postepay, Apple Pay, GPay.

Carte di credito, PayPal, Postepay, Apple Pay, GPay. Prelievi: si aggiunge il Bonifico SEPA alle opzioni di uscita. I limiti di ritiro sono flessibili e la velocità di processamento dei prelievi è tra le migliori della categoria.

📞 Assistenza clienti

L'assistenza è gestita principalmente tramite live chat attiva 24/7. Gli operatori sono estremamente rapidi e preparati sulle specifiche tecniche dei giochi e sui requisiti dei bonus.

🔎 Stake a confronto con altri bookmaker AMD

Stake è un operatore più innovativo rispetto a bwin e Stanleybet, specialmente per l'offerta e-Sports e l'integrazione di Apple/Google Pay. Tuttavia, siti come Betflag, StarVegas o Admiralbet offrono anche lo SPID o la CIE come modalità di registrazione, funzione al momento assente su Stake.

Opinioni finali su Stake: pro e contro

Recensione Stake: qual è il verdetto finale? Questo operatore può rappresentare una scelta perfetta per chi cerca un'interfaccia moderna, in particolar modo per gli amanti del casinò che troveranno un welcome bonus dedicato e un ampio catalogo di slot. Anche la sezione sportiva è interessante, grazie all‘ampio palinsesto e ai diversi mercati di scommessa disponibili, con quote e payout competitivo.

Niente registrazione con SPID o CIE al momento, né app per dispositivi Android. Tuttavia, trattandosi di un nuovo bookmaker in Italia, alcune funzionalità potrebbero essere aggiunte in futuro.

👍 Pro 👎 Contro Ottima selezione e-Sports No CIE o SPID Interfaccia utente rapida e intuitiva Requisiti bonus deposito piuttosto alti Supporto Apple Pay e GPay Assenza di app Android Bonus benvenuto sport o casino con link affiliato

FAQ - Domande frequenti

Stake è sicuro in Italia?

Stake.it è un nuovo operatore arrivato in Italia alla fine del 2025, in possesso di regolare licenza ADM numero 16017 che ne attesta legalità e sicurezza.

Quali e-Sports sono disponibili su Stake?

I principali sono Dota 2 e League of Legends. A seconda dei tornei in corso, è possibile trovare sulla piattaforma ulteriori sport elettronici.

C'è un bonus senza deposito?

Sì, i nuovi giocatori che si registrano tramite link affiliato possono aderire a un’offerta di benvenuto che prevede 25€ senza deposito per il casinò.