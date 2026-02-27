Pronostici Roma - Juventus: mantenere il distacco di quattro punti

Il nostro esperto di scommesse prevede un altro scontro equilibrato tra le due formazioni. Tuttavia, la Roma ha maggiori probabilità di successo qualora il match non dovesse terminare in pareggio.

Migliori scommesse per Roma - Juventus

GG a quota 1.85 su Goldbet

Esito 1X2 1° Tempo - Pareggio a quota 2.02 su William Hill

Marcatore in qualsiasi momento - Donyell Malen a quota 2.75 su Lottomatica

Quote Roma - Juventus

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Roma 1-1 Juventus

Pronostico marcatore: Roma – Donyell Malen; Juventus – Kenan Yildiz

Con 12 giornate ancora da disputare in Serie A, i tifosi della Roma possono ritenersi soddisfatti del percorso compiuto. Il club capitolino vanta 10 punti in più rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Gian Piero Gasperini con la squadra.

I Giallorossi arrivano a questo appuntamento carichi di fiducia dopo il convincente 3-0 inflitto alla Cremonese lo scorso fine settimana. Il risultato li ha proiettati al quarto posto, in piena corsa per assicurarsi la qualificazione in Champions League per la prima volta negli ultimi sette anni.

Nonostante le ambizioni romane, la Juventus tallona da vicino i padroni di casa in classifica, con un distacco di soli quattro punti. La Roma deve evitare la sconfitta a ogni costo per difendere il quarto posto e tenere i bianconeri a distanza di sicurezza.

La Vecchia Signora è reduce da una delle rimonte più incredibili della stagione in UCL, purtroppo terminata con l'amaro in bocca. Dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray all'andata, i bianconeri hanno reagito mercoledì sera segnando tre reti senza subirne alcuna, trascinando la sfida ai supplementari.

Tuttavia, i turchi hanno segnato due gol nei trenta minuti addizionali, eliminando la Juve dalla competizione. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno assaggiato il palcoscenico dell'élite europea e ora necessitano di una vittoria per garantirsi il ritorno nell'Europa che conta il prossimo anno.

Probabili formazioni Roma - Juventus

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Cristante, Kone, Franca, Zaragoza, Pellegrini, Malen

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiasso, Mirreti, Yildiz, Openda

Gol probabili allo Stadio Olimpico

La Roma ha mostrato una buona continuità sotto porta in Serie A, realizzando 34 reti in 26 partite. Il rendimento è più prolifico tra le mura amiche, con 19 gol segnati in 13 match (media di 1,46 a partita). I padroni di casa sono efficienti anche in fase difensiva, avendo concesso solo sei gol in campionato davanti ai propri tifosi.

Dall'altra parte, solo l'Inter (62) ha segnato più gol della Juventus (43) in questa Serie A. Con 18 reti in 13 trasferte, la Vecchia Signora viaggia a una media realizzativa esterna di 1,38 gol a partita. Da notare come nel 50% dei match di campionato della Juve in questa stagione si sia registrato l'esito GG.

Questo scontro diretto ha visto entrambe le squadre andare a segno in ciascuno degli ultimi due precedenti. Inoltre, in quattro degli ultimi cinque incontri allo Stadio Olimpico entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol. Considerando che la Juve ha segnato nove reti nelle ultime cinque uscite, le probabilità di assistere nuovamente a un match con gol da ambo le parti sono elevate.

Scommessa 1: GG a quota 1.85 su Goldbet

Previsto un avvio tattico

Entrambe le squadre hanno spesso iniziato le partite a ritmi lenti in questa stagione. Vista la posta in palio e la posizione in classifica, nessuno dei due tecnici vorrà rischiare di subire il primo gol. Ci si aspetta un approccio pragmatico piuttosto che un gioco aperto sin dai primi minuti.

La Vecchia Signora è andata al riposo in parità in sei delle sue 13 trasferte. Con una frequenza del 46%, il pareggio a metà gara appare un esito molto probabile. Anche i numeri della Roma supportano questo trend in vista di domenica.

La squadra di casa ha pareggiato il primo tempo nel 42% delle gare totali di campionato. All'Olimpico, sette delle 13 partite disputate (54%) erano in stallo dopo 45 minuti. Tre degli ultimi cinque scontri diretti e tre delle ultime quattro sfide in questo stadio si sono chiuse in parità all'intervallo.

Scommessa 2: Esito 1X2 1° Tempo - Pareggio a quota 2.02 su William Hill

Un acquisto da record

Donyell Malen ha scelto la Roma in prestito dall'Aston Villa per trovare maggiore continuità, e il suo impatto da metà gennaio a oggi è stato impressionante.

Dopo mesi di incertezze nel reparto offensivo per Gasperini, sembra che i padroni di casa abbiano finalmente trovato il loro bomber. Malen ha segnato tre gol nelle sue prime quattro presenze in giallorosso, eguagliando i record di impatto immediato stabiliti solo da Diego Perotti nel 2016 e Romelu Lukaku nel 2023.

Negli ultimi 10 anni, nessun altro nuovo acquisto della Roma era riuscito a segnare quattro gol nelle prime cinque partite. Malen ha poi siglato una doppietta contro il Napoli arrivando a quota cinque gol in cinque presenze. Si presenta a questo big match con un bottino di quattro reti nelle ultime tre partite, diventando il candidato principale per colpire la difesa della Juventus domenica.

Scommessa 3: Marcatore in qualsiasi momento - Donyell Malen a quota 2.75 su Lottomatica

+