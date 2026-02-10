Pronostici Napoli - Como: Un quarto di Coppa Italia aperto

Nel quarto di Coppa Italia fra Napoli e Como i nostri esperti prevedono dalle tre alle sei reti siglate sia dai partenopei che dai lariani.

Migliori pronostici di Napoli - Como

Di seguito qualche consiglio per le scommesse su Napoli - Como con le quote dei mercati esplorati dai nostri esperti:

Goal a quota 1.89 su Goldbet

Goal + Over 2.5 a quota 2.50 su William Hill

Multigol 3-6 a quota 2.25 su Lottomatica

Al Maradona, i nostri esperti si aspettano prima dei tempi supplementari quantomeno tre reti complessive di Napoli e Como – e al massimo sei.

Quote Napoli - Como

Quote Napoli - Como Goldbet William Hill Lottomatica Goal 1.89 1.85 1.89 Goal + Over 2.5 2.55 2.50 2.55 Multigol 3-6 2.25 2.22 2.25

I principali bookmaker vedono il Napoli favorito per il quarto di Coppa Italia contro il Como – ma i nostri esperti hanno studiato altre opzioni.

Come arrivano i partenopei e i lariani al match

Il Napoli disputa il suo quarto di Coppa Italia dopo aver eliminato a inizio dicembre il Cagliari dal dischetto e a tre giorni dal 3-2 a Genova. Dove i partenopei hanno raccolto il terzo successo in quattro apparizioni in Serie A. E lo 0-3 in casa della Juventus era arrivato fra l'1-0 contro il Sassuolo e il 2-1 contro la Fiorentina.

Il Como affronta i suoi primi quarti dopo quarant'anni e lo fa dopo essersi imposto due settimane fa negli ottavi per 3-1 in casa della Fiorentina. Complice la gara in casa del Milan rinviata al 18 febbraio per via delle Olimpiadi, i lariani hanno disputato l'ultima sfida di campionato l'1° febbraio contro l'Atalanta. Che ha chiuso una loro striscia con il 3-0 sul campo della Lazio seguito dal 6-0 contro il Torino.

Probabili formazioni di Napoli - Como

Napoli: Meret, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka, Elmas, Gutierrez, Vergara, Alisson Santos, Hojlund

Meret, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka, Elmas, Gutierrez, Vergara, Alisson Santos, Hojlund Como: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Nico Paz, Baturina, Douvikas

In Napoli - Como segneranno entrambe le squadre?

Nel 3-2 a Genoa, per la quarta volta in sette uscite in Serie A del Napoli si sono visti gol di entrambe le squadre. Dopo i 2-2 sia al Maradona contro l'Hellas Verona che in casa dell'Inter erano arrivati lo 0-0 contro il Parma e l'1-0 contro il Sassuolo. Poi i partenopei avevano registrato lo 0-3 in casa della Juventus e il 2-1 contro la Fiorentina.

Inoltre, il Como prima dello 0-0 contro l'Atalanta dell'1° febbraio si era imposto negli ottavi di Coppa Italia per 3-1 a Firenze. Dove i lariani avevano timbrato il cartellino nell'ottava gara ufficiale consecutiva. E dopo l'1-1 contro il Bologna e l'1-3 contro il Milan del 15 gennaio si erano imposti per 3-0 contro la Lazio, oltreché per 6-0 contro il Torino.

Soprattutto considerando il rendimento del Napoli, il segno Goal è plausibile nella sfida contro il Como.

Scommessa 1: Goal a quota 1.89 su Goldbet

I partenopei e i lariani sigleranno complessivamente almeno tre reti?

Dunque, lo 0-0 al Sinigaglia nello scontro diretto per l'Europa contro l'Atalanta ha chiuso una serie con quattro gare ufficiali del Como che avevano visto più di due gol. Dopo l'1-1 contro il Bologna e l'1-3 casalingo contro il Milan, erano tornati al successo con il 3-0 all'Olimpico contro la Lazio. Poi avevano inanellato il 6-0 contro il Torino e il 27 gennaio nell'ottavo di Coppa Italia il 3-1 sul campo della Fiorentina.

Dal canto suo, il Napoli ha concesso più di due marcature in quattro delle sue ultime sette uscite in Serie A. Prima del 3-2 sul campo del Genoa era accaduto nei 2-2 contro l'Hellas Verona e l'Inter – oltreché nello 0-3 allo Stadium contro la Juventus. E nella finora ultima sfida al Maradona era arrivato il 2-1 contro la Fiorentina.

Tutto sommato, la combo Goal + Over 2.5 rientra fra quelle realistiche nel quarto di Coppa Italia fra i partenopei e i lariani.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 2.50 su William Hill

In Napoli - Como vedremo al massimo sei marcature?

Prima dello 0-0 contro l'Atalanta, dal 3-0 all'Epifania contro il Pisa cinque uscite ufficiali del Como su sei avevano visto da tre a sei gol. E archiviato l'1-3 davanti al proprio pubblico contro il Milan, i lariani si erano imposti sempre in Serie A per 3-0 in casa della Lazio e per 6-0 contro il Torino. Poi avevano staccato il biglietto per i quarti di Coppa Italia grazie al 3-1 all'Artemio Franchi contro la Fiorentina.

Inoltre, nel 3-2 a Marassi contro il Genoa per la quinta volta in sette partite di campionato del Napoli sono state siglate tre, quattro, cinque o sei reti. Lo 0-0 contro il Parma e l'1-0 contro il Sassuolo di metà gennaio erano arrivati dopo i 2-2 contro l'Hellas Verona e a San Siro contro l'Inter. Erano seguiti a fine mese lo 0-3 sul campo della Juventus e il 2-1 contro la Fiorentina.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Multigol 3-6 è da tenere d'occhio nella gara fra Napoli e Como.