Il City ha vinto solo due delle ultime cinque trasferte. Dopo la sconfitta infrasettimanale dei Citizens in Champions League, il West Ham scenderà in campo con rinnovata fiducia.

Migliori scommesse per West Ham - Manchester City

Man City – Man City (Parziale/Finale) a quota 2.45 con Goldbet

Over 1.5 Gol (1° tempo) a quota 2.38 con Netbet

Jarrod Bowen segna o fa assist a quota 2.50 con Lottomatica

Quote West Ham - Manchester City

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: West Ham 1-3 Man City

Pronostico marcatore: West Ham - Wilson; Man City - Haaland (x2), Semenyo

Il West Ham United è alla ricerca della sua quarta vittoria casalinga in campionato nella serata di sabato, quando ospiterà un Manchester City ferito nell'orgoglio.

Gli Hammers arrivano a questa sfida con il morale alto dopo aver superato il Brentford ai calci di rigore nel quinto turno di FA Cup lunedì scorso. Il tecnico Nuno Espírito Santo ha operato diversi cambi nella formazione titolare contro le "Bees" e le riserve hanno risposto bene. Sarà necessaria l'intera rosa al massimo della condizione questo fine settimana per affrontare un City desideroso di non perdere contatto dalla capolista Arsenal.

Dopo un periodo difficile durante le festività natalizie, il West Ham ha subito solo due sconfitte nelle ultime otto partite di Premier League, arrivate nelle trasferte contro Chelsea e Liverpool. Tuttavia, il London Stadium non si è rivelato un fortino: la percentuale di vittorie interne degli Hammers è solo del 21%, un dato che è la metà della media della Premier League (42%).

Il Manchester City sarà concentrato nel mettersi alle spalle la sconfitta per 3-0 in Champions League contro il Real Madrid, decisa da una splendida tripletta di Federico Valverde. Nonostante ciò, il rendimento dei Citizens in campionato è solido, con una striscia di sette partite senza sconfitte dal derby perso contro il Manchester United.

Tuttavia, il rendimento esterno del City è stato al di sotto dei soliti standard in questa stagione: la squadra viaggia a una media di 1.71 punti a partita in trasferta, contro i 2.40 punti registrati tra le mura amiche.

Probabili formazioni West Ham - Manchester City

West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Disasi, Soucek, Fernandes, Summerville, Bowen, Castellanos, Wilson.

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Ait Nouri, Dias, Guehi, Rodri, O’Reilly, Silva, Semenyo, Marmoush, Haaland.

Il City deve reagire dopo la sconfitta

Dopo la dolorosa sconfitta a Madrid durante la settimana, la squadra di Guardiola deve tornare immediatamente alla vittoria. Si tratta di un passaggio essenziale per restare in corsa e tentare il sorpasso sull'Arsenal prima di maggio.

Il City ha sbloccato il risultato in quasi il 64% delle trasferte stagionali. Al contrario, il West Ham ha subito il primo gol nel 50% delle partite casalinghe. Inoltre, gli Hammers non sono riusciti a segnare nel 36% dei match al London Stadium, la stessa percentuale di clean sheet mantenuta dal City nelle gare esterne del 2025/26.

Complessivamente, il City è stato in vantaggio all'intervallo nel 57% delle trasferte e si è trovato sotto nel punteggio solo in una delle 14 gare giocate fuori casa al termine del primo tempo. Considerando che i Citizens hanno segnato per primi in sei degli ultimi sette scontri diretti con il West Ham, conducendo all'intervallo in quattro degli ultimi cinque incontri, si ravvisa valore nel puntare sul City vincente in entrambi i tempi, con una probabilità stimata del 40%.

Scommessa 1: Parziale/Finale Man City – Man City a quota 2.45 su Goldbet

Previsti due o più gol nel primo tempo

Oltre il 43% delle partite casalinghe del West Ham ha fatto registrare due o più gol nel primo tempo in questa stagione. Questo dato scende al 21% per quanto riguarda le trasferte del City.

Tuttavia, gli Hammers tendono a essere molto aggressivi nelle prime fasi di gioco al London Stadium, avendo segnato quasi il 71% dei propri gol interni durante la prima frazione. In media, la prima rete casalinga del West Ham arriva al 16° minuto, un dato significativamente più precoce rispetto alla media della Premier League (31° minuto).

Anche il City ha segnato la maggior parte dei propri gol (52%) durante il primo tempo delle partite fuori casa. Prendendo in esame questi fattori, il pronostico verte su due o più gol nel primo tempo con una probabilità del 47.62%.

Scommessa 2: Over 1.5 gol (1° tempo) a quota 2.38 su Netbet

Bowen pronto a lasciare il segno

Jarrod Bowen è da tempo il principale punto di riferimento del West Ham e i recenti segnali indicano un ritorno alla sua forma migliore. L'attaccante ha messo a segno una doppietta nella vittoria di FA Cup contro il Brentford lunedì notte.

Bowen ha contribuito attivamente a cinque reti nelle sue ultime cinque apparizioni. Dall'inizio del 2026 a oggi, ha registrato sei tra gol e assist in otto partite di Premier League, il che rappresenta una frequenza del 75% di partecipazione al gol in ogni match di campionato.

Per la sfida di sabato, la quota per un gol o un assist di Bowen copre una probabilità del 41.67%. Questa giocata rappresenta il miglior "value play" tra i nostri tre pronostici, specialmente considerando le attuali vulnerabilità difensive mostrate dal City.