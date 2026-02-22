Pronostici Tottenham Hotspur - Arsenal: l'ultimo assalto nel derby del Nord di Londra

Il Tottenham Hotspur si prepara a dare battaglia ai rivali di sempre in un match che si preannuncia infuocato. Tuttavia, considerando lo stato di forma recente di entrambe le compagini, il segno X appare come l'esito più probabile.

Migliori scommesse per Tottenham Hotspur - Arsenal

GG a quota 1.87 su Lottomatica

Assist giocatore - Bukayo Saka 1+ assist a quota 3.20 su Goldbet

1X2 - Pareggio a quota 3.95 su Netbet

Quote Tottenham Hotspur vs Arsenal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tottenham Hotspur Hotspur 2-2 Arsenal

Pronostico marcatore: Tottenham Hotspur – Dominic Solanke, Randal Kolo Muani; Arsenal – Kai Havertz, Gabriel Magalhães

I sostenitori degli Spurs difficilmente avrebbero immaginato di vedere la propria squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, specialmente dopo il trionfo in Europa League della scorsa stagione. Per contestualizzare il momento, il club ha solo quattro punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa annata sotto la guida di Ange Postecoglou.

Tuttavia, la dirigenza del Tottenham Hotspur ha preferito non correre rischi, sollevando Thomas Frank dall'incarico. La realtà dei fatti vede i Lilywhites con soli cinque punti di vantaggio sul West Ham, attualmente diciottesimo. Lo spettro di una lotta serrata per mantenere la categoria è quanto mai concreto.

Due sconfitte consecutive non sono un biglietto da visita incoraggiante, ma l'arrivo in panchina di Igor Tudor potrebbe invertire la rotta. Il debutto dell'ex tecnico della Juventus avverrà proprio nel North London Derby: un vero battesimo del fuoco in cui i tifosi di casa si aspettano risposte immediate.

Il momento per affrontare l'Arsenal potrebbe essere quello giusto, dato che i Gunners stanno attraversando un periodo di appannamento. Mercoledì scorso, gli uomini di Mikel Arteta hanno sprecato l'occasione di portarsi a +7 in vetta alla classifica, frenati da un Wolverhampton combattivo.

Dopo essersi portati sul 2-0, i biancorossi hanno subito la rimonta dei Wolves, fanalino di coda, subendo il gol del definitivo pareggio al 94° minuto. Con il Manchester City che deve ancora recuperare una partita, sembra che l'inerzia positiva sia svanita per entrambe le sponde del Nord di Londra.

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham Hotspur:Vicario, Gray, Dragusin, Van Den Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Simons, Solanke.

Arsenal:Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie, Zubimendi, Havertz, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres.

Attesa una pioggia di gol

Il Tottenham Hotspur ha mostrato una buona prolificità offensiva in questa Premier League, andando a segno nell'81% dei match disputati. Tra le mura amiche non si è ancora registrato uno 0-0: la percentuale di gare interne con almeno una rete segnata è dell'85%, statistica che però coincide esattamente con quella dei gol subiti.

Questo dato dovrebbe incoraggiare la manovra offensiva di Arteta. Solo il Manchester City (54) ha segnato più dell'Arsenal (52) in questa stagione, con i Gunners che vantano una media di 1,50 gol a partita in trasferta.

I precedenti in casa degli Spurs suggeriscono spesso reti da ambo le parti: il 69% delle 13 partite casalinghe di campionato ha visto il segno GG. Lo stesso esito si è verificato nel 50% delle trasferte dell'Arsenal e in tre degli ultimi quattro scontri diretti ufficiali.

Scommessa 1: GG a quota 1.87 su Lottomatica

La stella inglese può colpire ancora

Nonostante una stagione più silenziosa rispetto agli standard abituali, Bukayo Saka ha messo a referto sette gol e cinque assist tra tutte le competizioni. L'esterno è stato però condizionato da alcuni problemi fisici, come dimostrato dalla sostituzione precauzionale nel 2-2 contro i Wolves.

Saka dovrebbe comunque partire titolare nel derby. Prodotto dell'academy di Hale End, l'ala inglese ha una particolare affinità nel colpire gli Spurs, con otto partecipazioni attive ai gol in 11 scontri diretti (tre reti e cinque assist).

Nelle ultime cinque sfide contro il Tottenham Hotspur ha fornito quattro assist, restando a secco solo nella gara d'andata all'Emirates. Considerando che è l'incaricato della battuta dei calci d'angolo, la possibilità che offra un passaggio vincente per i compagni è molto elevata.

Scommessa 2: Assist giocatore - Bukayo Saka 1+ assist a quota 3.20 su Goldbet

Rivali in cerca di identità

Entrambe le squadre vivono un momento di flessione. Il Tottenham Hotspur ha raccolto solo 10 punti in casa in tutta la stagione (solo i Wolves hanno fatto peggio con 6), ottenendo appena due successi interni in campionato.

I padroni di casa non vincono in Premier League da otto giornate, con un bilancio di quattro pareggi e quattro sconfitte. Dall'altra parte, l'Arsenal è imbattuto nelle ultime sei trasferte, ma ha vinto solo due delle ultime sette partite complessive di campionato.

Gli uomini di Arteta hanno pareggiato 5 trasferte su 14, faticando a trovare il ritmo lontano da casa. Vista la fragilità interna degli Spurs e la recente frenata dei Gunners, è molto probabile che le due squadre finiscano per annullarsi a vicenda.

Scommessa 3: 1X2 - Pareggio a quota 3.95 su Netbet

