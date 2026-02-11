Il nostro esperto di scommesse prevede che i padroni di casa si batteranno con determinazione e riusciranno a ottenere qualcosa contro un Liverpool ferito.

Pronostici Sunderland - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Sunderland - Liverpool

Goal (GG) a quota 1.68 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Hugo Ekitike a quota 1.96 su William Hill

Primo tempo/finale - Pareggio/pareggio a quota 6.25 su Lottomatica

Quote Sunderland - Liverpool

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sunderland 2-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Sunderland – Brian Brobbey, Enzo Le Fée; Liverpool – Hugo Ekitike, Mohamed Salah

La straordinaria stagione del Sunderland in Premier League continua a entusiasmare, essendo l'unica squadra imbattuta in casa nella divisione. Questo rappresenta la serie più lunga per una squadra promossa nel massimo campionato inglese dalla stagione 1977/78.

I Black Cats entrano nella 26ª giornata al nono posto, con le loro prospettive di qualificazione europea ancora vive. Sono solo sette punti fuori dai primi cinque, posizione raggiunta in gran parte grazie alla loro forma casalinga.

Tuttavia, questo record sarà messo alla prova mercoledì, quando accoglieranno il Liverpool allo Stadium of Light. I Reds saranno amareggiati dopo aver perso 2-1 contro il Manchester City ad Anfield nel fine settimana.

Dopo 84 minuti, il Liverpool era in controllo con un vantaggio di 1-0, ma ha perso a causa di un rigore nei tempi di recupero di Erling Haaland. Il risultato li ha lasciati fuori dai primi cinque e a rischio di non qualificarsi per le competizioni europee come campioni di Premier League.

Mentre la squadra di Arne Slot è solo quattro punti dietro il Chelsea e punta a una vittoria più agevole, i padroni di casa seguono i Reds di soli tre punti. Una vittoria per i Black Cats creerebbe opportunità per diversi altri club in cerca di posti europei.

Probabili formazioni Sunderland - Liverpool

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fée, Talbi, Brobbey

Liverpool: Alisson, Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Sfide difensive in trasferta

Il Sunderland ha impressionato offensivamente in casa, segnando 21 gol nelle sue 12 partite casalinghe, con una media di 1,75 gol a partita. Pur vantando la terza miglior difesa in casa al di fuori delle prime due squadre, tenere il Liverpool lontano dal segnare sarà una sfida difficile.

I Reds hanno trovato la rete in 10 delle loro 12 partite di campionato in trasferta, segnando 19 volte in quel periodo. Tuttavia, la loro difesa è stata un punto debole in trasferta, avendo concesso una media di 1,75 gol per partita. Questo è superiore alla media del campionato di 1,56.

Inoltre, il 58% delle partite del Sunderland al Stadium of Light ha visto gol da entrambe le parti. Nel frattempo, il 67% delle partite in trasferta del Liverpool ha visto segnare entrambe le squadre, una tendenza che si è verificata in quattro delle ultime cinque partite dei Reds in trasferta.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.68 su Goldbet

Ritorno alla forma realizzativa

Hugo Ekitike non ha reso come previsto contro il Man City, registrando solo tre tiri domenica. Tuttavia, è stato l'attaccante più offensivo dei Reds, con 10 tocchi nell'area di rigore avversaria. È probabile che abbia più opportunità di segnare contro il Sunderland mercoledì sera.

Ekitike è attualmente in ottima forma, avendo segnato tre gol nelle sue ultime tre partite. Il francese ha messo a segno 10 gol in campionato per i Reds, il numero più alto per il club. I suoi gol rappresentano un quarto del totale del Liverpool in campionato questa stagione.

Mentre i visitatori hanno beneficiato di un autogol nel loro incontro precedente, l'attaccante è considerato il candidato più probabile per segnare in questo incontro.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Hugo Ekitike a quota 1.96 su William Hill

Una partita combattuta sotto i riflettori

Gli uomini di Régis Le Bris si sono dimostrati estremamente difficili da battere in casa, pareggiando contro squadre come Arsenal e Man City allo Stadium of Light. I Black Cats beneficiano notevolmente dell'atmosfera creata dai loro sostenitori, guadagnando il 72% dei loro punti totali in questa stagione nel loro stadio di casa.

Cinque delle loro 12 partite sono terminate in pareggio, con quattro di esse contro squadre posizionate più in alto in classifica al momento. Nel frattempo, il Liverpool arriva a questo incontro con una sola vittoria nelle ultime sette partite di campionato, quattro delle quali sono terminate in pareggio.

I Reds hanno vinto solo due delle loro ultime 10 partite di campionato in trasferta, una forma che non ispira fiducia nei Merseysiders. Vale la pena notare che 12 delle partite di Premier League del Sunderland sono andate in parità all'intervallo, il record più alto nella divisione. Inoltre, il Liverpool ha segnato 16 dei suoi 19 gol in trasferta nel secondo tempo in questa stagione.

Di conseguenza, non sarà sorprendente vedere questa partita terminare in pareggio sia al primo tempo che a fine partita.