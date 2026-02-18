Pronostici Milan - Como con i rossoneri privi di Rabiot

A San Siro, i nostri esperti si aspettano una o due marcature del Milan – e non più di una del Como.

Migliori pronostici di Milan - Como

Ecco qualche consiglio per le scommesse su Milan - Como con le quote dei mercati analizzati dai nostri esperti:

Multigol casa 1-2 a quota 1.55 su Goldbet

Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 a quota 2.27 su William Hill

Doppia chance 1X + Multigol 1-3 a quota 2.15 su Lottomatica

Al Meazza, i nostri esperti prevedono un risultato utile per un Milan capace di firmare uno o due gol – e non più di una rete del Como.

Quote Milan - Como

I principali bookmaker vedono il Milan leggermente favorito contro il Como, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i rossoneri e i lariani al match

Il Milan ritrova, questa volta al Meazza, il Como a poco più di un mese dal 3-1 al Sinigaglia del 15 gennaio. Nelle finora successive quattro gare in Serie A, il "Diavolo" non ha vinto esclusivamente nell'1-1 contro la Roma. E fra l'1-0 contro il Lecce e il 2-1 a Pisa di venerdì aveva raccolto il 3-0 a Bologna.

Il Como è reduce dall'1-2 di sabato contro una Fiorentina capace d'interrompere una striscia con quattro risultati utili consecutivi. Dopo l'1-3 contro il Milan, i lariani avevano inanellato il 3-0 contro la Lazio e il 6-0 contro il Torino – prima dello 0-0 contro l'Atalanta. Poi si era imposto dal dischetto nel quarto di Coppa Italia a Napoli dopo aver visto un 1-1.

Probabili formazioni di Milan - Como

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Leao, Pulisic

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Leao, Pulisic Como: Butez, Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas

Il Milan siglerà una o due reti contro il Como?

Dopo il 3-0 contro l'Hellas Verona del 28 dicembre, il Milan non ha siglato una o due reti esclusivamente nel 3-1 a Como e nel 3-0 a Bologna. Ma nelle trasferte contro i lariani e contro i felsinei aveva firmato rispettivamente due reti e un gol di Adrian Rabiot ora squalificato dopo l'espulsione nel 2-1 a Pisa. Mentre nella seconda metà di gennaio il "Diavolo" aveva visto l'1-0 contro il Lecce e l'1-1 in casa della Roma.

Sempre all'Olimpico, con il 3-0 contro la Lazio il Como era tornato al successo dopo la sconfitta contro il Milan. Poi, i lariani avevano inflitto il 6-0 contro il Torino prima dello 0-0 contro l'Atalanta. E prima dell'1-2 contro la Fiorentina di sabato nei tempi regolamentari in Coppa a Napoli era arrivato un 1-1.

Dunque, il segno Multigol casa 1-2 è plausibile nella sfida fra Milan e Como.

Scommessa 1: Multigol casa 1-2 a quota 1.55 su Goldbet

Al Meazza, i lariani segneranno al massimo una volta?

Rabiot nella Serie A 2025/26 ha timbrato il cartellino esclusivamente nel 3-2 sul campo del Torino, nel 3-1 a Como e nel 3-0 a Bologna. E nelle altre sfide di campionato dall'Immacolata in poi, il Milan non ha segnato una o due volte solo nel 3-0 contro l'Hellas Verona. Per esempio, nelle altre tre gare da metà gennaio in poi ha registrato l'1-0 contro il Lecce, l'1-1 in casa della Roma e venerdì il 2-1 a Pisa.

Inoltre, il Como nelle sue più recenti tre uscite ufficiali ha segnato complessivamente due. In tutto ciò, fra lo 0-0 contro l'Atalanta e l'1-2 contro la Fiorentina aveva chiuso i tempi regolamentari a Napoli sull'1-1. Appaiono comunque lontani il 3-0 contro la Lazio e il 6-0 contro il Torino che erano stati preceduti dall'1-3 contro il Milan.

Alla luce di questi risultati, la combo Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 è da tenere d'occhio nel derby lombardo fra i rossoneri e i lariani.

Scommessa 2: Multigol casa 1-2 + ospite 0-1 a quota 2.27 su William Hill

Quindi, il Milan rimarrà imbattuto contro il Como?

Archiviato l'1-2 contro la Cremonese nella prima giornata, il Milan in 23 uscite in Serie A ha raccolto 15 successi e otto pareggi. E nelle ultime sette ha visto i tre 1-1 a San Siro contro il Genoa, a Firenze e il 25 gennaio sul campo della Roma. Inoltre, dopo il 3-1 a Como si è imposto per 1-0 contro il Lecce, per 3-0 a Bologna e per 2-1 a Pisa.

Poi è vero che il Como a quattro giorni dall'1-3 contro il Milan era tornato alla vittoria con il 3-0 contro la Lazio seguito dal 6-0 contro il Torino. Ma a febbraio in Serie A finora ha registrato lo 0-0 contro l'Atalanta e l'1-2 contro la Fiorentina.

Considerando anche l'1-1 dei lariani in Coppa a Napoli, la combo Doppia chance 1X + Multigol 1-3 è realistica nella partita fra Milan e Como.