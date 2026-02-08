Pronostici Sassuolo - Inter: la supremazia dell'Inter in trasferta

Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Inter conquisti tutti e tre i punti in questa partita per consolidare il proprio vantaggio in cima alla Serie A.

Pronostici Sassuolo - Inter: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Sassuolo - Inter

Goal (GG) a quota 1.98 su Lottomatica

Primo tempo/finale - Inter/Inter a quota 1.99 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Lautaro Martínez a quota 2.23 su Netbet

Quote Sassuolo vs Inter

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Sassuolo 1-2 Inter

Pronostico marcatore: Sassuolo: Domenico Berardi; Inter: Lautaro Martínez, Piotr Zieliński

Dopo un periodo di risultati negativi in campionato, il Sassuolo ha recentemente migliorato la propria situazione. I Neroverdi erano in lizza per un posto in Europa all'inizio della stagione, ma hanno subito un calo durante il periodo festivo.

Il Sassuolo ha iniziato dicembre all'ottavo posto dopo aver battuto la Fiorentina, ma quella vittoria è stata l'ultima in campionato fino a due settimane fa. La squadra di Fabio Grosso ha attraversato una serie di sette partite di Serie A senza vittorie. Di conseguenza, i padroni di casa si trovano ora all'11° posto in classifica e le loro possibilità di qualificazione europea si sono ridotte.

Al contrario, l'Inter sembra avvicinarsi alla riconquista dello Scudetto dal Napoli. Dopo 23 partite, i Nerazzurri sono in testa alla Serie A con cinque punti di vantaggio, rendendo cruciale mantenere la loro forma attuale.

Con l'avvicinarsi dei playoff di Champions League, Christian Chivu deve gestire la selezione della squadra per assicurarsi che abbiano la forza necessaria per competere su entrambi i fronti. Se i visitatori manterranno il loro vantaggio sul Milan, sarà solo questione di tempo prima che vengano incoronati nuovamente campioni d'Italia.

L'Inter arriva a questo incontro dopo una vittoria in Coppa Italia, che ha garantito loro un posto in semifinale.

Probabili formazioni Sassuolo - Inter

Sassuolo:Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Kone, Matic, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté

Inter:Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco, Thuram, Martinez

I padroni di casa mantengono la tendenza a segnare

Il Sassuolo è stato piuttosto produttivo in attacco in casa, segnando 12 gol in 11 partite, con una media di 1,09 gol a partita. Tuttavia, Grosso sarà preoccupato per la difesa, avendo subito 14 gol in casa in campionato.

La squadra di casa non è riuscita a mantenere la porta inviolata in nove delle loro 11 partite casalinghe. L'Inter vanta il miglior attacco del campionato, avendo segnato 52 gol in Serie A e segnando in 11 partite consecutive.

In trasferta, solo Bologna e Milan hanno segnato più dei 19 gol dell'Inter, sebbene entrambe le squadre abbiano giocato una partita in trasferta in più. Nonostante la difesa generalmente solida, l'Inter ha faticato a impedire al Sassuolo di segnare in passato.

I padroni di casa sono riusciti a superare la difesa dell'Inter in ciascuno degli ultimi otto scontri diretti competitivi. Sei degli ultimi otto incontri hanno visto entrambe le squadre andare a segno, il che è un risultato probabile anche in questo scontro imminente.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.98 su Lottomatica

Dominazione fin dall'inizio

Il Sassuolo ha avuto difficoltà in casa questa stagione, registrando più sconfitte (5) che vittorie (4). Prima della recente vittoria contro la Cremonese, avevano trascorso tre partite casalinghe consecutive senza vittorie. Nelle loro 11 partite davanti ai loro tifosi, i Neroverdi sono stati in vantaggio all'intervallo solo in tre occasioni (27%) e in svantaggio quattro volte (36%).

L'Inter ha il miglior record in trasferta in Serie A, nonostante abbia giocato una partita in meno rispetto ai rivali più vicini. Gli uomini di Chivu hanno vinto nove delle loro 11 partite di campionato in trasferta, con un tasso di vittoria dell'82%. Le uniche due sconfitte in trasferta si sono verificate a settembre e ottobre.

I visitatori hanno preso l'abitudine di dominare le partite di campionato sia in casa che in trasferta, entrando in vantaggio all'intervallo in sei delle loro 11 trasferte. Con l'Inter che ha vinto la gara di andata all'inizio della stagione, è probabile che si assicurino tre punti anche questo fine settimana.

Scommessa 2: Primo tempo/finale - Inter/Inter a quota 1.99 su Goldbet

Terminare una siccità personale

Il capocannoniere di Serie A e dell'Inter questa stagione è Lautaro Martínez, con 13 gol. In confronto, il secondo miglior marcatore del campionato è Nico Paz con otto gol. I gol di Martinez rappresentano il 25% dei 52 gol in campionato dell'Inter questa stagione.

L'attaccante argentino ha recentemente seguito un modello di segnare in una partita e non segnare nella successiva. Avendo iniziato in panchina durante la partita di Coppa Italia a metà settimana senza segnare, è statisticamente posizionato per trovare la rete questo fine settimana.

Questo non è ideale per il Sassuolo, poiché Martinez sembra destinato a segnare. Ha anche segnato cinque gol in 13 scontri diretti personali contro i padroni di casa, ma non ha segnato nelle ultime tre apparizioni simili. Di conseguenza, sarà desideroso di porre fine a questa breve siccità domenica.