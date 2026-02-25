Pronostici Real Madrid - Benfica: padroni di casa verso il prossimo turno

Gli esperti di scommesse prevedono che i padroni di casa otterranno un passaggio agevole agli ottavi di finale grazie a una vittoria convincente nel risultato aggregato.

Migliori scommesse per Real Madrid - Benfica

Handicap europeo - Real Madrid -1 alla quota di 2.10 su Lottomatica

Real Madrid segna Over 2.5 gol alla quota di 1.23 su Goldbet

Secondo tempo - Over 1.5 gol alla quota di 1.70 su Netbet

Quote Real Madrid vs Benfica

Real Madrid vs Benfica Lottomatica Goldbet Netbet Real Madrid 1.45 1.45 1.48 Pareggio 4.75 4.75 4.90 Benfica 6.50 6.50 5.80

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Real Madrid 3-0 Benfica

Pronostico marcatore: Real Madrid – Vinicius Junior (doppietta), Kylian Mbappé

Il gran gol di Vinicius Junior ha fatto la differenza tra le due squadre nella gara d'andata a Lisbona. Quel match è stato però offuscato dalle accuse di insulti razzisti rivolte dal brasiliano nei confronti del giocatore del Benfica Gianluca Prestianni.

La tensione è alta in vista del ritorno al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid arriva a questa sfida dopo una pesante battuta d'arresto in La Liga nel fine settimana, dove è stato sconfitto per 2-1 dall'Osasuna, scivolando al secondo posto dietro il Barcellona.

Domenica scorsa, il Benfica ha sconfitto l'AVS per 3-0 nel massimo campionato portoghese. La squadra ha vinto cinque delle ultime sette partite in tutte le competizioni, inclusa la vittoria per 4-2 ottenuta contro i "Blancos" nella fase a giga.

Probabili formazioni Real Madrid - Benfica

Real Madrid:Courtois, Carreras, Asencio, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Mbappe.

Benfica:Trubin, Dahl, Araujo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Rios, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis.

I "Blancos" verso un facile accesso agli ottavi

Dopo i controversi eventi della scorsa settimana, le motivazioni non mancheranno al Real Madrid in questo match di ritorno. Finora la gestione di Alvaro Arbeloa è stata altalenante, con sette vittorie e tre sconfitte in tutte le competizioni dall'esonero di Xabi Alonso.

Tuttavia, va notato che cinque di queste vittorie sono arrivate con un margine di due o più gol, compreso il 6-1 inflitto al Monaco nell'unica partita casalinga di Champions League sotto la guida di Arbeloa.

Il Benfica potrebbe percepire di aver sprecato la sua occasione migliore perdendo l'andata in casa. In quel match la squadra è stata molto meno pericolosa rispetto al precedente incontro della fase a lega: il totale degli xG (Expected Goals) è stato di appena 0.47, senza creare grandi occasioni da rete, a fronte delle quattro create dal Real Madrid.

I giganti spagnoli dovrebbero chiudere la pratica mercoledì e la quota dell'Handicap europeo -1 offre un valore interessante.

Scommessa 1: Handicap europeo - Real Madrid -1 alla quota di 2.10 su Lottomatica

L'attacco di casa pronto a rovinare il ritorno al Bernabéu di Mourinho

Il principale punto di forza del Real Madrid nelle ultime settimane è stato il ritrovato stato di forma di Vinicius. Il brasiliano ha segnato ancora sabato all'El Sadar, portando il suo bottino a cinque gol nelle ultime quattro presenze. Questo exploit sta aiutando ad allentare la pressione su Kylian Mbappé, autore di 13 reti in otto apparizioni in Champions League.

Anche Trent Alexander-Arnold è tornato in piena forma e sembra essere il giocatore che brillava a Liverpool. Il suo rientro dal primo minuto è previsto per una sfida in cui i "Blancos" puntano a battere la squadra di José Mourinho.

Il club portoghese si è qualificato a fatica per questo turno dopo aver perso cinque delle prime sette partite. Nella fase a lega hanno subito tre gol sia contro il Qarabag che contro il Newcastle.

Solo tre squadre hanno fatto meglio della media di 2,63 gol a partita del Real Madrid nella fase precedente. C'è valore nel puntare su almeno tre reti segnate dagli spagnoli per assicurarsi una vittoria convincente nell'aggregato.

Scommessa 2: Real Madrid segna Over 2.5 gol alla quota di 1.23 su Goldbet

Gol previsti nella ripresa

Con Mourinho in panchina, il Benfica non adotterà una strategia eccessivamente offensiva a Madrid. Tuttavia, è probabile che debbano correre dei rischi con il passare dei minuti, il che suggerisce un secondo tempo piuttosto aperto.

Sotto Arbeloa, le partite del Real Madrid tendono a produrre più spettacolo dopo l'intervallo. Dal cambio in panchina, i loro match hanno fatto registrare una media di 2,3 gol nei secondi tempi.

Si tratta di un trend logico vista la velocità del loro attacco. Giocatori come Vinicius e Mbappé dovrebbero esaltarsi se il Benfica si spingesse in avanti lasciando spazi nel finale di gara.

Puntare sull'Over 1.5 gol nel secondo tempo offre valore, con una probabilità implicita del 58,8%.