Il nostro esperto di scommesse prevede che i Blancos otterranno una vittoria con pochi gol, con Kylian Mbappé ancora una volta decisivo.

Pronostici Real Madrid - Rayo Vallecano: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Real Madrid - Rayo Vallecano

Kylian Mbappé a segno per primo con quota 2.62 su bet365

Tempo con più gol - Secondo tempo con quota 2.06 su William Hill

Meno di 3.5 gol con quota 1.65 su Lottomatica

Quote Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid - Rayo Vallecano bet365 William Hill Lottomatica Kylian Mbappé a segno per primo 2.62 2.80 3.00 Tempo con più gol - Secondo tempo 2.05 2.06 1.88 Meno di 3.5 gol 1.65 1.66 1.65

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Pronostico marcatore: Real Madrid: Kylian Mbappé x2

È stata una serata deludente mercoledì a Lisbona per il Real Madrid, con una sconfitta per 4-2 contro il Benfica che ha compromesso le loro possibilità di avanzare tra le prime otto in Champions League.

Tuttavia, hanno vinto le ultime cinque partite in La Liga, riducendo il divario con il Barcellona nella corsa al titolo. Ci si aspetta che conquistino tre punti quando arriverà il Rayo Vallecano.

Gli ospiti hanno vinto solo una delle ultime undici partite di campionato. La mancanza di potenza offensiva ha visto la squadra di Iñigo Pérez scivolare verso la lotta per la retrocessione. Sono stati sconfitti in casa dall'Osasuna lo scorso weekend.

Probabili formazioni Real Madrid - Rayo Vallecano

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modric, Vinicius, Bellingham, Mbappé

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Catena, García, Ciss, Comesaña, Trejo, Isi, Palazón, De Tomás

Mbappé per sbloccare nuovamente il risultato

Il recente cambio di allenatore al Santiago Bernabéu ha cambiato poco in termini di dipendenza della squadra da Kylian Mbappé. Il francese continua a essere la principale fonte di gol. Mbappé ha segnato sette volte in quattro partite da quando Álvaro Arbeloa ha preso il comando. In ognuna di queste occasioni, il 27enne ha anche segnato il primo gol della partita. Ha realizzato una doppietta mentre il Real Madrid ha vinto 2-0 a Villarreal in La Liga lo scorso weekend.

Con nessuna partita in programma a metà settimana, ci sono poche possibilità di una grande rotazione nell'attacco di casa. Mbappé sicuramente partirà titolare ancora una volta, ed è un candidato eccezionale per segnare il primo gol.

Nessuno in La Liga può eguagliare la sua media di 5.0 tiri a partita. Il tasso di realizzazione di Mbappé, un gol ogni 84 minuti, è anche senza rivali. È probabile che segni per primo ancora una volta, con una probabilità implicita del 38,2%.

Scommessa 1: Kylian Mbappé a segno per primo con quota 2.62 su bet365

Il derby si apre dopo l'intervallo

Le circostanze che precedono questa partita sono simili all'ultima partita casalinga di campionato del Real Madrid contro il Levante. Anche quella è arrivata subito dopo un'umiliazione a metà settimana in una competizione di coppa. Molti giocatori di casa sono stati fischiati durante i 90 minuti e potrebbero ricevere lo stesso trattamento domenica.

I Blancos hanno trovato davvero il loro ritmo solo dopo l'intervallo contro il Levante, segnando il primo gol al 58° minuto. Tendono a segnare gol tardivi, con il 27% delle loro reti che arriva dopo il 75° minuto in La Liga.

Anche le partite del Rayo Vallecano tendono a vedere più azione nel secondo tempo. Il 68% dei gol che hanno subito in campionato quest'anno è arrivato dopo l'intervallo. La loro sconfitta per 3-1 l'ultima volta li ha visti subire gol al 91° e al 94° minuto.

Queste tendenze indicano che questa partita si aprirà dopo l'intervallo. Puntare sul secondo tempo per produrre il maggior numero di gol sembra la scommessa intelligente.

Scommessa 2: Tempo con più gol - Secondo tempo con quota 2.06 su William Hill

Tendenza a pochi gol destinata a continuare

Mentre la difesa del Real Madrid è stata malamente esposta in Europa, non è stato così di recente in La Liga. Hanno subito solo un gol nelle ultime quattro uscite nella massima serie spagnola. Lo scorso weekend contro il Villarreal, la squadra di Arbeloa ha concesso solo 0.57 xG in una difficile trasferta.

È difficile immaginare il Rayo Vallecano mostrare molta ambizione al Bernabéu. Di solito riescono a mantenere il gioco piuttosto stretto in questo stadio.

Non sono stati battuti con più di un gol nelle ultime cinque trasferte contro i loro rivali cittadini. Da una notevole sconfitta per 10-2 nel 2015, tutte le trasferte del Rayo contro il Real Madrid hanno prodotto tre o meno gol.