Pronostici Napoli - Roma: il Derby del Sole finisce in pareggio

Il nostro esperto di scommesse prevede che Napoli e Roma si divideranno la posta in un teso Derby del Sole allo Stadio Diego Armando Maradona.

Migliori scommesse per Napoli - Roma

Goal (GG) a quota 2.00 su Lottomatica

Napoli vince o pareggia & Meno di 2.5 gol totali, a quota 2.10 su Goldbet

Antonio Vergara segna o assiste, a quota 2.62 su Netbet

Quote Napoli vs Roma

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Napoli 1-1 Roma

Pronostico marcatore: Napoli – Antonio Vergara; Roma – Donyell Malen

Il Napoli torna in Serie A scosso dall'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia. La sconfitta contro il Como di Cesc Fabregas ai rigori segna la loro seconda eliminazione in coppa in sole due settimane.

Per Antonio Conte, l'attenzione si sposta interamente sulla Serie A, dove il Napoli insegue i leader Inter con nove punti di distacco. Tuttavia, le preoccupazioni continuano a incombere sulla squadra.

Dall'infortunio di Scott McTominay a metà partita contro il Genoa, al Napoli manca l'equilibrio a centrocampo. Quella vittoria per 3-2 allo Stadio Luigi Ferraris ha garantito a Conte la 400ª vittoria in carriera, ma è arrivata a caro prezzo.

Nel frattempo, la Roma è a pari merito con la Juventus al quarto posto con 46 punti dopo aver battuto il Cagliari 2-0. Una doppietta di Donyell Malen ha siglato la loro 15ª vittoria in 24 partite in questa stagione – un'impresa raggiunta solo due volte nella storia del club.

La Roma ha perso solo una volta nelle ultime sei partite di campionato. Quella sconfitta è arrivata in trasferta contro l'Udinese lo scorso weekend.

Con soli tre punti a separare i due rivali, la posta in gioco è alta. Il Napoli beneficia del vantaggio casalingo. Tuttavia, la solida difesa della Roma rende il pareggio nel Derby del Sole un risultato molto convincente.

Probabili formazioni Napoli - Roma

Napoli:Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani, Beukema, Lobotka, Mazzocchi, Olivera, Elmas, Vergara, Nascimento, Hojlund

Roma:Svilar, Mancini, N’Dicka, Ghilardi, Pisilli, Wesley, Cristante, Celik, Soule, Pellegrini, Malen

Nessun clean sheet a Napoli

Il Napoli raramente lascia una partita senza gol. Ha mancato di segnare solo due volte nelle ultime 10 uscite. In casa, le loro tre partite senza reti sono terminate tutte 0-0.

La loro fortezza rimane intatta. Il Napoli è una delle due squadre ancora imbattute in casa questa stagione, con 22 partite di campionato consecutive senza sconfitte al Maradona. Tuttavia, è evidente un difetto: non hanno mantenuto la porta inviolata in sei partite ufficiali.

La resiliente Roma si frappone sulla loro strada, avendo subito solo 14 gol in campionato – il numero più basso della lega. Hanno anche subito solo otto gol in trasferta – il secondo numero più basso della divisione.

Tuttavia, la resilienza ha avuto un costo. L'attacco dei Giallorossi è il terzo peggiore tra le prime dieci squadre, con 29 gol. È quasi la metà dei 57 gol dell'Inter.

Il Napoli raramente non regala un gol ai suoi tifosi. La Roma, nonostante il suo attacco poco incisivo, affronta una difesa casalinga che non riesce a tenere fuori gli avversari. Una scommessa su entrambe le squadre che segnano sembra l'esito più logico.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 2.00 su Lottomatica

Doppia chance a favore del Napoli

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà desideroso di una risposta dopo la delusione in Coppa Italia. Il Napoli è a un passo dal Milan in Serie A. I Rossoneri li superano di un punto, ma hanno una partita in più da giocare.

La Roma di Gian Piero Gasperini dà priorità alla sicurezza rispetto allo spettacolo. Ben 19 delle loro 24 partite di campionato hanno visto meno di 2.5 gol, così come otto degli ultimi 10 scontri diretti. La resilienza difensiva ha definito la stagione della Roma.

La storia favorisce un incontro serrato. Nessuna delle due squadre ha segnato più di un gol nei loro ultimi tre incontri. Il club della capitale non è riuscito a vincere nessuna di quelle partite. L'ultima vittoria sul Napoli risale a dicembre 2023. Il loro record a Napoli è ancora peggiore, non avendo vinto lì dal marzo 2018.

Sebbene ferito, il Napoli è imbattuto in casa. Affrontano una Roma costruita per frustrare gli avversari. I punti potrebbero essere condivisi. Tuttavia, i padroni di casa, spinti dalla loro fedele tifoseria, sono più propensi a prevalere.

La forma recente, la storia degli scontri diretti e la risolutezza difensiva puntano tutti allo stesso esito di doppia chance. Un incontro a basso punteggio con il Napoli che evita la sconfitta sembra un esito probabile.

Scommessa 2: Napoli vince o pareggia & Meno di 2.5 gol totali, a quota 2.10 su Goldbet

Vergara offre valore

Antonio Vergara ha fatto il suo debutto con il Napoli nella partita di apertura della stagione contro il Sassuolo. Ha poi visto poco tempo di gioco per diversi mesi, fino a poco tempo fa.

Conte ha finalmente dato al 23enne un ruolo da protagonista nella decisiva partita casalinga di Champions League contro il Chelsea nell'ultima giornata. Il Napoli è stato infine eliminato, ma Vergara si è annunciato sul grande palcoscenico con uno sforzo notevole.

Il prodigio del Napoli ha eseguito una brillante corsa solitaria, conclusasi con una perfetta mossa di Maradona e un gol. Allo stadio che porta il nome dell'icona argentina, la pirouette ha colto di sorpresa i difensori del Chelsea e ha mandato il pubblico in delirio.

Il giovane talento ha ora tre gol e un assist in quattro apparizioni. Ognuna di quelle reti è stata la prima del Napoli nella partita.

Con la fiducia di Conte, il giovane talento è in ascesa. Un altro contributo in gol contro la Roma è ben alla portata per il prodotto dell'accademia dei Partenopei.