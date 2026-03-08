Il nostro esperto di scommesse prevede un pareggio tra Milan e Inter in un Derby della Madonnina teso e combattuto a San Siro.

Migliori scommesse per Milan - Inter

Over 2.5 gol totali a quota 1.95 su Goldbet

Inter o Pareggio & GG a quota 2.20 su William Hill

Federico Dimarco segna o fa assist a quota 3.10 su Lottomatica

Quote Milan - Inter

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Milan 2-2 Inter

Pronostico marcatore: Milan - Rafael Leão, Luka Modric; Inter - Sebastiano Esposito, Marcus Thuram

La striscia di 24 partite consecutive senza sconfitte in campionato del Milan si è interrotta inaspettatamente lo scorso fine settimana. La sconfitta per 1-0 contro il Parma a San Siro ha lasciato i Rossoneri a 10 punti di distanza dai rivali. L'Inter si trova attualmente in una posizione di netto vantaggio per la conquista del suo 21° Scudetto.

I Rossoneri hanno risposto immediatamente a quel passo falso, ottenendo una vittoria per 2-0 in trasferta contro la Cremonese, il primo successo in quel campo dopo 30 anni. Due reti nel finale di Strahinja Pavlovic e Rafael Leão hanno garantito i tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri.

L'Inter entra in questo match come la chiara favorita per il titolo. I nerazzurri hanno vinto otto partite di campionato consecutive; l'ultima volta che hanno perso punti è stato nel pareggio per 2-2 contro i campioni in carica del Napoli, all'inizio di gennaio.

La squadra di Cristian Chivu non perde in Serie A dalla fine di novembre 2025. Curiosamente, quella sconfitta arrivò proprio per mano del Milan nel match d'andata, deciso da una rete di Christian Pulisic. Da allora, l'Inter è rimasta imbattuta per 15 turni di campionato.

Tuttavia, sono emersi piccoli segnali di rallentamento nelle altre competizioni. L'Inter ha pareggiato 0-0 con il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia, risultato che segue l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. La concentrazione potrebbe aver subito un leggero calo, seppur temporaneo.

Il Milan è uscito vittorioso in quattro degli ultimi sei derby ufficiali ed è imbattuto contro l'Inter da sei partite per la prima volta dal 2005. A San Siro, il pareggio appare come il risultato più plausibile tra le due migliori squadre del Paese in questa stagione.

Probabili formazioni Milan - Inter

Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Rabiot, Modric; Fofana, Saelemaekers, Leao; Pulisic.

Inter: Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Sucic, Darmian, Calhanoglu, Dimarco, Frattesi; Diouf, Esposito.

Un Derby della Madonnina ad alta tensione

Il Milan ha un disperato bisogno di punti e il supporto del pubblico di casa darà una spinta enorme. Dall'altra parte, l'Inter vanta il miglior record in trasferta della Serie A in questa stagione. L'ambiente familiare aiuterà probabilmente la sponda rossonera, nonostante i nerazzurri considerino lo stadio altrettanto "casa loro".

Le statistiche dell'Inter sono impressionanti: 64 gol segnati in 27 partite, il miglior attacco del campionato, unito alla terza miglior difesa con soli 21 gol incassati. Chivu si aspetta che i suoi sfruttino tutto il potenziale offensivo, anche se gli uomini di Allegri sono storicamente difficili da scardinare.

È raro che il Milan resti a secco di gol: il recente stop contro il Parma è stata l'unica occasione nelle ultime 20 partite di campionato in cui non ha segnato. Con lo Scudetto in gioco, i padroni di casa non possono permettersi un atteggiamento difensivo. Devono vincere, quindi attaccare sin dall'inizio è l'unica opzione.

Sebbene solo quattro degli ultimi 10 derby di campionato abbiano visto più di due gol, tre dei precedenti cinque scontri diretti in Serie A si sono conclusi con un Over 2.5. In un derby dove l'orgoglio è tutto, la forma attuale spesso conta poco.

Scommessa 1: Over 2.5 gol totali a quota 1.95 su Goldbet

Valore nel mercato Doppia Chance

L'Inter è stata quasi impeccabile con 22 vittorie finora. I nerazzurri sono primi con 67 punti, a +10 sulla seconda. È solo la terza volta nella loro storia che raggiungono questo punteggio a questo punto della stagione. La marcia verso lo Scudetto non accenna a rallentare.

Al contempo, i Rossoneri hanno perso solo due volte in tutta la stagione (record di imbattibilità nel torneo), ma il loro problema principale sono stati i pareggi: ben nove, il terzo dato più alto della divisione. Sono abili nel bloccare gli avversari, ma faticano a concretizzare la superiorità.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata 15 volte, ma con la spinta di San Siro è difficile che il Milan non trovi la via del gol. Prima della sconfitta contro il Parma, il Milan aveva segnato in 14 partite casalinghe consecutive.

Il rendimento esterno dell'Inter è stellare, con nove vittorie consecutive lontano da casa. Hanno segnato per 15 partite di fila e almeno due reti in ciascuna delle ultime sei (20 gol totali nel periodo).

Il momento è tutto a favore dei nerazzurri, ma il Milan di Allegri è una squadra ostica da battere. Una doppia chance a favore dell'Inter unita al Segnano Entrambe le Squadre (GG) offre un valore reale.

Scommessa 2: Inter o Pareggio & GG a quota 2.20 su William Hill

Dimarco pronto a brillare ancora

Il miglior interprete dell'Inter nei grandi match di quest'anno è stato senza dubbio il suo esterno mancino. Federico Dimarco è stato incredibile, mettendo a referto 7 gol e 15 assist in 35 partite tra tutte le competizioni.

Il 28enne ha partecipato attivamente a 21 gol in Serie A, ovvero il 32,8% delle reti totali della squadra. La sua forma recente è strepitosa: nelle ultime sei partite di campionato, ha collezionato 10 partecipazioni dirette ai gol (2 reti e 8 assist).

Ha ricevuto un meritato turno di riposo durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como. In precedenza, aveva sbloccato il match nella vittoria per 2-0 contro il Genoa con uno splendido gol di prima intenzione da posizione defilata.

Grazie alla sua capacità di scardinare le difese sulla fascia sinistra, Fikayo Tomori e la corsia destra del Milan saranno sotto pressione costante. In un derby dove i piccoli dettagli fanno la differenza, puntare su un Dimarco decisivo offre una quota di grande valore.

Scommessa 3: Federico Dimarco segna o fa assist a quota 3.10 su Lottomatica

+