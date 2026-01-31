Pronostici Tottenham - Manchester City: la pessima forma degli Spurs continua

Il Tottenham ha vinto solo due volte in casa in questa stagione. Con il City che ha trionfato nelle sue ultime due visite agli Spurs, potrebbe ottenere una tripletta.

Il Manchester City, secondo in classifica, si reca dal Tottenham, quattordicesimo, domenica pomeriggio, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il divario con i leader Arsenal. Il Tottenham ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque partite di Premier League. Gli Spurs sono ora a soli otto punti dalla zona retrocessione. Hanno perso più partite di quante ne abbiano vinte, il che rappresenta una tendenza preoccupante per il club. Sono solo quattro punti meglio rispetto alla scorsa stagione, quando finirono diciassettesimi.

Affrontare la loro forma in casa è un imperativo assoluto. Hanno perso sei delle loro 11 partite casalinghe finora nel 2025/26. Inoltre, hanno vinto solo una volta davanti ai propri tifosi da metà agosto.

Sebbene il City abbia vinto solo due delle ultime sei partite, gli uomini di Pep Guardiola sono solo quattro punti dietro i Gunners. Sono ancora i migliori marcatori della EPL, con 47 gol in 23 partite. Hanno anche il secondo miglior record difensivo del campionato, con una media di 0,91 gol subiti per partita. Il City è cinque punti meglio rispetto a questo punto della scorsa stagione. Tuttavia, il loro ritorno di punti a questo punto della campagna nelle ultime sette stagioni era comunque molto superiore.

Probabili formazioni Tottenham - Manchester City

Tottenham:Vicario, Spence, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Odobert, Tel, Simons, Solanke

Manchester City:Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Il City per prendere il comando e mantenere il vantaggio

Con un valore scarso nel sostenere il City per una vittoria netta questo weekend, ci siamo orientati sul mercato HT-FT. Il City ha segnato per primo in quasi due terzi (64%) delle sue partite in trasferta finora questa stagione. Anche il Tottenham ha subito per primo in 64% delle sue partite casalinghe nel 2025/26.

Il tempo medio del primo gol del City in trasferta è di 27 minuti, ben al di sotto della media di 33 minuti per le squadre in trasferta questa stagione. Hanno condotto nel 39% di tutte le partite in trasferta, che è più del doppio della media del campionato per le squadre in trasferta (19%).

Il City era in vantaggio a metà partita nel 55% delle sue 11 partite in trasferta. Nel frattempo, gli Spurs erano in svantaggio all'intervallo nel 45% delle loro partite casalinghe. I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 40% di possibilità che il City sia in vantaggio all'intervallo e vada a vincere.

Il City è probabile che apra le marcature nel primo tempo. Inoltre, la media di 0,29 punti per partita degli Spurs quando subiscono per primi in casa ci porta a credere che il mercato HT-FT sia una seria opzione. Questo sembra essere il principale valore dal nostro trio di pronostici Tottenham Hotspur - Manchester City.

Puntare su un altro clean sheet in questo incontro

Una squadra ha mantenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sette incontri di EPL tra queste squadre a Tottenham. Il City ha vinto nelle sue ultime due visite a nord di Londra senza subire gol. Prima di ciò, gli Spurs riuscirono a vincere quattro incontri casalinghi consecutivi con il City senza subire un solo gol.

C'è una buona possibilità che il City riesca a mantenere la porta inviolata domenica pomeriggio. Hanno vinto a zero nel 27% delle loro partite di EPL in trasferta. Questo è ben al di sopra della media del campionato del 15% per le squadre in trasferta.

Hanno anche mantenuto la porta inviolata in più di un terzo (36%) delle partite in trasferta finora questa stagione. Subiscono 1,18 gol per partita in trasferta, ben al di sotto della media del campionato di 1,56 per le squadre in trasferta. La media di punti per partita degli Spurs quando subiscono per primi in casa è di solo 0,29 punti. Se il City prende il comando, potrebbe tenere a secco i padroni di casa.

Basandosi sui dati degli scontri diretti degli ultimi cinque o sei anni, Entrambe le Squadre a Segno (No) dovrebbe certamente essere quotato in modo favorevole.

Cherki per brillare ancora

Rayan Cherki è stato una ventata di aria fresca per il City, da quando è arrivato dal Lione l'anno scorso. Il 22enne è stato in forma stellare finora questa stagione. Ha registrato nove contributi ai gol (2 gol e 7 assist) in 18 presenze, con una percentuale di successo del 50%.

Ha anche segnato tre gol in sei presenze in Champions League e quattro contributi ai gol in tre partite di EFL Cup. Tutto ciò suggerisce che è in forma e ha influenzato positivamente la linea d'attacco del City.

I mercati delle scommesse credono che ci sia solo il 47,62% di possibilità che Cherki segni o assista questo weekend. Dato il suo tasso di successo del 50% e i suoi sei contributi ai gol nelle sue ultime sei presenze, c'è valore da ottenere qui. Con Doku sostituito per infortunio nella vittoria in UCL contro il Galatasaray, Guardiola sceglierà sicuramente Cherki e Semenyo su entrambe le fasce domenica.