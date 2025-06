Pronostici e quote per il vincitore del Pallone d'Oro

Con la stagione 2024/25 finita, la grande domanda è: chi vincerà il prossimo Pallone d’Oro?

Mercato delle Scommesse per il Vincitore del Pallone d’Oro 2025 Lottomatica NetBet Goldbet Lamine Yamal 2.50 2.50 2.50 Ousmane Dembele 2.63 2.63 2.63 Mo Salah 10.0 10.0 10.0 Rapinha 10.0 10.0 10.0

Gli attaccanti del Barcellona sono i grandi favoriti nel Mercato del Vincitore del Pallone d’Oro 2025

Diversi giocatori della campagna 2024/25 della Liga sono in cima al mercato delle scommesse, tra cui la sensazione diciassettenne del Barcellona, Lamine Yamal. L’ala cresciuta nel vivaio del Barcellona ha avuto una seconda stagione produttiva nel calcio senior. Tuttavia, la sua resa regge il confronto con il resto dell'élite europea al di sotto di lui nelle ultime quote delle scommesse?

A prima vista, ci sono dubbi sul fatto che Yamal meriti veramente il 40% di probabilità di vincere il Pallone d’Oro 2025. Potrebbe essere che l'hype mediatico intorno a lui sia esagerato? In tal caso, le ultime quote riflettono questo?

Ci sono almeno due giocatori vicino alla cima del mercato delle scommesse per il vincitore del Pallone d’Oro 2025 che sono più propensi a conquistare la corona di quest'anno.

Yamal diventerà il più giovane vincitore del Pallone d’Oro?

Sebbene Yamal sia molto giovane, la sua forte forma d'attacco è davvero impressionante per il Barcellona. Ha concluso la stagione 2024/25 della Liga con nove gol e 13 assist in 35 presenze per i giganti catalani.

Sono quattro gol in più rispetto alla sua stagione d'esordio e otto assist in più. La sua campagna progressiva del 2024/25 spiega perché il Barcellona era così desideroso di assicurarlo con un contratto migliorato e a lungo termine. Rimarrà al Camp Nou fino al 2031.

Si dice che il suo nuovo contratto includa un bonus finanziario per la vittoria del Pallone d’Oro. Da un punto di vista emotivo, è facile capire perché le persone sostengano Yamal per vincere il premio di quest'anno.

Diventerebbe il più giovane vincitore del Pallone d’Oro di oltre tre anni. L'attuale vincitore più giovane è Ronaldo Nazario, che ha vinto il premio nel 1997 all'età di 21 anni, tre mesi e cinque giorni. Tuttavia, diversi giocatori più affermati in tutta Europa hanno goduto di campagne ancora più prolifiche rispetto a Yamal.

La stagione di svolta di Dembélé potrebbe fare la differenza?

L'attaccante francese ventottenne Ousmane Dembélé è saldamente in corsa per il Pallone d’Oro 2025. Dopo sei stagioni con il Barcellona tra il 2017/18 e il 2022/23, Dembélé non è riuscito a garantirsi un posto fisso nella squadra. La pressione del suo trasferimento da 105 milioni di euro pesava molto su di lui.

In effetti, la sua migliore stagione di segnature al Barcellona è stata caratterizzata da solo otto gol nella campagna della Liga 2018/19. Da quando è tornato in Francia per giocare con il Paris Saint-Germain (PSG), sembra che la sua forma sia migliorata notevolmente.

Questa stagione è stata quella di svolta che ha minacciato di avere per quasi un decennio. Dembélé ha segnato 21 gol in 29 presenze in Ligue 1, aiutando il PSG a conquistare il titolo francese con 19 punti di vantaggio. Inoltre, la sua impressionante performance in Champions League lo ha portato in cima al mercato delle scommesse per il Pallone d’Oro 2025.

Ha segnato otto gol in 14 partite di Champions League in questa stagione, giocando un ruolo significativo nella qualificazione del PSG alla finale. Si potrebbe sostenere che la storia di ritorno di Dembélé sarebbe una storia di Pallone d’Oro ancora più avvincente rispetto a quella di Yamal che lo vince a 18 anni.

Il record di segnature di Salah non dovrebbe essere sottovalutato

Dopo la sua seconda migliore stagione di segnature per i vincitori della Premier League, il Liverpool, Mo Salah deve avere più di un 10% di possibilità di vincere il Pallone d’Oro 2025. Purtroppo, non ha ancora vinto il titolo.

Nonostante sia stato nominato consecutivamente e classificato tra i primi dieci, l'attaccante egiziano non si è mai avvicinato a vincerlo. Il suo più alto piazzamento è stato il sesto posto nel 2018. Questo è avvenuto dopo la sua straordinaria stagione d'esordio nei colori del Liverpool, in cui ha segnato 32 gol in 36 partite.

Sette stagioni dopo, Salah sta ancora generando ritorni di gol incredibili per la sua età. Ha concluso la stagione 2024/25 della Premier League con 29 gol in 38 presenze. Giocare in ogni partita di campionato all'età di 32 anni è un risultato impressionante.

È una testimonianza della sua resistenza fisica e mentale, insieme alla sua coerenza tecnica. Salah ha concluso la campagna 2024/25 come miglior marcatore della Premier League, superando il secondo classificato Alexander Isak di sei gol. Inoltre, il suo rapporto minuti per gol (116 minuti) è stato il migliore del campionato.

Inoltre, Salah è stato in cima alla classifica degli assist, il che è forse ancora più impressionante. Ha assistito in 18 gol del Liverpool, sei in più rispetto al secondo miglior assistente della Premier League, Jacob Murphy del Newcastle. Con uno straordinario contributo di 47 gol, nessun altro in Europa si avvicina a questo numero.

Harry Kane è secondo con 35 gol e assist combinati. Anche se i mercati delle scommesse danno a Salah solo un 10% di possibilità di vincere il Pallone d’Oro 2025, non c'è mai stato un caso migliore per il 'Re Egiziano' del Liverpool di vincerlo.

Salah è comodamente la scommessa di maggior valore nel mercato del Pallone d’Oro 2025 al momento, vantando 25 contributi di gol in più rispetto al favorito attuale, Yamal, e facendolo nel campionato nazionale più competitivo.