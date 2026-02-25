Gli esperti di scommesse prevedono che i padroni di casa manterranno lo slancio della scorsa settimana, assicurandosi la vittoria. Il PSG dovrebbe garantire il proprio posto agli ottavi di finale.

Migliori scommesse per PSG - Monaco

Handicap europeo - Vittoria PSG con handicap -1 alla quota di 1.01 su Lottomatica

Under/Over - Over 3.5 gol alla quota di 1.80 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Désiré Doué alla quota di 1.78 su Netbet

Quote PSG vs Monaco

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 3-1 Monaco

Pronostico marcatore: PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia; Monaco – Folarin Balogun

Dopo appena 18 minuti della gara d'andata dei playoff di Champions League allo Stade Louis II, il Paris Saint-Germain sembrava destinato a una sconfitta certa, trovandosi sotto di due reti.

Tuttavia, i parigini hanno messo in campo una prestazione dominante per recuperare lo svantaggio. Il PSG non si è limitato a sopravvivere, ma ha ribaltato il punteggio assicurandosi un vantaggio di 3-2 in vista del ritorno al Parco dei Principi. I padroni di casa hanno poi dato seguito a questo risultato con una vittoria per 3-0 in campionato contro il Metz, che li ha portati in vetta alla classifica.

Paradossalmente, anche il Monaco ha rimontato uno svantaggio di 2-0 nel fine settimana, sconfiggendo il Lens per 3-2 e dimostrando di poter competere con le migliori squadre della Ligue 1. Battendo i precedenti leader del campionato, il Monaco ha di fatto aiutato il PSG a raggiungere il primo posto.

Tuttavia, i monegaschi non devono aspettarsi alcuna gratitudine mercoledì sera, poiché il PSG punta a difendere con successo il proprio titolo. Inoltre, il Monaco sconta uno svantaggio storico: è stato eliminato in tutti e sette i precedenti confronti europei a eliminazione diretta dopo aver perso la gara d'andata.

Probabili formazioni PSG - Monaco

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Ramos.

Monaco:Köhn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun.

Vittoria agevole per i parigini

Gli uomini di Luis Enrique sono i grandi favoriti per ottenere un'altra vittoria convincente mercoledì sera. In questa edizione della Champions League hanno perso solo due volte su nove incontri. I padroni di casa vantano quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Al contrario, la forma del Monaco è stata altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli ospiti non vincono da tre partite di Champions League, avendone perse due. Anche il record di una sola vittoria nelle ultime sette trasferte in questa competizione è un dato preoccupante.

Inoltre, escludendo gli scontri in Ligue 1, il Monaco ha perso 13 degli ultimi 14 scontri diretti. Ha inoltre ottenuto una sola vittoria nelle ultime dieci visite a Parigi in tutte le competizioni. Dato lo stato di forma dei padroni di casa, mercoledì sera è prevista una vittoria agevole.

Scommessa 1: Handicap europeo - Vittoria PSG con handicap -1 alla quota di 1.01 su Lottomatica

Alte aspettative di gol al Parco dei Principi

Con le tre reti segnate la scorsa settimana, il PSG è diventato la squadra con il miglior attacco della Champions League in questa stagione. Gli uomini di Enrique hanno segnato 24 gol, con una media di 2,67 a partita. Tuttavia, sono stati meno solidi del solito in fase difensiva, concedendo 13 gol con una media di 1,45 a match.

I padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata solo in due delle nove sfide di Champions League, segno evidente di fragilità difensiva. Nel frattempo, gli uomini di Sébastien Pocognoli hanno segnato solo 10 gol in nove partite nella competizione, subendone però 17, ovvero quasi due a partita.

Giocando in casa, il PSG potrebbe offrire una prestazione di alto livello, considerando che ognuna delle ultime cinque partite ha fatto registrare più di due gol. Inoltre, cinque delle ultime sei gare del Monaco hanno visto segnare almeno quattro reti. Di conseguenza, l'aspettativa di almeno quattro gol totali in questo incontro è realistica.

Scommessa 2: Under/Over - Over 3.5 gol alla quota di 1.80 su Goldbet

Un segnale positivo per i campioni

Désiré Doué ha segnato una doppietta contro il Monaco la scorsa settimana, aiutando il PSG a presentarsi con un vantaggio al ritorno. Significativamente, tutti i 24 gol segnati dal giocatore per il club sono arrivati in partite poi vinte dal PSG, il che rappresenta un ottimo presagio per la squadra.

Il ventenne ha avuto particolare successo contro questo avversario, segnando tre gol in carriera contro il Monaco, più che contro qualsiasi altro club. Con Ousmane Dembélé fermo ai box per l'infortunio subito all'andata, l'attacco di casa potrebbe fare grande affidamento su Doué.

Il giocatore appare pronto per la sfida, avendo segnato anche nel fine settimana e portando il suo totale a tre gol nelle ultime due apparizioni.