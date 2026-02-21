Le analisi indicano un match equilibrato in cui entrambe le formazioni dovrebbero andare a segno. Tuttavia, il Real Madrid capolista gode dei favori del pronostico per portare a casa i tre punti.

Migliori scommesse per Osasuna - Real Madrid

GG alla quota di 1.70 su bet365

Vittoria Real Madrid alla quota di 1.70 su William Hill

Secondo tempo - Over 1.5 gol alla quota di 1.85 su Lottomatica

Quote Osasuna - Real Madrid

Osasuna - Real Madrid bet365 William Hill Lottomatica GG 1.70 1.64 1.63 Vittoria Real Madrid 1.72 1.70 1.68 Secondo tempo - Over 1.5 gol 1.90 1.86 1.85

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Osasuna 1-2 Real Madrid

Pronostico marcatore: Osasuna – Ante Budimir; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Il match di Pamplona mette di fronte due delle squadre più in forma della Liga. L'Osasuna ha mostrato una crescita esponenziale dall'inizio dell'anno solare, presentandosi a questo appuntamento reduce da una striscia di cinque risultati utili consecutivi in campionato.

Nell'ultima uscita casalinga, i ragazzi di Alessio Lisci hanno strappato un pareggio per 2-2 contro un Villarreal d'alta classifica, raccogliendo poi quattro punti preziosi nelle trasferte contro Celta Vigo ed Elche.

Il compito si preannuncia comunque arduo contro un Real Madrid che vola sulle ali di otto vittorie consecutive in Liga. I Blancos si sono ripresi la vetta della classifica lo scorso weekend travolgendo la Real Sociedad per 4-1, approfittando del passo falso del Barcellona. La squadra di Arbeloa arriva inoltre dal successo esterno per 1-0 contro il Benfica nell'andata dei playoff di Champions League.

Probabili formazioni Osasuna - Real Madrid

Osasuna: Herrera; Galán, Herrando, Catena, Rosier; Torro, Moncayola; V. Muñoz, Oroz, Rubén; Budimir.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono; Vinícius, Mbappé.

L'Osasuna sogna il colpaccio al Sadar

Il mercato di gennaio ha portato volti nuovi in casa Osasuna, rinforzando sensibilmente la fascia sinistra. Javi Galán, arrivato dall'Atlético Madrid, si è integrato immediatamente nel ruolo di terzino, mentre l'esterno Raúl Moro, acquistato per 5 milioni di euro dall'Ajax, garantisce imprevedibilità offensiva.

Da monitorare anche lo stato di grazia dell'ex canterano madrileno Víctor Muñoz. Dotato di una velocità straordinaria, Muñoz è andato a segno in due delle ultime cinque presenze, offrendo un supporto fondamentale al bomber Ante Budimir, già autore di sette reti in otto match di campionato.

La formazione di Pamplona è andata a segno in tutte le 11 partite disputate tra le mura amiche in questa stagione, con un dato GG registrato nel 64% dei casi. Considerando che il Real Madrid è rimasto a secco di gol solo due volte in questa Liga, le probabilità di vedere entrambe le squadre a referto sono molto alte (stimate intorno al 59%).

Scommessa 1: GG alla quota di 1.70 su bet365

I Blancos per allungare la striscia vincente

Nonostante una stagione atipica in cui le prestazioni non sono sempre state esteticamente impeccabili, il Real Madrid viaggia a una media impressionante di 2.5 punti a partita.

Con questo ritmo, la proiezione finale è di 95 punti, cifra che eguaglierebbe il terzo miglior punteggio di sempre nella storia del club in Liga. Vinícius Júnior sta tornando ai suoi livelli abituali, come dimostrato dalla splendida rete siglata martedì in Champions League, mentre Trent Alexander-Arnold sta iniziando a pesare sensibilmente nelle dinamiche di gioco dei capitolini.

L'Osasuna sarà un ostacolo ostico, ma il rendimento dei padroni di casa contro le "big" resta deficitario: i Rojillos hanno raccolto un solo punto in sette sfide contro le prime sei della classe. Anche in caso di un leggero turnover, la qualità della rosa madrilena dovrebbe fare la differenza.

Scommessa 2: Vittoria Real Madrid alla quota di 1.72 su William Hill

Gol protagonisti nella ripresa

Sotto la gestione di Álvaro Arbeloa, le ultime cinque vittorie in campionato del Real Madrid hanno seguito un copione preciso: 12 gol totali segnati, di cui ben 8 realizzati nei secondi 45 minuti.

Arbeloa ha adottato un approccio leggermente più prudente rispetto al suo predecessore, schierando spesso il doppio mediano con Camavinga e Tchouaméni. Tuttavia, la profondità e la rapidità dell'attacco dei Blancos tendono a emergere prepotentemente quando le squadre si allungano nella ripresa.

La difesa dell'Osasuna, di contro, ha mostrato fragilità proprio nei finali di gara: il 75% dei gol subiti in questa Liga è arrivato nel secondo tempo. Allo stesso tempo, i padroni di casa sono pericolosi negli ultimi minuti, avendo segnato il 36% delle proprie reti oltre il 75°. Tutti i dati convergono verso una frazione finale ricca di emozioni.