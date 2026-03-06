L'analisi del nostro esperto di betting preannuncia un incontro entusiasmante e ricco di reti, con Folarin Balogun indicato come possibile marcatore per la formazione ospite.

Migliori scommesse per PSG - Monaco

Monaco +2 handicap europeo a quota 1.91 su William Hill

Folarin Balogun marcatore anytime a quota 3.65 su Lottomatica

Over 3.5 gol a quota 1.75 su Golbet

Quote PSG - Monaco

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 2-2 Monaco

Pronostico marcatore: PSG - Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue; Monaco - Folarin Balogun, Maghnes Akliouche

I due club si sono già affrontati due volte nel mese di febbraio, con il PSG che ha superato di misura il Monaco con un complessivo 5-4 negli ottavi di Champions League. Nonostante la squadra di Sébastien Pocognoli sia passata in vantaggio in entrambi i match, è stata costretta a chiudere entrambe le sfide in dieci uomini.

Dopo quel doppio confronto, il PSG è riuscito a consolidare il primato in Ligue 1, portando a quattro i punti di vantaggio sulla seconda. Nell'ultima uscita di campionato, i parigini hanno ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Le Havre grazie a una rete di Bradley Barcola.

Anche il Monaco sta attraversando un ottimo momento in campionato: le tre vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni europee del club del Principato. Dopo il successo esterno per 3-2 contro il Lens due settimane fa, è arrivata la vittoria per 2-0 contro l'Angers allo Stade Louis II.

Probabili formazioni PSG - Monaco

PSG:Safonov, Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha, Dro, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Doue

Monaco:Kohn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Camara, Coulibaly, Henrique, Golovin, Akliouche, Balogun

La squadra ospite pronta a sfidare nuovamente il PSG

Il Monaco ha ampiamente dimostrato di poter competere alla pari con il PSG nel recente doppio confronto europeo. La qualificazione sarebbe potuta finire diversamente senza i due cartellini rossi subiti. Nella gara di ritorno nella capitale francese, i monegaschi hanno creato quattro grandi occasioni da gol, lo stesso numero prodotto dai padroni di casa.

In virtù del passaggio del turno, il PSG è atteso dalla sfida contro il Chelsea nei quarti di finale di Champions League nelle prossime due settimane. Con un impegno così cruciale all'orizzonte, è improbabile che Luis Enrique rischi titolari con piccoli problemi fisici in questo venerdì di campionato. Ciò potrebbe portare a un turno di riposo per giocatori come Joao Neves e Ousmane Dembele.

Gli ospiti stanno vivendo uno dei periodi più prolifici della stagione, avendo collezionato 14 punti nelle ultime sei partite di campionato. L'opzione dell'handicap europeo +2 a favore del Monaco appare solida contro un PSG che solo saltuariamente ha espresso il suo massimo potenziale in questa stagione.

Scommessa 1: Handicap Europeo Monaco +2 a quota 1.91 su William Hill

Balogun in stato di grazia: l'attaccante punta ancora il PSG

A Folarin Balogun sono bastati solo 18 minuti per siglare una doppietta nella gara d'andata dei playoff di Champions League contro i parigini. L'attaccante si è reso pericoloso anche nel match di ritorno a Parigi, mettendo a referto due conclusioni verso la porta.

L'internazionale statunitense ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro apparizioni complessive. Ha trovato la via della rete al 62° minuto dando il via alla rimonta vincente contro il Lens, per poi sbloccare il risultato anche contro l'Angers.

Balogun sembra esaltarsi sui palcoscenici prestigiosi, avendo già realizzato cinque reti in 10 presenze di Champions League in questa stagione. Inoltre, la sua media di 2,4 tiri a partita in campionato è la più alta tra le fila del Monaco.

Il ventiquattrenne si candida come il profilo più accreditato per scardinare la difesa del PSG in questo incontro. La sua probabilità implicita di andare a segno è stimata intorno al 27,8%.

Scommessa 2: Folarin Balogun Marcatore Anytime a quota 3.65 su Lottomatica

Un Monaco d'assalto al Parco dei Principi

Molte squadre che fanno visita al Parco dei Principi adottano un atteggiamento estremamente difensivo, permettendo al PSG di mantenere statistiche difensive casalinghe piuttosto solide. Tuttavia, i campioni d'Europa in carica hanno mostrato diverse vulnerabilità quando gli avversari decidono di affrontarli a viso aperto.

All'inizio della stagione, lo Strasburgo è riuscito a generare 2.14 xG in un pirotecnico 3-3 proprio in questo stadio. Inoltre, il PSG ha mantenuto la porta inviolata solo in due delle dieci partite disputate contro avversari propositivi in Champions League.

Considerando il successo nei recenti scontri diretti, il Monaco ha ogni ragione per giocare una partita d'attacco. Dato che sei delle ultime otto partite dei monegaschi hanno visto almeno quattro gol complessivi, la quota per l'Over 3.5 appare di grande valore.