Pronostici Parma - Juventus con David in cerca di conferme

Nella sfida a Parma, i nostri esperti si aspettano un successo per la Juventus e non più di tre reti – di cui quantomeno una di Jonathan David.

Migliori pronostici di Parma - Juventus

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Parma - Juventus con le quote delle opzioni analizzate dai nostri esperti:

No goal + Under 3.5 a quota 1.83 su Goldbet

2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.45 su Lottomatica

Giocatore o suo Sostituto Segna David Jonathan a quota 2.22 su William Hill

Al Tardini, i nostri esperti si aspettano una sconfitta del Parma contro la Juventus in un incontro con al massimo tre gol – e una firma di Jonathan David.

Quote Parma - Juventus

Per la partita a Parma, i bookmaker offrono quote basse sui tre punti della Juventus – ma i nostri esperti hanno esplorato anche altre opzioni.

Come arrivano i ducali e la "Vecchia Signora" al match

La Juventus giunge a Parma dopo lo 0-0 in casa del Monaco preceduto dal 3-0 contro il Napoli di domenica. Così, la "Vecchia Signora" era immediatamente tornata al successo dopo lo 0-1 a Cagliari. Che aveva interrotto un filotto con cinque vittorie e l'1-1 contro il Lecce seguito poi dal 3-0 sul campo del Sassuolo e dal 5-0 contro la Cremonese.

Diametralmente opposto è il rendimento di un Parma capace, nelle ultime sei giornate, d'imporsi solo nel 2-1 a Lecce. Per la squadra di Carlos Cuesta il 2026 si era aperto con l'1-1 in casa del Sassuolo e con lo 0-2 contro l'Inter. E ai tre punti in Salento sono seguiti gli 0-0 contro Parma e Genoa – e lo 0-4 a Bergamo di domenica.

Probabili formazioni di Parma - Juventus

Parma: Corvi, Delprato, Circati, Troilo, Valeri, Bernabè, Estevez, Keita, Sorensen, Oristanio, Pellegrino

Corvi, Delprato, Circati, Troilo, Valeri, Bernabè, Estevez, Keita, Sorensen, Oristanio, Pellegrino Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz, David

In Parma - Juventus vedremo un clean sheet e al massimo tre reti?

Per esempio, nello 0-4 in casa dell'Atalanta, il Parma è rimasto a secco di gol per la quarta volta nelle ultime cinque giornate. In tutto ciò, l'1-2 a Lecce contro la quartultima era arrivato fra lo 0-2 contro l'Inter e lo 0-0 a Napoli. Poi, nella finora ultima gara al Tardini non era andato un altro 0-0 – contro il Genoa appaiato a 23 punti con i ducali.

Inoltre, la Juventus nel 3-0 contro il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la quarta volta in sei apparizioni in Serie A. E fra l'1-1 contro il Lecce e lo 0-1 a Cagliari aveva inanellato il 3-0 contro il Sassuolo e il 5-0 contro la Cremonese.

Dunque, la combo No goal + Under 3.5 rientra fra quelle realistiche nella sfida fra Parma e Juventus.

Scommessa 1: No goal + Under 3.5 a quota 1.83 su Goldbet

Contro il Parma, la Juventus tornerà al successo in trasferta?

Con lo 0-1 a Cagliari, poi archiviato grazie al 3-0 contro il Napoli di domenica, la Juventus aveva incassato la prima sconfitta dopo lo 0-1 contro i partenopei del 7 dicembre. Inoltre, nelle prime tre trasferte dopo quella al Maradona aveva inanellato l'1-0 a Bologna, il 2-0 a Pisa e il 3-0 contro il Sassuolo.

Il Parma prima dello 0-0 contro il Genoa di due settimane fa aveva perso tre delle sue quattro gare casalinghe da fine novembre a inizio anno. E dopo lo 0-2 contro il Parma domenica, con lo 0-4 in casa dell'Atalanta ha perso per la seconda volta in cinque giornate. A metà gennaio i ducali avevano macinato punti in trasferta grazie al 2-1 a Lecce e allo 0-0 a Napoli.

Alla luce di questi risultati, anche la combo 2 + Under 3.5 + No goal è plausibile in vista dell'incontro al Tardini.

Scommessa 2: 2 + Under 3.5 + No goal a quota 2.45 su Lottomatica

Jonathan David timbrerà il cartellino anche al Tardini?

Dopo aver aperto le marcature con il 2-0 inflitto proprio al Parma a fine agosto, Jonathan David non aveva più insaccato fino a inizio gennaio. Quando all'Epifania, si era sbloccato nel 3-0 contro il Sassuolo. A Reggio Emilia, il canadese aveva fornito l'assist per il 2-0 prima di siglare il terzo gol della "Vecchia Signora".

Dalla trasferta contro i neroverdi in poi, David non ha timbrato il cartellino esclusivamente nello 0-1 a Cagliari. Ha invece firmato il secondo gol nella cinquina contro la Cremonese e sbloccato il risultato nel 3-0 di domenica contro il Napoli.

Considerando questo rendimento, il segno Giocatore o suo Sostituto Segna David Jonathan marcatore è da tenere d'occhio in vista della gara al Tardini.