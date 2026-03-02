Pronostici Real Madrid - Getafe: atteso un derby a basso punteggio

Il nostro esperto di scommesse prevede una partita bloccata tra le due vicine di casa, con un Vinicius Junior in grande forma pronto a trascinare i Blancos verso i tre punti.

Migliori scommesse per Real Madrid - Getafe

Real Madrid vincente & NG a quota 1.90 su Lottomatica

Under 2.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Vinicius Junior marcatore in qualsiasi momento a quota 2.00 su Netbet

Quote Real Madrid vs Getafe

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 2-0 Getafe

Pronostico marcatore: Real Madrid – Vinicius Junior, Gonzalo García

Il Real Madrid non è stato del tutto convincente in settimana, ma la vittoria per 2-1 contro il Benfica ha garantito il passaggio del turno in Champions League. In precedenza, i Blancos avevano goduto di un ottimo ruolino di marcia in campionato, con otto vittorie consecutive in due mesi. Tuttavia, il loro slancio si è interrotto con la sconfitta per 2-1 in trasferta contro l'Osasuna nell'ultima uscita di La Liga.

Evitare la retrocessione rimane l'obiettivo primario del Getafe. A febbraio, la squadra ha ottenuto due vittorie cruciali e consecutive contro Alavés e Villarreal, portandosi a metà classifica. Tuttavia, la sconfitta interna per 1-0 contro il Siviglia, diretto concorrente per la salvezza, ha rappresentato un duro colpo recente.

Probabili formazioni Real Madrid - Getafe

Real Madrid:Courtois, Carreras, Alaba, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo

Getafe:Soria, Iglesias, Romero, Abqar, Duarte, Femenia, Arambarri, Martín, Milla, Vázquez, Satriano

Getafe destinato a soffrire al Bernabéu

Ci sono poche sorprese quando si parla del Getafe, che mantiene uno stile conservativo sotto la guida di Pepe Bordalás. Questo è il loro marchio di fabbrica da quasi un decennio e questa stagione non fa eccezione.

Dopo 25 giornate, il Getafe è il secondo peggior attacco del massimo campionato spagnolo. Hanno segnato 20 gol a fronte di un xG di 18.7, il che significa che stanno addirittura sovraperformando. Nessuna squadra in La Liga ha creato meno xG in questa stagione.

In trasferta, hanno già perso tutti e tre i match contro le prime cinque della classe senza riuscire a segnare. Inoltre, il Getafe è stato battuto senza segnare reti in ognuno degli ultimi quattro scontri diretti contro il Real Madrid.

Questi trend suggeriscono una serata tranquilla per la difesa di casa al Bernabéu. Il Real Madrid ha ottime chance di vincere questa partita mantenendo la porta inviolata, con una probabilità implicita del 52.6%.

Scommessa 1: Real Madrid vincente & NG a quota 1.90 su Lottomatica

Ospiti concentrati sulla solidità difensiva

Le ambizioni del Getafe sono alimentate dalla notizia dell'infortunio di Kylian Mbappé. L'attaccante francese è stato costretto al forfait dell'ultimo minuto mercoledì contro il Benfica e non dovrebbe prendere parte a questo match.

Considerando che Mbappé ha segnato il 43% dei gol totali della squadra in campionato in questa stagione, il Real Madrid avrà bisogno che altri giocatori facciano un passo avanti. I Blancos dovranno essere pazienti in una sfida che tradizionalmente regala pochi gol.

Dieci degli ultimi 11 incontri tra questi due club si sono conclusi con due o meno reti totali (Under 2.5). Questo include la vittoria per 1-0 del Real Madrid all'andata, decisa da un gol tardivo all'80° minuto, arrivato solo dopo che il Getafe era rimasto in dieci uomini.

I padroni di casa hanno segnato più di due gol solo in due occasioni da quando Álvaro Arbeloa ha preso la guida della squadra. Visto questo dato e lo storico dei precedenti, puntare sull'Under 2.5 gol appare la mossa più saggia.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 1.95 su Goldbet

Vinicius per prolungare la striscia realizzativa

Con Mbappé ai box, Vinicius Junior è pronto a guidare l'attacco. Dopo un inizio di stagione difficile e un rapporto complicato con Xabi Alonso, la stella brasiliana sembra aver ritrovato la forma migliore.

Vinicius arriva a questa sfida dopo aver segnato sei gol nelle ultime cinque apparizioni. Ha inoltre trovato la via della rete in ognuna delle ultime quattro partite giocate al Bernabéu.

Il venticinquenne ha collezionato tre tiri contro il Benfica in settimana, dopo i cinque tentati contro l'Osasuna. È apparso chiaramente più fiducioso e, data l'assenza di Mbappé, dovrebbe anche assumersi l'incarico di calciare i rigori. Un dettaglio non da poco, considerando che le Merengues hanno già ottenuto 17 penalty in questa stagione.

In generale, Vinicius offre un ottimo valore come marcatore in qualsiasi momento, con una probabilità implicita del 50%.