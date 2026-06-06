L'analisi degli esperti di scommesse suggerisce che il Portogallo dispone di un potenziale offensivo decisamente superiore rispetto ai sudamericani e dovrebbe imporsi senza troppe difficoltà.

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Quote Portogallo - Cile

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Portogallo 4-1 Cile

Pronostico marcatore: Portogallo – Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo x2; Cile – Gonzalo Tapia

La generazione d'oro del Portogallo è a caccia del primo storico trionfo della propria nazione nella Coppa del Mondo. Nonostante possa contare su un capitano di 41 anni come Cristiano Ronaldo, il numero sette mostra ancora una forma fisica straordinaria e continua a segnare con regolarità. Roberto Martínez dovrà gestire con equilibrio le rotazioni della squadra all'inizio del torneo per garantire le massime possibilità di arrivare fino in fondo.

La Seleção das Quinas affronta il Cile a Lisbona in un test amichevole prima di volare in Nord America per i Mondiali del 2026. Questo match offre a Martínez l'opportunità di sperimentare diverse soluzioni tattiche e di integrare al meglio Ronaldo nei meccanismi collettivi, senza che la sua presenza appaia forzata. I padroni di casa puntano a congedarsi dal proprio pubblico con una prestazione convincente, offrendo ai tifosi un chiaro segnale di ciò che ci si potrà aspettare nelle prossime sei settimane.

Il Cile gioca per l'orgoglio e testerà la propria competitività contro una delle grandi potenze del calcio europeo. La flessione della selezione sudamericana è stata piuttosto drastica negli ultimi anni. Il Paese ha vissuto stagioni gloriose grazie a una straordinaria generazione dorata, ma quel ciclo appare ormai definitivamente concluso.

Per il Cile sono subentrati tempi difficili dopo le gestioni vincenti di Jorge Sampaoli e Juan Antonio Pizzi, l'epoca in cui Alexis Sánchez brillava come stella assoluta. Nicolás Córdova ha ora il compito di ricostruire la squadra, seppur con un incarico ad interim. Si prospetta un match complicato per i cileni, opposti a una delle nazionali favorite per la conquista del titolo mondiale di quest'anno.

Probabili formazioni Portogallo - Cile

Portogallo:Costa, Dalot, Araujo, Inacio, Cancelo, Costa, Silva, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo

Cile:Vigouroux, Lichnovsky, Maripán, Gómez, Suazo, Pizarro, Loyola, Faundez, Osorio, Altamirano, Tapia

I padroni di casa favoriti dal rendimento esterno del Cile

A Lisbona, il Portogallo si presenta alla sfida amichevole di sabato con i favori assoluti del pronostico. È molto probabile che la formazione di casa riesca ad avere la meglio in modo netto su un Cile ampiamente rinnovato e privo di esperienza. Gli uomini di Martínez hanno subito una sola sconfitta nelle ultime 11 uscite internazionali.

Le otto vittorie conquistate in questa striscia di partite confermano l'ottimo stato di forma dei lusitani. Al contrario, il rendimento del Cile, specialmente lontano dalle mura amiche, si sta rivelando deficitario. La Roja ha perso quattro delle ultime cinque trasferte disputate, con l'unico successo ottenuto contro la Russia in questo parziale.

Considerando che il Cile occupa una posizione nel ranking mondiale inferiore di ben 49 piazzamenti rispetto al Portogallo, appare improbabile che gli ospiti possano impensierire i padroni di casa, soprattutto in trasferta. Sebbene l'ultimo precedente tra le due squadre abbia visto trionfare i sudamericani, la vittoria arrivò soltanto ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Dopo il successo per 2-0 ottenuto sul campo degli Stati Uniti nell'ultima sosta per le nazionali, il morale del Portogallo è molto alto. Di conseguenza, ci sono tutti i presupposti affinché la squadra di casa superi agevolmente il Cile in questo fine settimana.

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Il turnover può concedere spazi in contropiede

Per quanto il Portogallo parta favorito in questa amichevole, i probabili esperimenti nell'undici titolare potrebbero concedere inevitabilmente qualche spazio agli avversari. Martínez modificherà l'assetto della squadra, una scelta che rischia di togliere qualche certezza alla linea difensiva. Il Cile dovrà essere abile a sfruttare questi momenti di disattenzione e, guardando alla storia recente della selezione, ha le qualità per riuscirci.

I cileni hanno trovato la via del gol in ciascuna delle ultime cinque partite disputate. La Roja ha messo a segno 11 reti in questa serie di incontri, a testimonianza di una buona efficacia nella metà campo offensiva. Per i padroni di casa potrebbe non essere semplice mantenere la porta inviolata nel weekend.

Ognuna delle ultime tre uscite del Cile ha visto entrambe le squadre andare a segno. Nonostante la retroguardia portoghese sia solitamente molto solida, i massicci cambi che Martínez apporterà alla formazione potrebbero favorire le giocate degli ospiti. Avendo mancato l'appuntamento con il clean sheet in tutti gli ultimi tre match, il Cile sembra comunque destinato a subire più di una rete.

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Dominio assoluto sin dal primo minuto

L'ultimo impegno del Cile è stato contro la Nuova Zelanda, una nazionale che si trova 29 posizioni indietro nel ranking mondiale. Nonostante il divario teorico, gli All Whites si sono imposti con un netto 4-1, vincendo agevolmente entrambe le frazioni di gioco.

Il Portogallo scende in campo davanti ai propri tifosi per l'ultima volta prima della partenza per il Nord America, e l'obiettivo sarà offrire una prestazione spettacolare al pubblico di casa. I lusitani hanno già vinto entrambi i tempi nel recente 2-0 contro gli Stati Uniti e dispongono del tasso tecnico necessario per ripetere tale prestazione.

Il Portogallo ha chiuso in vantaggio sia il primo che il secondo tempo in due delle ultime tre partite giocate. Di conseguenza, ci si attende una fisionomia di gara in cui i padroni di casa prenderanno il comando delle operazioni in entrambe le metà di gioco.