Il nostro esperto di scommesse prevede una solida vittoria per la squadra di casa, con gol nel secondo tempo per assicurarla.

Migliori scommesse per Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid vince senza subire gol a quota 2.50 su bet365

Meno di 3.5 gol a quota 1.70 su William Hill

Secondo tempo - Real Madrid vince a quota 1.65 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid - Real Sociedad bet365 William Hill Lottomatica Real Madrid vince senza subire gol 2.50 2.55 2.45 Meno di 3.5 gol 1.67 1.70 1.68 Secondo tempo - Real Madrid vince 1.65 1.67 1.58

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-0 Real Sociedad

Pronostico marcatore: Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Il Real Madrid ha cercato di recuperare terreno sul Barcellona per tutto l'inverno. Sabato sera avrà l'opportunità di prendere il primo posto, con i suoi rivali che non giocano fino a lunedì.

Una serie di sette vittorie consecutive in La Liga ha aiutato i Blancos a ridurre il divario. La squadra di Álvaro Arbeloa arriva a questa partita dopo una vittoria per 2-0 a Valencia lo scorso weekend.

Anche la Real Sociedad ha cambiato allenatore all'inizio dell'anno. Pellegrino Matarazzo ha iniziato in modo brillante, con i baschi che hanno raccolto 14 punti nelle sue sei partite in carica. L'americano ha anche guidato la Real nelle semifinali della Copa del Rey.

Probabili formazioni Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Jiménez, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, Vinícius, Mbappé

Real Sociedad: Remiro, Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín, Oyarzabal, Guedes

I Blancos mantengono la difesa solida

Sebbene siano stati vulnerabili in alcune recenti partite di coppa, il Real Madrid ha difeso bene in La Liga. Dopo la sconfitta contro il Celta Vigo, hanno subito solo tre gol in sette vittorie consecutive in campionato. I Blancos vantano il miglior record difensivo nella massima serie spagnola, concedendo una media di 0.78 gol a partita.

Hanno mantenuto una difesa molto solida domenica scorsa, consentendo solo 0.44 xG in una vittoria per 2-0 contro il Valencia. Thibaut Courtois non ha dovuto fare una parata in tutta la partita. Il Real Madrid ha concesso solo 0.57 xG in una vittoria per 2-0 contro il Villarreal, quarto in classifica, due settimane prima.

La Real Sociedad è in svantaggio a causa di un rapido turnover. Questa partita si svolge 72 ore dopo la semifinale di andata della Copa del Rey contro i rivali baschi dell'Athletic Club. Questo aumenta le probabilità che i padroni di casa vincano senza subire gol ancora una volta.

Scommessa 1: Real Madrid vince senza subire gol a quota 2.50 su bet365

Trend di partite a basso punteggio del Real Madrid da continuare

Meno di 3.5 gol è stata una scommessa vincente in nove delle ultime 10 partite del Real Madrid in La Liga. A differenza della Champions League, tendono a incontrare avversari più conservatori. Questo ha contribuito a partite più serrate.

A volte, Arbeloa ha optato per un centrocampo più cauto rispetto a quanto visto sotto Xabi Alonso. Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga hanno entrambi iniziato al Mestalla una settimana fa. È previsto un ripetersi qui, con Jude Bellingham ancora fuori.

Mentre Matarazzo ha fatto giocare la Real Sociedad con più qualità, è stato pragmatico a volte. Il tecnico ospite è improbabile che rischi una pesante sconfitta che potrebbe rovinare il momento positivo della sua squadra. Questo porta a pensare che la sua squadra si abbasserà un po' e cercherà di colpire in contropiede.

Sette delle ultime nove partite di campionato della Real sono terminate con tre o meno gol. Scommettere su una ripetizione sembra sensato, con una probabilità implicita del 60%.

Scommessa 2: Meno di 3.5 gol a quota 1.70 su William Hill

Gli ospiti si stancheranno dopo la pausa

Giocare contro i rivali locali dell'Athletic in una semifinale di Copa del Rey è un grosso affare per la Real Sociedad. Probabilmente daranno tutto in quel match, e c'è il rischio che subiscano un contraccolpo tre giorni dopo.

I baschi non sono in Europa questa stagione, quindi la profondità della rosa è limitata. Si prevede ancora una formazione forte, ma è probabile che si stanchino contro un Real Madrid che ha avuto una settimana libera.

Dopo il cambio di allenatore, i Blancos hanno brillato nel secondo tempo. Sotto Arbeloa in La Liga, hanno segnato sette volte dopo la pausa, subendo solo una volta. Solo uno degli otto gol in campionato sotto il 43enne è stato segnato nel primo tempo.

Dato questo trend, scommettere sui padroni di casa per vincere il secondo tempo sembra una scommessa intelligente.