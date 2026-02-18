Pronostici Wolves - Arsenal: i Gunners a caccia dei tre punti

Il nostro esperto di scommesse prevede che i capolista dell'Arsenal infliggeranno ulteriori danni alla precaria lotta per la salvezza dei Wolves.

Migliori scommesse per Wolves - Arsenal

No Goal (NG) con quota di 1.65 su Lottomatica

Secondo tempo con più gol, con quota di 2.15 su NetBet

Meno di 2.5 gol totali, con quota di 2.10 su Golbet

Quote Wolves - Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Wolves 0-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Arsenal – Viktor Gyökeres (x2), Leandro Trossard

La situazione non è mai stata più cupa al Molineux. I Wolves restano ancorati all'ultimo posto della classifica della Premier League con una sola vittoria in tutta la stagione. La loro unica vittoria è arrivata solo il mese scorso, ottenuta durante una breve serie di quattro partite senza sconfitte in campionato.

Sono a 18 punti dalla salvezza. Il Nottingham Forest, che li ha bloccati su uno 0-0 nell'ultima uscita, occupa attualmente la 17ª posizione. I Wolves possiedono l'attacco più debole della lega, avendo segnato solo 16 gol in 26 partite. La loro difesa è la terza peggiore, con 48 gol subiti.

Rob Edwards ora affronta il suo terzo avversario tra i primi cinque in tre settimane. Con il Manchester City alle spalle, l'Arsenal arriva in massima allerta. Il loro pareggio per 1-1 con il Brentford ha ridotto il vantaggio sul City a soli quattro punti.

I Gunners non sono riusciti a contenere una determinata squadra delle Bees. Keane Lewis-Potter ha smorzato il momento dell'Arsenal con un pareggio tardivo, annullando il gol di apertura nel secondo tempo di Noni Madueke.

Entrambe le squadre tornano agli impegni della Premier League dopo gli impegni infrasettimanali di FA Cup. Tuttavia, il momento resta saldamente a favore degli uomini di Mikel Arteta, che cercano di ripristinare il loro margine sul City.

Probabili formazioni Wolves - Arsenal

Wolves:Sá, Mosquera, Bueno, Krejčí, Rodrigo Gomes, João Gomes, Angel Gomes, Hugo Bueno, Mané, Arokodare, Armstrong

Arsenal:Raya, Hincapié, Gabriel, Mosquera, Timber, Eze, Rice, Zubimendi, Madueke, Gyökeres, Trossard

Arsenal con porta inviolata

Rob Edwards sa che la stagione dei Wolves è praticamente finita. Dopo aver visto la sua squadra sotto 3-0 contro il Chelsea nel primo tempo, ha ammesso di aver sbattuto la porta dalla frustrazione. Con solo 16 gol in 26 partite – il peggior attacco della lega – la sua rabbia è giustificata.

I gol sono stati rari per i Wolves. La loro differenza reti di -32 è la peggiore di qualsiasi squadra nella massima divisione. Non hanno segnato in quattro delle ultime cinque partite, con solo il Chelsea abbastanza generoso da concedere.

L'Arsenal arriva con la difesa più solida di quest'anno, avendo concesso solo 17 gol. Prima del recente inciampo con il Brentford, avevano messo insieme tre partite consecutive senza subire gol. Nessuna squadra ha più partite a porta inviolata delle loro 13.

Anche se l'Arsenal non è riuscito a tenere a bada il Brentford, i Wolves non rappresentano la stessa minaccia. Tutto fa pensare a un'altra porta inviolata per David Raya. Il suo tasso di porta inviolata del 52% è la statistica più impressionante per un portiere in questa stagione.

Il debole inizio dei Wolves potrebbe favorire l'Arsenal

L'Arsenal ha avuto un inizio difficile contro il Brentford. Non è riuscito a centrare un solo tiro in porta nel primo tempo, con un xG desolante di 0.12. Quel valore era il risultato di un solo tentativo fuori bersaglio.

Solo una partita di Premier League questa stagione ha visto meno tentativi nel primo tempo dei quattro registrati al Gtech Community Stadium. Quella era Wolves - Brentford a dicembre 2025, che ha prodotto solo tre tentativi.

Le difficoltà dei Wolves nel segnare sono ben documentate. I loro unici due gol nelle ultime sei partite di campionato sono arrivati nel secondo tempo. Questo include il gol della consolazione di Tolu Arokodare contro il Chelsea.

L'Arsenal, nel frattempo, ha segnato sei dei suoi 10 gol in campionato dopo l'intervallo. Noni Madueke ha sbloccato il risultato contro il Brentford poco dopo l'ora di gioco.

I Wolves offrono poca minaccia all'inizio e rimangono vulnerabili in difesa nei finali di partita. Con una maggiore profondità e qualità, l'Arsenal dovrebbe prendere il controllo man mano che il gioco si apre.

Partita a basso punteggio al Molineux

L'Arsenal ha segnato tre o più gol in quattro partite competitive consecutive. Tuttavia, non è riuscito a segnare più di una volta in due delle ultime tre partite.

Nonostante sia al primo posto per la forma in trasferta in Premier League questa stagione, i Gunners sono stati incerti nei recenti viaggi. La squadra di Arteta ha perso punti in due delle ultime tre partite di campionato in trasferta.

Il Nottingham Forest ha bloccato l'Arsenal su uno 0-0, mentre il Brentford li ha fermati sull'1-1. Una vittoria per 4-0 in trasferta contro il Leeds United è stata incastrata in mezzo.

I Wolves sono senza vittorie in sei partite consecutive di campionato. Tre di quelle sconfitte sono arrivate con margini di due gol. Due di esse erano contro avversari tra i primi cinque, Chelsea e Manchester City. Quattro di quelle sei partite sono terminate con meno di 2.5 gol totali.

In tali circostanze, è saggio puntare sulla vittoria dell'Arsenal, anche se una pioggia di gol è improbabile.