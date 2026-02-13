Pronostici Rennes - PSG: un colpo alle speranze europee dei padroni di casa

Il nostro esperto di scommesse si aspetta un'altra prestazione decisiva dal PSG, soprattutto dato che in passato hanno ottenuto grandi vittorie contro il Rennes.

Pronostici Rennes - PSG: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Rennes - PSG

Handicap a tre vie - PSG vincente con un handicap di -1 a quota 2.09 su Lottomatica

Totali PSG - oltre 2,5 gol a quota 2.16 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Khvicha Kvaratskhelia a quota 2.55 su Netbet

Quote Rennes vs PSG

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Rennes 1-4 PSG

Pronostico marcatore: Rennes – Esteban Lepaul; PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia x2, Bradley Barcola

Nonostante le recenti difficoltà, il Rennes occupa attualmente il sesto posto in Ligue 1 e rimane in corsa per un posto in Champions League. Habib Beye ha recentemente festeggiato il suo primo anniversario come allenatore del Rennes, godendo di un relativo successo. La sua squadra ha registrato otto punti in più rispetto allo stesso momento della scorsa stagione.

Beye è determinato a migliorare il dodicesimo posto dello scorso anno e a garantire una qualificazione europea. Tuttavia, i padroni di casa devono trovare un modo per porre fine alla loro striscia senza vittorie per evitare di scendere a metà classifica.

Il Paris Saint-Germain ha dimostrato la sua forza lo scorso weekend sconfiggendo in modo deciso l'Olympique Marsiglia, uno dei loro principali rivali di inizio stagione. Di conseguenza, i parigini hanno consolidato la loro posizione in cima alla classifica.

Luis Enrique sembra pronto a consegnare al PSG il loro 14° titolo di Ligue 1, poiché la sua squadra detiene un vantaggio di due punti in vetta. I campioni non mostrano segni di perdere slancio e sono attualmente imbattuti nelle ultime sette partite di campionato.

Le loro debolezze sono emerse principalmente in Champions League. Tuttavia, i giganti europei sono inclini a perdere punti in trasferta in Ligue 1. Questo darà speranza ai padroni di casa e agli inseguitori.

Probabili formazioni Rennes - PSG

Rennes:Silistrie, Aït Boudlal, Jacquet, Rouault, Nordin, Camara, Rongier, Szymański, Tamari, Lepaul, Embolo

PSG:Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Mayulu, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

Analisi della forma attuale

Il Rennes è stata una delle migliori squadre del campionato francese in questa stagione. Tuttavia, stanno attraversando un periodo difficile, avendo perso quattro partite consecutive in tutte le competizioni. Sono senza vittorie nelle ultime cinque partite e hanno registrato la loro vittoria più recente all'inizio di gennaio.

Al contrario, il PSG è inarrestabile in campionato, avendo vinto cinque partite consecutive in Ligue 1. Hanno vinto tre delle ultime quattro partite in tutte le competizioni e hanno trionfato in ognuno degli ultimi quattro scontri diretti. Pertanto, non sorprende che siano la squadra favorita in questo incontro.

Essendo la squadra più prolifica del campionato con 48 gol, si prevede che metteranno a dura prova la difesa del Rennes.

Scommessa 1: Handicap a tre vie - PSG vincente con un handicap di -1 a quota 2.09 su Lottomatica

Momento offensivo e tendenze di segnatura

Gli ospiti attualmente hanno una media di 2,29 gol a partita in campionato e 1,92 gol per partita in trasferta in questa stagione. La loro media combinata GF e GA per partita in trasferta in Ligue 1 è di 3,00. Nelle ultime otto partite di campionato, il PSG ha segnato 21 gol, che corrispondono a una media di 2,62 gol a partita.

I padroni di casa hanno subito almeno un gol in ciascuna delle loro ultime sette partite casalinghe di campionato. Hanno incassato un minimo di tre gol in ciascuna delle loro ultime tre uscite in tutte le competizioni. Dopo la prestazione da cinque gol del PSG contro il Marsiglia lo scorso weekend, arriveranno in forma per segnare.

Con diversi giocatori che ritornano da infortuni, l'attacco di Luis Enrique si prevede sarà potente. Nei loro ultimi tre incontri, il PSG ha segnato cinque, quattro e tre gol, rispettivamente, suggerendo che probabilmente segneranno più volte venerdì.

Scommessa 2: Totali PSG - oltre 2,5 gol a quota 2.16 su Goldbet

Superare il record della scorsa stagione

Khvicha Kvaratskhelia si è comportato eccezionalmente bene da quando è arrivato al PSG dal Napoli nel gennaio scorso. Ha subito un infortunio alla caviglia recentemente e ha saltato la vittoria per 2-1 del PSG contro lo Strasburgo, ma è tornato in azione nel weekend con stile. Kvaratskhelia è entrato al 62° minuto ed è riuscito a trovare la rete.

Ha registrato tre contributi di gol nelle sue ultime quattro partite per il PSG, inclusi due gol. L'internazionale georgiano ha già eguagliato il suo totale di gol della scorsa stagione di Ligue 1. Con 14 partite rimanenti, Kvaratskhelia è ben posizionato per superare il record dell'anno scorso.

L'attaccante ha aperto le marcature nella partita di andata a dicembre. Ha segnato una doppietta in quel dominio per 5-0 ed è un candidato per segnare venerdì sera.