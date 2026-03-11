Quote piazzamento Champions: la scelta di valore nella lotta a tre per il quarto posto

Si preannuncia una battaglia serrata per conquistare quello che, con ogni probabilità, sarà l'ultimo posto utile per l'accesso alla Champions League 2026/27 per le squadre italiane.

Juventus

Inter, Milan e Napoli occupano attualmente le prime tre posizioni della Serie A e sembrano ormai certe della qualificazione in Champions League. La Juventus, invece, si trova al sesto posto, con una probabilità implicita del 47.6% di chiudere tra le prime quattro.

Un inizio di 2026 complicato ha visto i bianconeri uscire da due coppe e scivolare in classifica. Prima del netto 4-0 rifilato al Pisa lo scorso fine settimana, la Juve aveva ottenuto una sola vittoria in sette partite.

L'infortunio dell'influente Bremer ha pesato sulla tenuta difensiva: la squadra ha subito quattro reti dopo l'uscita dal campo del brasiliano, in coincidenza con la fine delle speranze in Champions contro il Galatasaray. Con il ritorno del difensore centrale, la squadra appare decisamente più solida.

Anche il ritorno al gol di Kenan Yildiz nell'ultimo turno fa ben sperare per il recupero della forma migliore.

La "Vecchia Signora" è seconda in Serie A per xG con 50.0 e seconda per xPTS (punti attesi) con 54.1. Senza più l'impegno delle coppe a distrarli, i bianconeri sono i favoriti naturali per spuntarla su Roma e Como. La quota attuale sembra riflettere correttamente le loro reali possibilità.

Roma

Sotto la guida dell'ex tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, la Roma ha ottenuto risultati altalenanti in questa stagione d'esordio del mister. Gasperini ha faticato a trarre il massimo dai suoi attaccanti, ma l'arrivo di Donyell Malen a gennaio ha segnato una svolta: l'olandese, in prestito dall'Aston Villa, è già il capocannoniere della squadra.

Malen ha segnato sei reti in otto presenze in Serie A, anche se la Roma ha vinto solo tre di queste partite. I giallorossi devono inoltre gestire la distrazione dell'Europa League, con il doppio confronto contro il Bologna nelle prossime due settimane.

Proprio tra le due sfide europee, la Roma affronterà una trasferta cruciale di campionato contro il Como. Al momento, la squadra capitolina è reduce da quattro trasferte consecutive senza vittorie tra tutte le competizioni. Considerando il calendario fitto, la squadra di Gasperini partirà sfavorita allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Rispetto a Juventus e Como, la Roma è chiaramente svantaggiata dagli impegni europei, che affronterà con la massima serietà dato che la vittoria del trofeo garantisce il pass per la Champions.

Anche i dati sottostanti indicano che sia la più debole tra le tre contendenti: i giallorossi sono solo sesti per xPTS con 44.8. Per questi motivi, la quota attuale per il piazzamento Champions della Roma sembra troppo bassa.

Como

Dopo gli ingenti investimenti degli ultimi anni, il Como ha costruito pazientemente una rosa capace di sfidare le grandi del calcio italiano. Lo stile basato sul fraseggio corto imposto da Cesc Fabregas ha portato i migliori risultati di sempre.

In questa stagione di Serie A, il Como ha registrato una media di possesso palla del 61.3%, un dato superiore a qualsiasi altra squadra, inclusa l'Inter capolista. Inoltre, solo Inter e Juve vantano un totale di xPTS superiore ai loro 49.8.

I lariani hanno perso solo due volte in casa e dovranno continuare a correre davanti ai propri tifosi. Oltre alla Roma questo weekend, al Sinigaglia dovranno far visita ancora Inter e Napoli.

Un segnale incoraggiante per le ambizioni Champions è la crescita del rendimento esterno: 16 punti nelle ultime sei trasferte.

La squadra di Fabregas non ha più scontri fuori casa contro le prime otto della classe, mentre deve ancora affrontare le ultime tre della classifica. Nel complesso, il Como rappresenta il pronostico di valore nel mercato del quarto posto; la sua quota è destinata a crollare in caso di vittoria contro la Roma domenica.

Atalanta

L'Atalanta è l'unico altro club con una concreta possibilità di agganciare le prime sei. Al momento è considerata l'outsider della corsa, con una probabilità implicita del 3.4%.

Una striscia di una sola sconfitta in 11 partite di campionato suggerisce di non sottovalutare gli orobici, capaci di battere sia Roma che Napoli in questo periodo. Tuttavia, i punti persi contro Sassuolo e Udinese nelle ultime due giornate indicano che il calendario appesantito sta presentando il conto.

La squadra di Bergamo ha sorpreso il Borussia Dortmund nei playoff, diventando l'unica italiana rimasta in Champions League. Inoltre, ad aprile è prevista la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.

Con quattro scontri diretti contro le prime sei ancora da giocare, superare tre squadre in classifica sembra un'impresa quasi impossibile.