I nostri esperti prevedono una vittoria agevole dei campioni in carica contro il fanalino di coda Metz, rendendo ancora più complicata la missione salvezza degli ospiti.

Migliori scommesse per PSG - Metz

NG a quota 1.80 su Goldbet

1 + Over 3.5 a quota 1.75 su William Hill

Désiré Doué marcatore a quota 1.73 su Lottomatica

Quote PSG - Metz

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: PSG 4-0 Metz

Pronostico marcatore: PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Vitinha, Ousmane Dembélé

Il Paris Saint-Germain ha dato prova di grande carattere nel turno infrasettimanale. Sotto di due reti nell’andata dei playoff di Champions League, i parigini hanno ribaltato il Monaco vincendo 3-2, grazie anche a una doppietta di Désiré Doué che ha infiammato il pubblico della capitale.

Tuttavia, il rendimento interno in campionato è stato meno lineare. Gli uomini di Luis Enrique arrivano a questo appuntamento reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Rennes, un passo falso che ha permesso al Lens di scavalcarli in vetta alla Ligue 1 con un punto di vantaggio.

Il calendario offre ora la sfida ideale per ripartire: il PSG ha infatti vinto tutti gli ultimi 16 scontri diretti ufficiali contro il Metz.

Al contrario, il Metz sta sprofondando in fondo alla classifica, con la zona salvezza distante ben nove punti. Il recente KO per 2-1 contro l’Auxerre, diretto concorrente per la permanenza nel massimo campionato, ha segnato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

Nonostante l’ultimo stop in campionato, il PSG resta il logico favorito. Il Metz non sembra avere i mezzi tecnici necessari per impensierire i detentori del titolo al Parco dei Principi.

Probabili formazioni PSG - Metz

PSG: Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Doué.

Metz: Fischer, Kouao, Sane, Mboula, Ballo, Hein, Munongo, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo, Abuashvili.

Difesa parigina pronta al "clean sheet"

Il PSG ha ormai consolidato un trend preciso contro le squadre della parte bassa della classifica: vittoria e porta inviolata. In questa stagione, quattro delle attuali ultime sei squadre del campionato non sono riuscite a segnare ai parigini. L'unica eccezione rilevante è stata proprio la gara d'andata, in cui il Metz riuscì a segnare due reti nel 3-2 finale allo Stade Saint-Symphorien.

Tra le mura amiche, la difesa di Luis Enrique è apparsa impenetrabile, collezionando quattro "clean sheet" nelle ultime cinque uscite di Ligue 1 al Parco dei Principi, inclusa la prova di forza nel 5-0 contro il Marsiglia.

Siamo di fronte a un match tra estremi: il PSG vanta il miglior attacco del torneo (49 gol), mentre il Metz ha la peggior difesa (49 gol subiti). Con soli quattro gol realizzati nelle ultime cinque partite, gli ospiti difficilmente troveranno la via della rete a Parigi.

Scommessa 1: NG a quota 1.80 su Goldbet

Un nuovo festival del gol a Parigi

Dopo la delusione di Rennes, il PSG è determinato a riprendersi il comando della classifica. Se il 3-1 del Roazhon Park aveva intaccato il morale, la rimonta europea contro il Monaco ha riportato entusiasmo e fiducia nel gruppo.

Il potenziale offensivo dei padroni di casa non ha eguali in Francia. Le statistiche interne evidenziano una facilità realizzativa disarmante: due delle ultime quattro gare casalinghe di campionato hanno visto segnare complessivamente cinque gol, con i pesanti 5-0 inflitti a Marsiglia e Rennes.

Anche i precedenti storici spingono verso una gara ricca di reti. Il PSG ha segnato almeno due gol in ognuno degli ultimi sei incroci di campionato con il Metz. Gli ospiti non battono i parigini dal lontano maggio 2006; contro un attacco così prolifico, l'unico obiettivo plausibile per il Metz sarà limitare i danni.

Scommessa 2: 1 + Over 3.5 a quota 1.75 su William Hill

Doué, momento d'oro

Il PSG ha inizialmente sofferto contro il Monaco, ma l'ingresso dalla panchina di Désiré Doué ha cambiato totalmente l'inerzia del match. Il ventenne ha prima accorciato le distanze e poi propiziato il pareggio di Hakimi, per poi firmare il definitivo 3-2 con un preciso diagonale di sinistro.

Se in Europa Doué brilla, in Ligue 1 sta cercando maggiore continuità, non essendo riuscito a incidere nelle ultime tre apparizioni da titolare. Tuttavia, con tre gol e due assist già a referto in questa edizione del campionato, il giovane talento ha dimostrato di saper essere decisivo nei momenti chiave.

Data la fiducia accumulata in settimana e le lacune difensive del Metz, questa sfida rappresenta l'occasione perfetta per Doué per tornare al gol anche in ambito domestico.

Scommessa 3: Désiré Doué marcatore a quota 1.73 su Lottomatica

+