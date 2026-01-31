Pronostici Napoli - Fiorentina: Due squadre in cerca di riscatto

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per il Napoli contro la Fiorentina in una gara con due o tre gol – di cui almeno uno gigliato.

Migliori pronostici di Napoli - Fiorentina

Ecco alcuni consigli per le scommesse su Napoli - Fiorentina con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

Multigol 2-3 a quota 1.97 su Lottomatica

Under 2.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.98 su William Hill

Doppia chance 1X + Under 3.5 a quota 1.75 su Lottomatica

Al Maradona, i nostri esperti prevedono quantomeno un punto per il Napoli e non più di tre firme – con quantomeno una viola.

Quote Napoli - Fiorentina

Per i principali bookmaker, il Napoli è nettamente favorito nella sfida contro la Fiorentina – ma i nostri esperti hanno preferito studiare alternative.

Come arrivano i partenopei e i gigliati al match

Il Napoli ospita la Fiorentina a tre giorni dall'eliminazione in Champions dopo il 2-3 contro il Chelsea e a sei dallo 0-3 contro la Juventus. Nella più recente uscita casalinga in Serie A, i partenopei – con l'1-0 contro il Parma – erano tornati al successo dopo tre pari. In tutto ciò, il 2-2 a San Siro contro la capolista era arrivato fra quello contro l'Hellas Verona e lo 0-0 contro il Parma.

Ma anche la Fiorentina è in cerca di riscatto dopo l'1-2 in campionato contro il Cagliari seguito dall'1-3 contro il Como in Coppa di martedì. I sardi avevano interrotto una striscia con l'1-0 contro la Cremonese e il 2-1 a Bologna. Ma anche con il 2-2 all'Olimpico contro la Lazio preceduto dall'1-1 contro il Milan.

Probabili formazioni di Napoli - Fiorentina

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara, Elmas, Hojlund Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Brescianini, Gudmundsson

In Napoli - Fiorentina assisteremo a due o tre marcature?

Dopo il 2-2 in casa della Lazio con due gol dal dischetto in Zona Cesarini, tutte e tre le ultime gare in Serie A della Fiorentina hanno visto due o tre gol. E più precisamente l'1-2 contro il Cagliari di domenica era stato preceduto dall'1-1 contro il Milan, oltreché dal 2-1 nel derby a Bologna. Ma non solo: il 2026 per i gigliati si era aperto con l'1-0 contro una Cremonese che negli ultimi otto turni ha siglato complessivamente due volte.

Un discorso simile vale per le più recenti avversarie del Napoli in Serie A al Maradona. Questo perché il Parma capace di fermare i partenopei sullo 0-0 negli ultimi cinque turni ha insaccato solo a Lecce. Il Sassuolo invece – prima dell'1-0 contro la Cremonese di domenica – aveva subìto lo 0-3 contro la Juventus, lo 0-2 contro la Roma e lo 0-1 contro il Napoli.

Tutto sommato, il segno Multigol 2-3 rientra fra quelli realistici nella sfida fra Napoli e Fiorentina.

Scommessa 1: Multigol 2-3 a quota 1.97 su Lottomatica

Vedremo almeno una rete gigliata e non più di due partenopee?

La Fiorentina ha timbrato il cartellino in nove delle finora undici partite in Serie A sotto la guida di Paolo Vanoli. Ma non solo: archiviato lo 0-1 a Parma dopo Natale e a partire dall'1-0 contro la Cremonese, ha segnato in tutte le più recenti cinque uscite. Inclusi il 2-1 a Bologna e l'1-2 contro il Cagliari, ma soprattutto anche nell'1-1 contro il Milan secondo in classifica e nel 2-2 contro la Lazio.

Il Napoli invece nelle ultime tre partite in campionato ha siglato complessivamente una rete, quella contro il Sassuolo. È invece rimasto a secco sia domenica nello 0-3 sul campo della Juventus sia due settimane fa nello 0-0 contro il Parma. Ma i ducali avevano interrotto una striscia dei partenopei con due gol per partita contro Cremonese, Lazio, Hellas Verona e Inter.

Alla luce di questi rendimenti, la combo Under 2.5 casa + Over 0.5 ospite è da tenere d'occhio per la gara al Maradona.

Scommessa 2: Under 2.5 casa + Over 0.5 ospite a quota 1.98 su William Hill

Il Napoli rimarrà imbattuto contro la Fiorentina?

Lo 0-3 allo Stadium contro la Juventus ha chiuso un filotto del Napoli con tre successi e altrettanti pareggi. Al rientro in Serie A dopo il trionfo in Supercoppa, i partenopei avevano visto i 2-0 contro Cremonese e Lazio – e i 2-2 contro Hellas Verona e Inter. Erano poi seguiti lo 0-0 contro il Parma e l'1-0 contro il Sassuolo.

Inoltre, la Fiorentina, con il 2-1 in casa di un Bologna alla quinta sconfitta in nove turni ha vinto solo una delle sue ultime quattro gare in Serie A. All'1-0 contro una Cremonese anch'essa in profonda crisi erano seguiti il 2-2 contro la Lazio e l'1-1 contro il Milan. Poi domenica è arrivato l'1-2 contro il Cagliari.

Per questi motivi, la combo Doppia chance 1X + Under 3.5 è plausibile nella gara fra Napoli e Fiorentina.