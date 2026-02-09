Pronostici Roma - Cagliari: giallorossi a caccia di rivincita

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono una o due marcature della Roma – e al massimo una del Cagliari.

Migliori pronostici di Roma - Cagliari

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Roma - Cagliari con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Multigol casa 1-2 a quota 1.60 su Goldbet

Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 a quota 1.90 su William Hill

1 + Under 3.5 a quota 1.95 su Lottomatica

All'Olimpico, i nostri esperti prevedono una vittoria di una Roma capace di siglare una o due reti – e non più di una firma del Cagliari.

Quote Roma - Cagliari

I bookmaker offrono quote molto basse sul successo della Roma contro il Cagliari, ma i nostri esperti hanno analizzato anche altri mercati.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i giallorossi e i sardi al match

La Roma è reduce dallo 0-1 di lunedì in casa di un'Udinese capace d'interrompere un filotto con quattro risultati consecutivi. Dopo l'altro 0-1 d'inizio anno in casa dell'Atalanta, aveva inanellato i 2-0 contro Lecce, Sassuolo e Torino. Poi l'1-1 contro il Milan secondo in classifica aveva anche chiuso una striscia con tre successi in Serie A all'Olimpico.

Dove il Cagliari giunge invece sulle ali del 4-0 contro l'Hellas Verona collezionato dopo l'1-0 contro la Juventus e il 2-1 a Firenze. Prima dei tre punti contro la "Vecchia Signora", i sardi avevano racimolato complessivamente uno in tre turni. Il 2-2 a Cremona era arrivato fra lo 0-1 contro il Milan e lo 0-3 a Genova.

Probabili formazioni di Roma - Cagliari

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Celik, Cristante, El Ayanoui, Wesley, Zaragoza, Dybala, Malen

Cagliari: Caprile, Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Kilicsoy, S. Esposito

La Roma segnerà una o due volte contro il Cagliari?

Prima dello 0-1 a Udine, la Roma aveva siglato una o due reti in quattro gare in Serie A consecutive. Archiviato lo 0-1 sul campo dell'Atalanta, i giallorossi si erano imposti per 2-0 a Lecce, contro il Sassuolo e allo Stadio Olimpico Grande Torino. Poi la squadra di Gian Piero Gasperini aveva raccolto l'1-1 contro il Milan.

Inoltre, il Cagliari ha concesso una o due marcature in cinque delle sue ultime sei trasferte in campionato. E lo 0-3 a Genova era arrivato dopo gli 1-2 contro l'Atalanta e la Juventus, il 2-1 contro il Torino e il 2-2 a Cremona. La più recente trasferta del 24 gennaio a Firenze si è invece chiusa sul 2-1 per i sardi.

Per questi motivi, il segno Multigol casa 1-2 è realistico nella sfida fra Roma e Cagliari.

Scommessa 1: Multigol casa 1-2 a quota 1.60 su Goldbet

AllˈOlimpico, i sardi sigleranno al massimo una rete?

La Roma riceve il Cagliari a una settimana dallo 0-1 a Udine che l'ha vista subire al massimo un gol per la settima volta consecutiva. Dopo l'1-2 in casa della Juventus sotto Natale, aveva prima registrato il 3-1 contro il Genoa, lo 0-1 a Bergamo e il 2-0 a Lecce. Erano seguiti gli altri 2-0 contro il Sassuolo e il Torino – oltreché l'1-1 contro il Milan.

E il Cagliari, per esempio, nelle ultime sei trasferte ha segnato più di una volta solo con squadre dal sestultimo posto in giù. In tutto ciò, fra il 2-2 contro il Cremonese e il 2-1 contro la Fiorentina aveva incassato lo 0-3 contro il Genoa. Prima, l'1-0 contro la Roma del 7 dicembre era arrivato fra gli 1-2 in casa della Juventus e dell'Atalanta.

Dunque, la combo Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 è da tenere d'occhio nella gara fra i giallorossi e i sardi.

Scommessa 2: Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 a quota 1.90 su William Hill

La Roma tornerà al successo contro il Cagliari?

Fra gli 0-1 a Cagliari e di lunedì a Udine, la Roma aveva perso punti esclusivamente contro tre avversari che viaggiano nelle prime sette. Più precisamente, prima dell'1-1 contro il Milan i giallorossi avevano subìto gli 1-2 lontani dall'Olimpico contro la Juventus e l'Atalanta. E prima del pari contro il "Diavolo" in casa aveva inanellato l'1-0 contro il Como, il 3-1 contro il Genoa e il 2-0 contro il Sassuolo.

Poi è vero che il Cagliari giunge nella capitale dopo aver collezionato l'1-0 contro la Juventus, il 2-1 a Firenze e il 4-0 contro l'Hellas Verona. Ma da metà dicembre a metà gennaio aveva racimolato punti esclusivamente nei 2-2 contro il Pisa e a Cremona, oltreché nel 2-1 contro un Torino in crisi. Viceversa, aveva incassato l'1-2 contro l'Atalanta, lo 0-1 contro il Milan e lo 0-3 a Genova.

Considerando questi rendimenti, la combo 1 + Under 3.5 è plausibile nella partita fra Roma e Cagliari.