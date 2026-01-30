Quote maggiorate bet365: cosa sono e come trovarle

Cosa sono le quote maggiorate di bet365?

Si tratta di quote più alte rispetto alla norma, spesso su incontri popolari o match di punta. I bookmaker utilizzano questo strumento per rendere più appetibili eventi di grande richiamo, come i big match di Serie A o di Champions League.

Si tratta, in sostanza, di una quotazione migliorata applicata a un esito specifico che, per un periodo limitato, viene pagato più del dovuto.

Come funzionano le quote maggiorate su bet365

A differenza di una quota normale, che fluttua esclusivamente in base ai volumi di gioco e alle notizie sulle squadre, la quota maggiorata è una promozione predefinita.

Su bet365, le quote maggiorate sono facilmente riconoscibili grazie a una freccetta verde rivolta verso l’alto. Nel prospetto dell'evento, la quota originale appare sbarrata, mentre quella nuova e aumentata viene visualizzata in primo piano.

Come scommettere su una quota maggiorata

Per individuare questi mercati e puntare su un evento che presenta una maggiorazione di quota, basta semplicemente seguire alcuni step:

accesso: si effettua il login al proprio conto gioco;

navigazione: si sceglie lo sport desiderato o un evento specifico nel palinsesto;

individuazione: si cerca l'icona della freccetta verde accanto ai mercati selezionati;

selezione: si clicca sulla quota maggiorata per inserirla nella schedina;

conferma: si digita l'importo della giocata e si conclude l'operazione.

Termini e condizioni

Naturalmente, anche alle quote maggiorate si applicano specifici termini e condizioni, vediamo quelli più importanti:

👉sono riservate a clienti selezionati;

👉 la disponibilità è verificabile nelle sezioni "Offerte" (mobile) o "Promozioni" (PC);

👉 non è possibile utilizzare i fondi bonus per puntare sulle quote maggiorate;

👉 le scommesse multiple che includono queste quote non sono combinabili con altre offerte o bonus sulle multiple.

👉 l'operatore si riserva il diritto di ritirare la quota maggiorata in qualsiasi momento.

Quota maggiorata e Super Quota bet365: le differenze

Sebbene i nomi siano simili, si tratta di due strumenti distinti. Ecco un confronto per comprendere le caratteristiche di ciascuno:

Caratteristica Quota maggiorata Super Quota Simbolo Freccetta verde 🟢 Freccetta gialla 🟡 Posizione All'interno dei singoli eventi In alto nella homepage e nel match Valore Incremento standard Quota più alta in assoluto dell'operatore Tipologia Singola o Multipla (precompilata) Esclusivamente scommessa singola Puntata Limiti standard del mercato Presenza di una puntata massima

In sintesi, la Super Quota offre un vantaggio potenzialmente superiore, ma è più restrittiva, poiché non può essere inserita in scommesse multiple e prevede un tetto massimo di giocata.

Altri siti di scommesse che offrono le quote maggiorate

Il mercato delle quote maggiorate è molto competitivo. Oltre a bet365, altri operatori offrono promozioni simili per permettere agli utenti di confrontare i valori:

Snai: propone spesso "Quote Maggiorate" su eventi di primo piano;

William Hill: è noto per le sue "Quote Flash" e maggiorazioni giornaliere;

Planetwin365 : offre sezioni dedicate ai mercati con quote incrementate;

offre sezioni dedicate ai mercati con quote incrementate; Netwin: presenta diverse opzioni di maggiorazione sui principali campionati di calcio.

FAQ - Domande frequenti sulle quote maggiorate di bet365

Come funzionano le quote maggiorate?

Sono quote il cui valore è stato aumentato dal sito di scommesse. Selezionando l'esito contrassegnato dalla freccia verde, l'utente può ricevere una vincita più alta rispetto alla quota base del mercato.

Dove trovo le quote maggiorate su bet365?

Si trovano navigando tra i vari sport (come calcio, tennis o basket) o entrando nella pagina specifica di un match. Sono segnalate visivamente nel palinsesto accanto alla quota originale barrata.

Come funziona la Super Quota su bet365?

La Super Quota (contrassegnata da una freccia gialla) è l'offerta più vantaggiosa del sito su un determinato esito. Si gioca solo in singola, ha un limite di puntata massima e non può essere piazzata utilizzando il saldo bonus.