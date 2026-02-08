Il nostro esperto di scommesse prevede che Kylian Mbappé segnerà per primo di nuovo, ma vede il Valencia recuperare per guadagnare un punto.

Pronostici Valencia - Real Madrid: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Valencia - Real Madrid

Kylian Mbappé segna per primo a quota 2.90 su Goldbet

Secondo tempo - Valencia segna oltre 0.5 gol a quota 2.11 su William Hill

Doppia chance - Valencia o pareggio a quota 2.55 su Lottomatica

Quote Valencia - Real Madrid

Quote Valencia - Real Madrid Goldbet William Hill Lottomatica Kylian Mbappé segna per primo 2.90 2.85 2.90 Secondo tempo - Valencia segna oltre 0.5 gol 2.05 2.11 2.05 Doppia chance - Valencia o pareggio 2.55 2.45 2.55

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Valencia 1-1 Real Madrid

Pronostico marcatore: Valencia – Hugo Duro; Real Madrid – Kylian Mbappé

Ben 12 club sono coinvolti nella lotta per la retrocessione in La Liga questa stagione. Il Valencia è sicuramente una di queste squadre, ma un ritorno di sette punti in quattro partite ha migliorato le loro possibilità.

Tuttavia, arrivano a questa partita dopo due sconfitte consecutive. Los Che sono stati battuti 2-1 dall'Athletic Club in Copa del Rey mercoledì. Il Real Madrid è già stato eliminato da quella competizione, quindi ha avuto un raro metà settimana libero.

Nonostante abbiano già subito tre sconfitte nelle competizioni di coppa nel 2026, i visitatori sono in buona forma in campionato. Hanno vinto le ultime sei partite nella massima serie spagnola.

Probabili formazioni Valencia - Real Madrid

Valencia: Dimitrievski, Gayà, Copete, Tárrega, Foulquier, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Beltrán, Rioja, Duro

Real Madrid: Courtois, Camavinga, Huijsen, Asencio, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Rodrygo, Mbappé, Mastantuono

Mbappé a segnare di nuovo per primo

Vinicius Junior è squalificato per questa partita, mentre Jude Bellingham è infortunato. Questo aumenta la sensazione che Mbappé sarà la principale minaccia offensiva per i visitatori.

Il francese è stato l'unico marcatore affidabile per Los Blancos in questa stagione, avendo già segnato 37 volte in tutte le competizioni. Mbappé è sulla buona strada per raggiungere 50 gol in una sola stagione per la prima volta.

In La Liga, il 27enne rappresenta un enorme 47% del totale dei gol della sua squadra. Il cambio di allenatore non ha alterato minimamente questa situazione. Ha segnato otto gol in cinque partite sotto Álvaro Arbeloa.

Avendo segnato per primo in quattro di quelle partite, Mbappé è il candidato ideale per aprire le marcature. Vale sicuramente la pena puntare su di lui per farlo, anche con un'alta probabilità implicita del 34.5%.

Scommessa 1: Secondo tempo - Valencia segna oltre 0.5 gol a quota 2.90 su Goldbet

Valencia a crescere nel corso della partita

Anche se i tifosi del Valencia sono stati insoddisfatti della loro squadra a volte in questa stagione, li sostengono sempre quando il Real Madrid visita. Questo dovrebbe aiutare i giocatori di casa nel tentativo di sorprendere i candidati al titolo.

L'attacco di Carlos Corberán ha performato molto meglio nel secondo tempo delle partite in questa stagione. Hanno registrato solo cinque gol nel primo tempo in La Liga, rispetto a 18 dopo l'intervallo. Inoltre, l'80% dei gol segnati al Mestalla è arrivato nel secondo tempo.

Hugo Duro è in una serie particolarmente prolifica nelle partite casalinghe del Valencia. L'attaccante ha segnato in ciascuna delle sue ultime quattro partite casalinghe di campionato. Questo include un gol vincente al 79° minuto contro il Levante e un pareggio al 92° minuto contro il Siviglia.

La difesa del Real Madrid è stata anche molto più vulnerabile dopo l'intervallo. Hanno concesso il 72% dei loro gol in campionato nel secondo tempo. Pertanto, sostenere i padroni di casa a segnare dopo l'intervallo sembra offrire valore.

Scommessa 2: Secondo tempo - Valencia segna oltre 0.5 gol a quota 2.11 su William Hill

Los Che a ostacolare la corsa al titolo del Real Madrid

Anche se il Real Madrid ha registrato risultati positivi in campionato di recente, la loro forma ha ancora lasciato molto a desiderare. Hanno avuto bisogno di un rigore al 100° minuto di Mbappé per sigillare una vittoria casalinga poco convincente per 2-1 contro il Rayo Vallecano.

Dopo una prestazione davvero scadente a Lisbona, non era il risultato che Arbeloa si aspettava. Una sconfitta per 4-2 contro il Benfica nel loro ultimo incontro di Champions League ha evidenziato molti difetti difensivi. Gli avversari hanno creato 3.01 xG e otto grandi occasioni in quella partita.

Essendo stati battuti anche dalla seconda divisione Albacete da quando è cambiato l'allenatore, il Real Madrid ha molto da migliorare. Potrebbero avere difficoltà al Mestalla, soprattutto considerando i giocatori che mancano.

Il Valencia ha perso solo due volte in casa in campionato questa stagione. Non perdono da sei partite al Mestalla nella massima serie spagnola da quando hanno perso contro il Villarreal a ottobre. Sostenere Los Che per ottenere almeno un punto qui sembra una buona scelta con una probabilità implicita del 40%.