Pronostici Panathinaikos - Roma: giallorossi a caccia degli ottavi

I nostri esperti si aspettano un successo della Roma capace di vincere il primo tempo contro il Panathinaikos in una gara con al massimo quattro gol.

Migliori pronostici di Panathinaikos - Roma

Di seguito alcuni spunti per le scommesse in vista della sfida dellˈultimo turno di Europa League tra Panathinaikos e Roma:

Segna gol ospite 1° tempo a quota 1.70 su Goldbet

2 + 1° goal ospite a quota 1.95 su William Hill

1° tempo/finale 2/2 + Under 4.5 a quota 3.20 su Lottomatica

In una sfida con meno di cinque reti, i nostri esperti si aspettano un successo della Roma contro il Panathinaikos dopo un vantaggio giallorosso allˈintervallo.

Quote Panathinaikos - Roma

Secondo i principali bookmaker, la Roma parte favorita per la gara in casa del Panathinaikos – ma i nostri esperti hanno studiato anche altre opzioni.

Come arrivano i greci e i giallorossi al match

In Panathinaikos - Roma si sfidano due squadre certe di proseguire il loro cammino in Europa League. Ma se i giallorossi sono chiamati a difendere l'accesso diretto agli ottavi, i greci viaggiano a tre punti in meno rispetto al Betis attualmente ottavo.

La Roma è reduce dall'1-1 di domenica contro il Milan secondo in Serie A. Un pari, quello contro i rossoneri, che ha interrotto una striscia con i tre 2-0 a Lecce, contro il Sassuolo e sul campo del Torino. Mentre in Europa si è imposta a Glasgow contro Rangers (2-0) e Celtic (3-0) – e di quelli all'Olimpico contro Midtjylland (2-1) e Stoccarda (2-0).

Il Panathinaikos, invece, ha collezionato nove dei suoi undici punti grazie al 4-1 in casa dei Young Boys, all'1-0 a Malmo e al 2-1 contro lo Sturm Graz. Viceversa, i biancoverdi hanno perso contro le olandesi, per 1-3 a Rotterdam contro Feyenoord e soprattutto in casa contro i Go Ahead Eagles. E da metà dicembre hanno registrato lo 0-0 contro il Viktoria Pilsen e giovedì l'1-1 a Budapest contro il Ferencvaros.

Probabili formazioni di Panathinaikos - Roma

Panathinaikos: Lafont, Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras, Chirivella, Gnezda Cerin, Pellistri, Bakasetas, Zaroury, Pantovic

Lafont, Calabria, Palmer-Brown, Touba, Kotsiras, Chirivella, Gnezda Cerin, Pellistri, Bakasetas, Zaroury, Pantovic Roma: Svilar, Celik, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Cristante, Pisilli, Tsimikas, Soulé, Pellegrini, Ferguson

In casa del Panathinaikos, la Roma segnerà nel primo tempo?

In tutte le ultime quattro sfide in Europa League, la Roma si era imposta nel primo tempo. Più precisamente, all'Olimpico contro il Midtjylland e contro lo Stoccarda gli uomini di Gian Piero Gasperini erano giunti all'intervallo sull'1-0. Mentre nel 2-0 contro i Rangers e nel 3-0 contro il Celtic tutte le reti erano arrivate prima dell'intervallo.

Inoltre, il Panathinaikos ha concesso gol in quella fase in tre delle sue sette uscite nella fase a girone unico. Ma questi clean sheet nei primi 45 minuti erano arrivati contro squadre sulla carta inferiori alla Roma. Lo è anche uno Sturm Graz già fuori dalla fase a eliminazione diretta e che era giunto al duplice fischio ad Atene sull'1-1.

Tutto sommato, il segno Segna gol ospite 1° tempo è plausibile nella gara fra Panathinaikos e Roma.

Scommessa 1: Segna gol ospite 1° tempo a quota 1.70 su Goldbet

Ad Atene, i giallorossi troveranno il sesto successo in questa Europa League?

Dopo il 2-1 a Nizza al debutto europeo con Gian Piero Gasperini, la Roma era scivolata all'Olimpico contro Lilla (0-1) e Viktoria Plzen (1-2). Ma giovedì con il 2-0 contro lo Stoccarda quarto in Bundesliga ha inanellato il quarto successo consecutivo. Che era stato preceduto da quelli contro i Rangers (2-0), il Midtjylland (2-1) e il Celtic (3-0).

Il Panathinaikos, invece, dopo il 4-1 a Berna contro i Young Boys nel primo turno si è imposto esclusivamente contro Malmo per 1-0 e contro lo Sturm Graz per 2-1. La squadra di Rafa Benitez aveva così ritrovato i tre punti dopo l'1-2 contro i Go Ahead Eagles e l'1-3 contro il Feyenoord. Mentre nelle ultime due giornate sono arrivati lo 0-0 contro il Viktoria Plzen e l'1-1 contro il Ferencvaros.

Alla luce di questi rendimenti, la combo 2 + 1° goal ospite è da tenere d'occhio per la sfida allo stadio Apostolos Nikolaidis.

Scommessa 2: 2 + 1° goal ospite a quota 1.95 su William Hill

In Panathinaikos - Roma ci saranno meno di cinque gol?

Tutte le finora sette partite della Roma nell'Europa League 2025/26 hanno visto meno di cinque marcature. Più precisamente: all'Olimpico i giallorossi hanno registrato lo 0-1 contro il Lilla, l'1-2 contro il Viktoria Plzen, il 2-1 contro il Midtjylland – e il 2-0 contro lo Stoccarda. In trasferta, invece, hanno inanellato l'altro 2-1 a Nizza, il 2-0 contro i Rangers e il 3-0 contro il Celtic.

Il Panathinaikos, dopo il 4-1 a Berna, in sei turni ha siglato altrettante reti – di cui due, per dire, contro lo Sturm Graz. Prima della sfida contro gli austriaci erano arrivati l'1-2 contro i Go Ahead Eagles, l'1-3 contro il Feyenoord e l'1-0 a Malmo. Poi i biancoverdi hanno registrato lo 0-0 contro il Viktoria Plzen e l'1-1 contro il Ferencvaros.

Dunque, la combo 1° tempo/finale 2/2 + Under 4.5 è plausibile in vista dell'incontro fra Panathinaikos e Roma.