Champions League: lo scenario in vista dei quarti di finale

Ai quarti di finale di Champions mancano poco più di due settimane: ecco le chance delle 8 squadre rimaste in lizza

I quarti di finale della Champions League si terranno tra meno di tre settimane.

Quote esatte al momento della pubblicazione: possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

L'analisi sugli accoppiamenti dei quarti di finale

L'Arsenal affronta il Real Madrid, mentre il Bayern Monaco è pronto a sfidare l'Inter dall'altro lato del tabellone.Nel turno precedente, l'Arsenal ha superato il PSV con un convincente 9-3 complessivo. Sempre agli ottavi, il Real Madrid ha affrontato una sfida più dura, battendo i rivali cittadini dell'Atletico Madrid solamente ai rigori.



Sebbene l'Arsenal sia il favorito nella gara d'andata grazie al gioco che riesce a esprimere tra le mura amiche dell'Emirates, è difficile ignorare nell'ottica il Real Madrid, che ha dalla sua stelle come Kylian Mbappé e Vinicius Jr.

Nell'altro confronto il Bayern Monaco capolista in Bundesliga affronta l'Inter, a sua volta in vetta in Serie A.Agli ottavi l'Inter ha battuto il Feyenoord con 4-1 complessivo mentre il Bayern ha superato nel derby tedesco i campioni di Germania in carica, il Bayer Leverkusen, con un 5-0 perentorio nel doppio confronto.



Il vantaggio casalingo del Bayern li rende favoriti nella sfida d'andata, ma le ottime prestazioni dell'Inter in Europa in questa stagione non dovrebbero essere sottovalutate.

Le partite di mercoledì sembrano essere meno equilibrate e di conseguenza presentano due favorite nette.



Il Barcellona incontra il Borussia Dortmund, che ha avuto difficoltà in Bundesliga. Al contrario, la squadra di Hansi Flick è in testa alla Liga, e questo li rende i grandi favoriti per questa partita.



Infine, il PSG affronta l'Aston Villa, e la squadra di Unai Emery non parte certo coi favori del pronostico. Il PSG ha eliminato il Liverpool agli ottavi, ottenendo una vittoria significativa per la squadra contro uno dei club più in forma d'Europa. I "Villans" hanno invece battuto facilmente il Club Brugge 6-1 complessivo, ma adesso sono chiamati ad affrontare una prova più dura contro i leader della classifica in Ligue 1.

Chi vincerà nella gara d'andata?

Sebbene l'Arsenal sia il favorito per questo incontro, non sarà così facile, soprattutto considerando lo storico delle prestazioni del Real Madrid in Champions League.



Anche la partita tra Bayern e Inter è difficile da prevedere poiché entrambe le squadre stanno facendo molto bene nei rispettivi campionati in questa stagione. Il Bayern è il favorito, ma il potenziale dell'Inter è difficile da ignorare. Le possibilità di vittoria dell'Inter sono comunque importanti, considerando anche che i nerazzurri nella "fase campionato" di questa Champions League sono arrivati più in alto dei bavaresi, costretti a passare dai playoff.

Il Barcellona contro il Dortmund è il grande favorito, il che è comprensibile data la loro forte performance nella competizione finora. Sebbene non bisogna dare per sconfitto il club tedesco, finalista uscente nellascorsa stagione, il passaggio del turno dei blaugrana sembra uno aggia.



Allo stesso modo, il PSG è il chiaro favorito nella sfida contro l'Aston Villa. Sebbene il club di Birmingham non debba essere certo sottovalutato, la prestazione della squadra di Luis Enrique contro il Liverpool agli ottavi fa pensare che i parigini siano da considerare nettamente avanti ed una loro vittoria nella gara d'andata è molto probabile.