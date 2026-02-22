I nostri esperti di scommesse prevedono una vittoria dei Reds al City Ground, fondamentale per continuare la rincorsa a un piazzamento tra le prime quattro in classifica.

Migliori scommesse per Nottingham Forest - Liverpool

1X2 - Vittoria Liverpool a quota 1.78 su Lottomatica

Over 2.5 a quota 1.67 su William Hill

Assist giocatore - Mo Salah 1+ assist a quota 4.00 su Goldbet

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nottingham Forest 1-2 Liverpool

Pronostico marcatore: Forest – Igor Jesus; Liverpool – Hugo Ekitike, Mo Salah

Il Nottingham Forest si trova attualmente in una posizione pericolosamente vicina alla zona retrocessione e rischia il sorpasso proprio in questo weekend. I padroni di casa arrivano a questo impegno dopo la trasferta infrasettimanale contro il Fenerbahçe e non vincono in campionato da tre turni. Per Vítor Pereira si prospetta una sfida subito in salita all'inizio della sua gestione a Nottingham.

Sebbene il Liverpool abbia subito qualche battuta d'arresto recente, lo stato di forma generale rimane solido. La squadra di Arne Slot ha perso solo due delle ultime 19 partite disputate dal pesante e sorprendente KO contro il PSV. Dopo i recenti successi contro Sunderland e Brighton & Hove Albion, ci si aspetta che i Reds riescano a imporsi anche al City Ground.

Probabili formazioni Nottingham Forest - Liverpool

Nottingham Forest:Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus.

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Seria preoccupazione per un Forest in crisi

In caso di sconfitta interna e contemporanea vittoria del West Ham, i Tricky Trees potrebbero scivolare tra le ultime tre della classe. Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico dopo lo 0-0 contro il Wolverhampton; il suo successore, Vítor Pereira, deve ora affrontare un calendario durissimo. Dopo l'impegno di giovedì in Turchia contro il Fenerbahçe, ospiterà un Liverpool in piena corsa Champions.

Il Forest dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Chris Wood, Nicolò Savona, John Victor, Willy Boly e Matz Sels, tutti fermi per infortunio, mentre resta in dubbio la presenza di Murillo. Anche i Reds avranno alcune assenze, tra cui Alexander Isak, Jeremie Frimpong e Wataru Endo. Tuttavia, Arne Slot dispone di una rosa profonda e di qualità superiore, oltre a un momento di forma decisamente migliore, fattori che rendono il segno 2 l'esito più probabile.

Scommessa 1: 1X2 - Vittoria Liverpool a quota 1.78 su Lottomatica

Spettacolo e gol al City Ground

Nonostante il fattore campo, il City Ground non è stato un fortino in questa stagione: il Forest ha già subito sette sconfitte interne nel 2025/26, incassando 21 gol in 17 partite. Con attaccanti del calibro di Hugo Ekitike e Mo Salah, il Liverpool avrà ampie chance di colpire.

Solo cinque squadre in Premier League hanno fatto registrare il segno "GG" più spesso dei Reds. Inoltre, il 69% delle loro trasferte è terminato con un esito Over 2.5. Nel match d'andata ad Anfield, la squadra di Slot si è imposta con un netto 3-0.

L'attacco del Liverpool sta girando a pieno regime: tre gol al Brighton in FA Cup e quattro al Newcastle sono i biglietti da visita più recenti, per un totale di 20 reti nelle ultime sette uscite. Sebbene il Forest fatichi in difesa, è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque partite, elementi che lasciano presagire un incontro ricco di marcature.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.67 su William Hill

Mo Salah ritrova lo smalto dei giorni migliori

Nonostante alcune critiche su una presunta stagione difficile, i numeri di Mohamed Salah restano di altissimo livello. L'egiziano ha messo a referto 15 tra gol e assist in 27 presenze, raggiungendo la doppia cifra in Premier League.

Nelle ultime quattro gare di campionato, Salah ha fornito tre assist e sabato scorso è andato a segno in FA Cup. Inoltre, non avendo giocato turni infrasettimanali, lui e i suoi compagni saranno decisamente più freschi rispetto agli avversari. A 33 anni, il "Faraone" continua a essere la minaccia numero uno per le difese avversarie. Il suo apporto sarà essenziale per blindare l'obiettivo quarto posto, e la sua capacità di servire i compagni potrebbe essere la chiave del match.