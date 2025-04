La stagione messiana di Raphinha può portare il Barcellona alla gloria europea?

Con Robert Lewandowski infortunato, ci saranno ancora più aspettative sulle spalle del brasiliano. Ha dimostrato di poter reggere la pressione.

Raphinha ha già accumulato 50 gol e assist per il Barcellona in questa stagione e non ha intenzione di rallentare. Sta raggiungendo i numeri di Lionel Messi.

Forma messiana di Raphinha

L'ultima volta che un giocatore del Barcellona ha superato i 50 gol e assist è stato nel 2020/21. E non ci sono premi per indovinare chi fosse...

Lionel Messi ha realizzato 52 contributi diretti nella sua ultima stagione in blaugrana. Raphinha ha già superato quel traguardo con almeno sette partite ancora da giocare.

Non si tratta di un confronto tra i due, ovviamente, ma il fatto che il brasiliano stia fornendo queste statistiche è davvero impressionante. Potrebbe persino diventare il primo giocatore a superare i 60 G/A da quando Messi ne ha ottenuti 73 nel 2018/19.

Il brasiliano di 28 anni ha contribuito in ogni torneo in cui ha giocato. È stato coinvolto in tre dei cinque gol contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa, e in cinque nel cammino verso la gloria in Copa del Rey. Non vincerà il Pichichi della Liga, ma la Scarpa d'Oro della Champions League è alla sua portata.

Incredibilmente, ci sono state solo cinque partite di UCL in questa stagione in cui Raphinha non ha contribuito ad almeno due gol. In sette delle sue 12 partite, alcune da capitano, ha brillato. L'ex giocatore del Leeds ha mancato l'appuntamento solo in tre occasioni. Sta vivendo una stagione semplicemente straordinaria.

Ognuno degli ultimi quattro gol del Barça è arrivato da fonti diverse, senza il coinvolgimento del loro numero 11. Ma è stato un mostro sotto la guida di Hansi Flick in questa stagione, quindi non durerà a lungo.

Gloria personale e collettiva in Champions League

Un altro gol vedrà Raphinha raggiungere l'attuale capocannoniere della UCL, Serhou Guirassy, a quota 13. Due lo porterebbero in testa alla classifica. Con la forma che ha mostrato in questa stagione, è assolutamente possibile vederlo protagonista contro l'Inter.

Il successo personale e collettivo andranno di pari passo per l'ex giocatore del Leeds United in questa stagione. Se segna abbastanza per vincere la Scarpa d'Oro, significherà quasi sicuramente che il Barça progredirà. Non c'è dubbio che i Nerazzurri avranno le mani piene con lui.

E con il modo in cui è andato il 2025 del Barça finora, sono all'altezza di chiunque. Sono ancora in corsa per un quadruplo mentre Flick opera la sua magia in Catalogna, e Raphinha sarà fondamentale se vorranno mantenere vivo quel sogno. E se ci riusciranno, anche i premi individuali saranno nel suo futuro.

Il Barça non vorrà inseguire al San Siro per il ritorno, quindi ci si aspetta che partano all'attacco in casa. Il loro brasiliano non è certo l'unica minaccia, le partite recenti lo hanno dimostrato, ma con l'assenza di Lewandowski, potrebbe essere il loro maggior pericolo.

È anche utile avere giocatori come Lamine Yamal e Dani Olmo a impostare il gioco, e con la recente forma dell'Inter, saranno preoccupati. Il Barça può colpirti in molti modi - e i Blancos possono testimoniare. Aspettatevi che Raphinha sia al centro della loro spinta verso ulteriori successi.