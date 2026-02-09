Scommesse sulle ripetizioni dei playoff UCL: tendenze per gli incontri ripetuti

Dalla rimozione della regola dei gol in trasferta nella UCL nel 2021, sono emersi alcuni schemi quando le squadre si incontrano ripetutamente o affrontano rivali domestici.

Playoff a eliminazione diretta UEL Andata Lottomatica Goldbet Netbet Benfica batte a Real Madrid 3.55 3.55 4.00 Monaco batte a PSG 3.55 4.55 3.80 Olympiacos batte a Leverkusen 2.30 2.30 2.50

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Analisi della ripetizione di Benfica vs Real

Il drammatico gol al 98° minuto del portiere del Benfica, Anatoliy Trubin, che ha assicurato una vittoria per 4-2 contro il Real Madrid il mese scorso, rimane un momento significativo nella competizione. Grazie alla loro prestazione resiliente, il Benfica di José Mourinho è stato sorteggiato per affrontare nuovamente il Real nei playoff a eliminazione diretta della UCL.

Ci sono varie narrazioni da considerare quando si scommette su una ripetizione su due partite. In particolare, Mourinho avrà due ulteriori tentativi per sconfiggere uno dei suoi ex club.

In secondo luogo, è importante esaminare le statistiche del loro incontro iniziale a gennaio. Il Benfica ha registrato un xG di 2.99, significativamente superiore a quello del Real, pari a 1.5. Inoltre, il Benfica ha totalizzato 12 tiri in porta, rispetto ai soli sei del Real Madrid. La squadra portoghese ha anche dimostrato una maggiore pressione offensiva, registrando 47 tocchi nell'area di rigore avversaria, mentre i Blancos ne hanno gestiti solo 29 nell'area del Benfica.

I due cartellini rossi assegnati ai giocatori del Real Madrid al 92° e 96° minuto non possono essere ritenuti responsabili della mancanza di efficienza offensiva della squadra. Queste espulsioni sono avvenute ben oltre il periodo in cui la squadra di Carlo Ancelotti avrebbe dovuto affermare il controllo sulla partita.

Si prevede che il Real Madrid applicherà le lezioni apprese da quella sconfitta durante i playoff a eliminazione diretta. Le tendenze storiche suggeriscono che la squadra spagnola spesso apporta correzioni tattiche in tali ripetizioni per assicurarsi una vittoria finale.

Nei quarti di finale della UCL 22/23, l'Inter e il Benfica hanno pareggiato 3-3 in una seconda partita ricca di gol dopo che l'Inter aveva vinto la prima partita 2-0 a Lisbona. Quando si sono incontrati di nuovo nella fase a gironi della UCL 23/24, entrambe le squadre hanno adottato strategie più caute, risultando in una vittoria di misura per 1-0 per l'Inter.

Un trend simile ha coinvolto il Real attraverso le campagne UCL del 2022, 2023 e 2024. Il Real ha affrontato il Manchester City in tutte e tre le campagne. Nel 2022, entrambe le partite erano altamente imprevedibili, con un totale di 11 gol. Nella stagione successiva, il City si è adattato allo stile di contropiede del Real, risultando in un combattuto 1-1 seguito da una dominante vittoria per 4-0 per il City.

Nel 2024, entrambe le squadre hanno mostrato un significativo rispetto reciproco e cautela tattica. La seconda partita si è conclusa con un pareggio 1-1 ed è stata decisa ai rigori. Questo suggerisce che più le squadre si affrontano, più comprendono lo stile del loro avversario. Di conseguenza, scommettere su un numero totale di gol inferiore è una strategia più sicura in partite a eliminazione diretta critiche.

La rivalità domestica tra PSG e Monaco

Un'altra narrazione avvincente nella Champions League di questa stagione coinvolge il Paris Saint-Germain, che si prepara ad affrontare il Monaco nei playoff a eliminazione diretta. Infatti, le due squadre si affronteranno tre volte in due settimane e mezzo: due volte nella UCL, seguite da una partita cruciale di Ligue 1 al Parc des Princes.

Il PSG ha un recente record positivo contro i rivali domestici nelle competizioni europee. Hanno dominato il Brest, esordiente in Champions League, la scorsa stagione, vincendo 10-0 complessivamente.

Tuttavia, una vittoria dominante sull'AS Monaco non è garantita, poiché il club ha vinto quattro degli ultimi sette scontri allo Stade Louis II. Tuttavia, i Parigini hanno segnato nove gol nelle ultime due partite casalinghe contro il Monaco.

Questo suggerisce che il Monaco probabilmente dovrà stabilire un vantaggio nella prima partita per rimanere competitivo quando si recheranno a Parigi per la seconda partita.

Le tendenze recenti suggeriscono che il Monaco potrebbe rappresentare una sfida difficile per il PSG. Durante la stagione 2022/23, l'AC Milan è riuscito a contenere una squadra del Napoli che aveva un vantaggio di 14 punti in cima alla Serie A. Nonostante il dominio domestico del Napoli, il Milan ha vinto 1-0 in casa e ha ottenuto un pareggio 1-1 in trasferta per passare il turno.

Allo stesso modo, nel 2020/21, il Chelsea ha utilizzato una strategia difensiva specifica per sconfiggere ripetutamente il Manchester City in varie competizioni, inclusa la finale di Champions League. Questi casi servono a ricordare che un outsider con un piano tattico chiaro può superare un avversario favorito.

Il paradosso dell'outsider incombe per l'Olympiacos

La squadra greca dell'Olympiacos è riuscita a sconfiggere il Bayer Leverkusen nella loro penultima partita della fase a gironi della UCL. Questa vittoria casalinga per 2-0 ha assicurato loro un posto tra le prime 24, impostando una ripetizione a due partite contro lo stesso avversario tedesco.

Tipicamente, le squadre di campionati con coefficienti europei più bassi possono mantenere un alto livello di intensità per una singola partita, ma sostenere quella prestazione su un doppio confronto è spesso più difficile.

Almeno questo è ciò che suggeriscono le tendenze recenti. Infatti, il paradosso dell'outsider è una grande trappola per gli scommettitori nella UCL delle ultime stagioni. Le squadre al di fuori dei tradizionali "Big 5" campionati spesso faticano nei rematch a eliminazione diretta contro avversari d'élite dopo aver vinto la partita iniziale. Statistiche alla mano, l'80% di queste squadre non riesce a sconfiggere lo stesso avversario due volte in un singolo torneo.

Questo non promette bene per l'Olympiacos, che ha perso il primo posto nella Super League greca nel weekend. Il Leverkusen è in una striscia di imbattibilità di tre partite ed è a soli tre punti dai primi quattro della Bundesliga.

Con le poste ora alzate, il Leverkusen affronterà un cambiamento psicologico e tattico. Il fatto che la squadra tedesca ospiterà la seconda partita potrebbe essere un fattore decisivo, a patto che riescano a gestire l'intensa atmosfera dello Stadio Georgios Karaiskakis durante la prima partita.