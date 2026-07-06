Pronostici USA - Belgio: gol e spettacolo attesi nell'aperto scontro a Seattle

L'analisi del nostro esperto di scommesse preannuncia un match equilibrato, con gli USA in grado di sfruttare il fattore campo per bloccare il Belgio nei 90 minuti regolamentari.

Migliori scommesse per USA - Belgio

Combo: Over 2.5 + GG a quota 1.93 su Lottomatica

Marcatore in qualsiasi momento: Christian Pulisic a quota 3.20 su Goldbet

Esito Finale: X (Pareggio) a quota 3.35 su Stake

Quote USA vs Belgio

USA vs Belgio Lottomatica Goldbet Stake USA 2.60 2.60 2.50 Pareggio 3.35 3.35 3.00 Belgio 2.65 2.65 2.75

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: USA 2-2 Belgio

Pronostico marcatore: USA - Christian Pulisic, Ricardo Pepi; Belgio - Kevin De Bruyne, Leandro Trossard

Gli USA si sono ormai abituati a raggiungere gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Tuttavia, in questa edizione casalinga, la selezione statunitense ha la grande opportunità di spingersi oltre e avanzare nella fase a eliminazione diretta. Gli americani sperano di migliorare il loro miglior piazzamento storico, ovvero il terzo posto conquistato nell'edizione inaugurale del 1930.

Mauricio Pochettino sembra essere il commissario tecnico ideale per guidare la squadra verso questo traguardo. I co-organizzatori hanno offerto una serie di ottime prestazioni durante la fase a gironi, macchiate soltanto dalla sconfitta contro la Turchia nell'ultimo match del raggruppamento. Hanno poi dato continuità al percorso superando agevolmente la Bosnia ed Erzegovina con un netto 2-0 nei sedicesimi di finale. Ora, la nazionale a stelle e strisce si trova a soli 90 minuti dal pass per i quarti di finale.

Giocare al Lumen Field di Seattle permetterà agli USA di contare sul calore di un pubblico interamente a favore, pronto a spingere la squadra verso il turno successivo. Affrontare una potenza europea come il Belgio non sarà un compito semplice, ma i padroni di casa partono con un leggero favore del pronostico per il passaggio del turno.

I belgi hanno vissuto un torneo caratterizzato da alti e bassi. Sebbene siano riusciti a ottenere i risultati necessari, le prestazioni complessive sono rimaste notevolmente al di sotto degli elevati standard a cui i Diavoli Rossi hanno abituato gli appassionati. La selezione belga ha vinto una sola partita nella fase a gironi, un rendimento che è comunque bastato per strappare la qualificazione.

Il vero brivido è arrivato nei sedicesimi di finale contro il Senegal, quando la squadra si è trovata sotto di due reti a soli quattro minuti dal fischio finale. La formazione europea ha siglato due gol nei minuti regolamentari, portando la sfida ai tempi supplementari, dove Youri Tielemans ha firmato la vittoria su calcio di rigore. La nazionale belga non attraversa attualmente il suo momento migliore, il che rappresenta il momento ideale per gli USA per affrontarla.

Probabili formazioni USA - Belgio

USA: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, Pepi

Belgio:Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Onana, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Spettacolo e gol attesi a Washington

Entrambe le squadre non hanno mostrato difficoltà a trovare la via della rete nelle ultime uscite. Gli USA hanno segnato esattamente due gol in ciascuna delle ultime tre partite, per un totale di 11 marcature nelle ultime cinque apparizioni, che si traduce in un'ottima media di 2,2 gol a partita.

Considerando il talento offensivo a disposizione del Belgio, ci si sarebbe aspettati una maggiore prolificità in questa Coppa del Mondo. I Diavoli Rossi hanno però ingranato la marcia giusta solo contro la Nuova Zelanda. Nelle ultime cinque sfide internazionali, la selezione belga ha messo a segno 14 reti, registrando una media di 2,8 gol a partita a fronte di quattro reti subite nello stesso parziale.

Anche la retroguardia di Pochettino ha mostrato qualche lacuna, concedendo sei gol nelle precedenti cinque partite. Di conseguenza, l'ipotesi che entrambe le formazioni vadano a segno appare tutt'altro che remota. Sia gli USA che il Belgio hanno visto concludersi con più di due reti complessive tre delle ultime cinque partite disputate, mentre gli ultimi tre scontri diretti hanno sempre registrato il segno Goal.

Scommessa 1: Combo: Over 2.5 + GG a quota 1.93 su Lottomatica

Pulisic pronto a caricarsi sulle spalle l'attacco americano

I padroni di casa si sono affidati ai gol di Folarin Balogun in questo Mondiale, e l'attaccante non ha deluso le aspettative, siglando tre reti in altrettante presenze. Tuttavia, l'espulsione rimediata per un fallo giudicato pericoloso nella sfida contro la Bosnia ed Erzegovina lo costringerà a saltare il match.

L'assenza della stella dell'attacco si farà sentire, e costringerà altri elementi a salire in cattedra. Christian Pulisic non è stato finora prolifico quanto avrebbe desiderato in questa competizione; l'attaccante del Milan ha infatti messo a referto un solo assist nella gara d'esordio contro il Paraguay.

Ciononostante, con in palio un pass per i quarti di finale, Pulisic ha tutte le carte in regola per sbloccarsi ed essere decisivo in questo incontro. Vale la pena ricordare l'ottima stagione disputata con la maglia del Milan, condita da 8 gol in 30 partite di Serie A e da 4 marcature in 9 presenze in Champions League, numeri che lo rendono il candidato principale a trovare la via del gol per i co-organizzatori.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento: Christian Pulisic a quota 3.20 su Goldbet

L'obiettivo di invertire la tendenza storica

Dal punto di vista storico, il Belgio ha dominato questo incrocio, imponendosi in tutti gli ultimi sei precedenti. Questa striscia include anche un netto 5-2 in amichevole risalente allo scorso marzo. Le due nazionali si sono affrontate due volte anche nella storia dei Mondiali, con una vittoria per parte nell'edizione del 1930.

La selezione belga, tuttavia, non sta brillando particolarmente e ha superato l'ultimo turno non senza difficoltà. Di fatto, i belgi hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite nei tempi regolamentari, un dato che alimenta le speranze degli USA. I padroni di casa hanno vinto three delle ultime quattro sfide, ma la sconfitta contro la Turchia ha dimostrato che possono essere vulnerabili anche davanti al proprio pubblico.

Entrambe le squadre disporranno di occasioni per colpire, ma data l'importanza della posta in palio, un pareggio al 90° rientra perfettamente tra gli scenari possibili. Il precedente agli ottavi di finale del 2014 si concluse a reti bianche nei tempi regolamentari, prima del successo belga ai supplementari. È lecito attendersi un esito simile per i primi 90 minuti, con gli USA pronti a sfatare il tabù Belgio nella mezz'ora addizionale.

Scommessa 3: Esito Finale: X (Pareggio) a quota 3.35 su Stake

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