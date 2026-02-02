Pronostici Udinese - Roma: Forma opposta per friulani e giallorossi

Per la sfida sul campo dell'Udinese, i nostri esperti si aspettano un risultato utile con clean sheet per la Roma e non più di tre gol.

Migliori pronostici di Udinese - Roma

Ecco qualche spunto per le scommesse su Udinese - Roma con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

No goal a quota 1.82 su Goldbet

No goal + Under 3.5 a quota 1.73 su William Hill

Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.40 su Lottomatica

Al Bluenergy Stadium, i nostri esperti prevedono non più di un punto per l'Udinese contro la Roma, al massimo tre gol – e un clean sheet.

Quote Udinese - Roma

Per la gara in casa dell'Udinese, i bookmaker vedono la Roma nettamente favorita – ma i nostri esperti hanno analizzato alternative.

Come arrivano i friulani e i giallorossi al match

Dopo aver chiuso la fase a girone unico in Europa League con l'1-1 in casa del Panathinaikos, la Roma giunge a Udine a otto giorni dall'1-1 contro il Milan. Un pari, quello contro il "Diavolo" secondo in classifica, che ha interrotto un filotto con tre successi consecutivi. E dopo lo 0-1 in casa dell'Atalanta, i giallorossi avevano inanellato i 2-0 a Lecce, contro il Sassuolo e allo Stadio Olimpico Grande Torino.

L'Udinese invece lunedì con il 3-1 sul campo di un Hellas Verona in piena zona retrocessione ha raccolto il secondo successo in sette giornate. Con il primo, il 2-1 in casa di un Torino in piena crisi, preceduto dall'1-5 contro la Fiorentina, dall'1-1 contro la Lazio e lo 0-1 a Como. Poi, i friulani avevano visto il 2-2 contro il Pisa e lo 0-1 contro l'Inter.

Probabili formazioni di Udinese - Roma

Udinese: Okoye, Solet, Kristensen, Bertola, Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura, Ekkelenkamp, Atta, Davis

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Cristante, El Ayanoui, Wesley, Soulé, Pellegrini, Malen

In Udinese - Roma vedremo una porta inviolata?

Prima dell'1-1 contro il Milan del 25 gennaio, per esempio, la Roma aveva inanellato tre clean sheet. Archiviato lo 0-1 in casa dell'Atalanta, i giallorossi erano tornati al successo con il 2-0 a Lecce. Prima d'imporsi con lo stesso risultato anche contro il Sassuolo e nell'ultima trasferta contro il Torino.

L'Udinese ha timbrato il cartellino in quattro delle ultime sei gare in Serie A, ma lo ha fatto solo contro squadre che viaggiano dall'ottavo posto in giù. Mentre non ha segnato negli 0-1 a Como e contro l'Inter. Dunque, i complessivamente sette gol nel nuovo anno contro Torino, Pisa ed Hellas Verona non fanno testo in vista della gara contro la Roma.

Per questi motivi, il segno No goal è realistico nella sfida fra Udinese e Roma.

Scommessa 1: No goal a quota 1.82 su Goldbet

Al Bluenergy Stadium ci saranno al massimo tre marcature?

Nell'1-1 all'Olimpico contro il Milan, per la ventesima volta in 22 giornate nella Serie A 2025/26 si sono visti meno di quattro reti. Inoltre, dopo il 3-1 contro il Genoa del 29 dicembre, non ne ha mai siglate più di due nemmeno contro formazioni dell'ultimo terzo della classifica. E dopo lo 0-1 contro l'Atalanta ha collezionato i 2-0 contro Lecce, Sassuolo e Torino.

Inoltre, l'Udinese aveva subìto lo 0-1 contro l'Inter fra incontri contro le squadre in fondo alla classifica. In tutto ciò, al 2-2 contro il Pisa è seguito il 26 gennaio il 3-1 a Verona. Dopo Natale, i friulani avevano inizialmente visto l'1-1 contro la Lazio, lo 0-1 a Como e il 2-1 sul campo del Torino.

Tutto sommato, la combo No goal + Under 3.5 è plausibile in vista dell'incontro al Bluenergy Stadium.

Scommessa 2: No goal + Under 3.5 a quota 1.73 su William Hill

LˈUdinese non vincerà contro la Roma?

Dopo lo 0-1 a Cagliari del 7 dicembre, la Roma in Serie A ha perso esclusivamente contro formazioni nell'attuale top 7. E lo 0-1 in casa di un'Atalanta in grande spolvero era avvenuto fra il 3-1 contro il Genoa e il 2-0 a Lecce. Sono seguiti gli altri 2-0 contro Sassuolo e Torino – prima dell'1-1 contro il Milan.

L'Udinese prima del 3-1 in casa dell'Hellas Verona aveva trovato i tre punti solo con il 2-1 in casa del Torino. La vittoria contro i granata tuttora in profonda crisi era stata preceduta dall'1-5 contro la Fiorentina, dall'1-1 contro la Lazio. Poi, i friulani non erano andati oltre il 2-2 contro il Pisa seguito dall'altro 0-1 contro l'Inter.

Alla luce di questi rendimenti, vale la pena tenere d'occhio la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 + No goal.