Pronostici Newcastle - Manchester City: attesi gol in una sfida equilibrata

Si prevedono diversi gol in questo incontro, con il City favorito per il passaggio del turno dopo un match combattuto al St James’ Park.

Migliori scommesse per Newcastle - Manchester City

Vittoria Manchester City a quota 1.90 su Lottomatica

GG + Over 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

Erling Haaland marcatore qualsiasi momento a quota 1.75 su Netbet

Quote Newcastle vs Manchester City

Newcastle vs Manchester City Lottomatica Goldbet Netbet Newcastle 3.45 3.45 3.50 Pareggio 3.85 3.85 3.90 Manchester City 1.95 1.95 1.95

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Newcastle 1-2 Man City

Pronostico marcatore: Newcastle - Anthony Gordon; Man City - Erling Haaland, Antoine Semenyo

Il Newcastle United ha collezionato risultati altalenanti di recente, ma la vittoria in extremis contro il Manchester United ha rigenerato il morale del gruppo. Eddie Howe sta attualmente gestendo un calendario fittissimo tra Premier League, Champions League e FA Cup. Nonostante i Magpies abbiano subito quattro sconfitte nelle ultime sette gare casalinghe, il successo di mercoledì potrebbe fornire la spinta necessaria per affrontare questo impegno.

Per quanto riguarda il Manchester City, le ambizioni per il titolo hanno subito un rallentamento questa settimana dopo l'inaspettato pareggio interno contro il Nottingham Forest. Questo risultato ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive in tutte le competizioni, lasciando i Citizens a sette punti di distanza dall'Arsenal. Tuttavia, Pep Guardiola può trarre fiducia dal fatto che la sua squadra ha già battuto questo avversario tre volte nel corso del 2026.

Probabili formazioni Newcastle - Manchester City

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Tonali, Joelinton, Woltemade, Elanga, Gordon, Barnes

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Guei, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Foden, Silva, Cherki, Haaland, Semenyo

Il Manchester City domina i precedenti del 2026

Newcastle United e Manchester City si sono già affrontati in tre occasioni dal 13 gennaio scorso e il verdetto è stato sempre lo stesso. La compagine di Pep Guardiola si è imposta per 2-0, 3-1 e 2-1, risultati che hanno spianato la strada verso la finale di Carabao Cup. I Magpies daranno il massimo per interrompere questa striscia di sconfitte consecutive sabato sera.

I padroni di casa devono fare i conti con diverse assenze pesanti. Jacob Ramsey è fuori per squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a metà settimana, mentre Bruno Guimarães, Lewis Miley, Fabian Schär ed Emil Krafth sono tutti indisponibili per infortunio. Tino Livramento potrebbe tornare tra i convocati, sebbene sia lontano dal campo da due mesi.

Nel frattempo, il City gode di un’ottima condizione fisica, senza nuovi infortuni da segnalare e con il ritorno in campo di Erling Haaland avvenuto mercoledì. Si punta nuovamente sul successo dei campioni in carica, che potrebbero centrare la quarta vittoria su quattro contro la formazione di Eddie Howe.

Scommessa 1: Vittoria Manchester City a quota 1.90 su Lottomatica

Un altro scontro d'alto profilo per Howe e Guardiola

Questi due club si conoscono ormai a memoria. Howe e Guardiola si sono incrociati 14 volte dall'inizio della stagione 2021/22, con il City uscito vincitore in 10 di queste sfide. Questi match hanno prodotto un totale di 44 gol e ci si aspetta un altro incontro ad alto punteggio anche stavolta al St James’ Park.

Nelle ultime due sfide dirette, così come nel match di Premier League di novembre, si è registrato l'esito GG abbinato all'Over 2.5. Recentemente nessuna delle due difese è apparsa particolarmente solida, eppure entrambi i reparti offensivi sono perfettamente in grado di trovare la via della rete. Si prospetta una gara spettacolare per i tifosi neutrali, valida per la competizione calcistica più antica del mondo.

Si prevedono fuochi d'artificio nel Tyne and Wear, data la qualità dei talenti offensivi in campo. Tuttavia, gli ospiti mantengono un vantaggio competitivo, sia in termini di mentalità che di qualità complessiva della rosa.

Scommessa 2: GG + Over 2.5 a quota 1.80 su Goldbet

Haaland pronto a interrompere l'insolito digiuno contro il Newcastle

Erling Haaland non segna da due partite, un dato che suggerisce come il ritorno al gol sia imminente. Sorprendentemente, l'attaccante norvegese non è riuscito a segnare nelle ultime otto apparizioni contro i Magpies, ed è dunque motivatissimo a invertire la tendenza. La squadra di Howe è stata probabilmente la più efficace a livello mondiale nel limitare la sua prolificità.

In 10 presenze in carriera contro il Newcastle, Haaland ha messo a segno una sola rete. Ha collezionato tre assist e subito una sola sconfitta, ma non sempre ha espresso il suo miglior calcio in questo specifico incrocio. La settimana in corso offre l'opportunità ideale per aggiornare le proprie statistiche.

Inoltre, questo match renderà i Magpies l'avversario più affrontato da Haaland in carriera. Sono passati quasi quattro anni dall'ultima volta che il venticinquenne ha segnato contro la squadra di Howe. Sebbene alcuni possano pensare che questo lo renda un marcatore poco probabile, per un giocatore del suo calibro tale statistica rende il gol quasi inevitabile.