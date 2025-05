Quote vincitore Serie A: è il momento di puntare su Inter se Napoli crolla?

La stagione è quasi finita, ma la corsa allo Scudetto resta aperta: gli scommettitori devono valutare bene prima di puntare su un club.

Il Napoli è avanti di un punto sull'Inter nella corsa per diventare campioni di Serie A, con solo due partite rimaste nella stagione.

Mercato Vincitore Assoluto Serie A Lottomatica NetBet Goldbet Napoli 1.35 1.32 1.35 Inter 3.25 3.50 3.25

la nostra pagina dedicata a pronostici e quote vincente Serie A

Napoli conduce di poco

La corsa al titolo è molto intensa in Italia, con solo un punto che separa Napoli e Inter. Sebbene i Nerazzurri siano stati in testa alla classifica per gran parte della stagione, gli Azzurri sono passati al primo posto con poco tempo rimasto.

Il Napoli ha un chiaro vantaggio avendo vinto quattro partite di fila, il che li ha portati a tre punti di vantaggio in cima. Tuttavia, dopo aver recentemente perso punti contro il Genoa, il divario si è ridotto a un punto. Questa situazione ha riaperto la corsa per lo Scudetto.

La ragione delle recenti ottime prestazioni del Napoli è probabilmente Scott McTominay. L'ex giocatore del Manchester United ha segnato il 70% dei gol del Napoli nelle ultime sei partite e ha giocato un ruolo cruciale nel garantire punti per il suo club.

Anche Romelu Lukaku è stato impressionante. Sebbene abbia segnato solo 13 gol, il belga è in cima alla classifica degli assist della Serie A, avendo servito 10 gol ai suoi compagni di squadra in questa stagione.

L'Inter sembrava aver perso la possibilità dopo due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma, che li hanno visti scendere al secondo posto. Tuttavia, le loro ultime due vittorie in Serie A li hanno rimessi in una posizione forte per vincere il titolo.

Con solo due partite rimaste nella massima divisione italiana, c'è ancora molto in gioco. Se Napoli vince le partite rimanenti, non c'è nulla che l'Inter possa fare per impedirgli di vincere il titolo.

Quale sarà l'esito in Serie A?

Guardando alle ultime due partite, l'Inter potrebbe avere un calendario più difficile. Affronteranno Lazio in casa e Como in trasferta.

La Lazio sta lottando per la qualificazione in Champions League e non ha perso nelle ultime sette partite di campionato. La squadra di Marco Baroni ha vinto le ultime tre partite in trasferta in Serie A di fila. Nel frattempo, Como è attualmente tra le squadre più in forma d'Europa con sei vittorie consecutive.

Il Napoli ha un percorso leggermente più facile, ma affronta comunque delle sfide. La prossima partita è contro Parma, che è sedicesima ma è stata forte contro le squadre di vertice in casa. Parma ha già battuto Juventus, Bologna, Lazio e Milan in casa questa stagione.

Nell'ultima giornata, il Napoli si scontra contro il Cagliari, che è al 14° posto e appena sopra la zona retrocessione. Tuttavia, il Cagliari è in cattiva forma ultimamente, avendo perso quattro delle ultime cinque partite.

La maggior parte dei bookmaker vede il Napoli come il chiaro favorito basandosi sulle informazioni sopra. Con un migliore percorso finale e il vantaggio di essere in testa alla classifica, una scommessa su Napoli per vincere lo Scudetto potrebbe essere interessante.

Sebbene le quote Inter vincitore sembrano promettenti, la loro prossima finale di Champions League e le partite rimanenti difficili potrebbero rendere tutto più complicato. Pertanto, la mossa giusta sarebbe opporsi a Inter.