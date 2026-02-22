Pronostici Roma - Cremonese: Un incontro senza storia

All'Olimpico, i nostri esperti si aspettano un successo della Roma contro la Cremonese con clean sheet e non più di tre gol.

Migliori pronostici di Roma - Cremonese

Ecco qualche spunto per le scommesse su Roma - Cremonese con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

Under 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

No goal + Under 2.5 a quota 2.01 su William Hill

1 + Under 2.5 + No goal a quota 3.00 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti si aspettano un successo della Roma contro la Cremonese, al massimo due gol – e un clean sheet.

Quote Roma - Cremonese

I bookmaker offrono quote molto basse sui tre punti della Roma contro la Cremonese – ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Come arrivano i giallorossi e i grigiorossi al match

La Roma riceve la Cremonese a una settimana dal 2-2 a Napoli – dopo l'1-1 del 25 gennaio contro il Milan all'Olimpico, il secondo pari in quattro giornate. Nelle quali i giallorossi avevano anche subìto lo 0-1 a Udine, prima di raccogliere, nella finora ultima uscita davanti al loro pubblico contro il Cagliari, il quarto 2-0 in quattro turni.

Diametralmente opposto è il rendimento di una Cremonese che non vince dal 2-0 contro il Lecce del 7 dicembre e che domenica, contro il Genoa, ha visto il secondo 0-0 casalingo nel giro di cinque giornate dopo quello contro l'Hellas Verona. Poi, da fine gennaio, i grigiorossi avevano subìto lo 0-1 contro il Sassuolo, lo 0-2 contro l'Inter e l'1-2 contro l'Atalanta.

Probabili formazioni di Roma - Cremonese

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Malen

Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Malen Cremonese: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric

In Roma - Cremonese ci saranno meno di tre reti?

Il 2-2 a Napoli ha chiuso una striscia con otto gare in Serie A della Roma che avevano visto meno di tre reti. E dalla 19. alla 24. giornata i giallorossi avevano collezionato i 2-0 a Lecce, contro il Sassuolo, in casa del Torino e contro il Cagliari. Un successo, quello contro i sardi, che aveva riportato i tre punti dopo l'1-1 contro il Milan e lo 0-1 a Udine.

Inoltre, quattro delle ultime cinque uscite in campionato della Cremonese hanno registrato non più di due marcature. In tutto ciò, le "Tigri" allo Zini non sono andate oltre gli 0-0 contro l'Hellas Verona e il Genoa. Sempre davanti al proprio pubblico avevano incassato lo 0-2 contro l'Inter – fra lo 0-1 in casa del Sassuolo e l'1-2 sul campo dell'Atalanta.

Tutto sommato, l'Under 2.5 è realistico in vista della sfida fra la Roma e la Cremonese.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

AllˈOlimpico vedremo un clean sheet?

Nello 0-0 contro il Genoa, per esempio, la Cremonese non ha segnato per la quinta volta in sei uscite in Serie A. E nell'1-2 sul campo dell'Atalanta di due settimane fa Morten Thorsby ha siglato il gol della bandiera al 94°. Chiudendo così una striscia con lo 0-5 contro la Juventus, l'altro 0-0 contro l'Hellas Verona, lo 0-1 contro il Sassuolo e lo 0-2 contro l'Inter.

Dal canto suo, la Roma nel 2-0 contro il Cagliari del 9 febbraio aveva collezionato il quarto clean sheet in sei giornate. La prima eccezione, poi seguita dallo 0-1 a Udine, era stata l'1-1 contro il Milan. Che prima aveva interrotto un filotto con gli altri 2-0 contro il Lecce, il Sassuolo e il Torino.

Per questi motivi, la combo No goal + Under 2.5 è realistica nella sfida all'Olimpico.

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 2.01 su William Hill

La Roma troverà i tre punti contro la Cremonese?

Per esempio, e a eccezione dell'1-1 contro il Milan, la Roma ha vinto tutte le sue ultime gare all'Olimpico in Serie A da metà dicembre. Allora i giallorossi si erano imposti per 1-0 contro un Como in piena lotta per l'Europa prima d'inanellare anche il 3-1 contro il Genoa e i 2-0 contro il Sassuolo e il Cagliari. E con quest'ultimo risultato avevano espugnato i campi del Lecce e del Torino.

Inoltre, la Cremonese non macina punti in trasferta dallo 0-0 arrivato il 20 dicembre sempre all'Olimpico contro la Lazio. Da allora lontano dallo Zini ha subìto gli 0-1 contro la Fiorentina e il Sassuolo, lo 0-5 contro la Juventus e il 9 febbraio l'1-2 contro l'Atalanta. Mentre davanti al proprio pubblico da fine dicembre ha incassato gli 0-2 contro il Napoli e l'Inter.

Alla luce di questi risultati, vale la pena tenere d'occhio la combo 1 + Under 2.5 + No goal.

Scommessa 3: 1 + Under 2.5 + No goal a quota 3.00 su Lottomatica

