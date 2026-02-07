Il nostro esperto di scommesse prevede un incontro emozionante tra due squadre avvincenti. Considerando la forma di entrambe, è probabile che questa partita finisca in pareggio.

Pronostici Manchester United - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester United - Tottenham

Goal (GG) a quota 1.57 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Dominic Solanke a quota 3.19 su William Hill

1x2 - Pareggio a quota 4.45 su Lottomatica

Quote Manchester United - Tottenham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man United 2-2 Tottenham

Pronostico marcatore: Man United – Matheus Cunha, Bryan Mbeumo; Tottenham – Dominic Solanke, Xavi Simons

Nelle ultime tre settimane, il Manchester United appare come una squadra completamente diversa rispetto a quella guidata da Ruben Amorim. La nomina di Michael Carrick ha sicuramente motivato giocatori e tifosi. Di conseguenza, attualmente lo United è al quarto posto in Premier League, un miglioramento significativo rispetto al quindicesimo posto della scorsa stagione.

Gli uomini di Carrick sono stati impressionanti nel derby di Manchester, battendo il Man City 2-0. Sebbene non fossero al meglio contro l'Arsenal, hanno segnato due gol eccezionali per assicurarsi la vittoria. Lo scorso weekend, hanno ceduto un vantaggio di due gol, ma sono riusciti a vincere nei tempi di recupero grazie a un gol di Benjamin Sesko.

Sebbene i miglioramenti siano evidenti, le vulnerabilità difensive rimangono, e la prossima partita contro il Tottenham Hotspur rappresenta una sfida significativa. Gli Spurs hanno vissuto una campagna di campionato incostante e attualmente sono al quattordicesimo posto in classifica, nove punti sopra la zona retrocessione.

Gli uomini di Thomas Frank hanno mostrato grande resilienza recuperando da uno svantaggio di 2-0 per pareggiare 2-2 contro il Man City la scorsa settimana. Con le loro forti prestazioni in Champions League, il Tottenham rimane un avversario formidabile questo weekend.

Probabili formazioni Manchester United - Tottenham

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandez, Cunha, Mbeumo

Tottenham: Vicario, Gray, Danso, Dragusin, Udogie, Gallagher, Palhinha, Bissouma, Kolo Muani, Simons, Solanke

Due attacchi prolifici

La squadra di casa sta performando bene offensivamente. Avendo segnato 44 gol, lo United è la terza squadra con il punteggio più alto del campionato prima di questa giornata, dietro solo all'Arsenal (46) e al Man City (49). In casa, hanno una media di 1,92 gol per partita in questa stagione.

Tuttavia, la loro difesa è stata instabile per un po' di tempo, avendo subito 15 gol nelle loro 12 partite di campionato all'Old Trafford. Gli Spurs sono stati più efficaci in trasferta che in casa, segnando 20 gol in trasferta rispetto ai 15 nel loro stadio.

Nel campionato, il 75% delle partite del Manchester United ha visto entrambe le squadre segnare, una statistica che si applica al 50% delle partite del Tottenham. I padroni di casa entrano in questa partita dopo due partite consecutive in cui entrambe le squadre hanno trovato la rete.

Gli ospiti possono certamente punire i Red Devils nell'ultimo terzo. Vale la pena notare che l'ultimo incontro tra le squadre si è concluso con entrambe le squadre a segno. Pertanto, non sarà una sorpresa se accadrà di nuovo questo weekend.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.57 su Goldbet

Il ritorno di un attaccante chiave

I tifosi degli Spurs hanno atteso con ansia il ritorno di Dominic Solanke dall'infortunio. L'ex attaccante del Bournemouth è stato fuori per cinque mesi a causa di un problema alla caviglia ed è stato gradualmente reintegrato nella squadra il mese scorso.

Solanke non ha deluso il suo allenatore da allora, registrando i suoi primi gol in Premier League con una doppietta contro il Man City lo scorso weekend. Il gol del pareggio è stato un incredibile colpo di scorpione che sarà sicuramente considerato un contendente per il gol della stagione.

Finora, l'attaccante ha segnato quattro gol in altrettante partite in tutte le competizioni per il club, nonostante abbia iniziato solo tre di quelle partite. Rimane una minaccia costante e ha segnato cinque volte nei suoi precedenti quattro incontri personali contro il Man United. Solanke ha anche segnato una doppietta nella sfida di Coppa di Lega degli Spurs con lo United nella stagione 2024/25, suggerendo che è probabile che trovi la rete in questo incontro.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Dominic Solanke a quota 3.19 su William Hill

Striscia di imbattibilità da mantenere

Il Manchester United ha acquisito un serio slancio, vincendo tre partite consecutive in campionato. Carrick spera che i suoi uomini possano mantenerlo mentre si avvicinano alle ultime 14 partite della stagione. Vale la pena notare che hanno perso solo due volte in tutta la stagione all'Old Trafford.

Per un lungo periodo, gli Spurs hanno avuto il miglior record in trasferta in Premier League, anche se Aston Villa e Arsenal li hanno superati. Gli uomini di Frank hanno perso tre delle loro 12 partite di campionato in trasferta in questa stagione.

Tuttavia, gli ospiti sono in buona forma, imbattuti nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni. Le loro ultime due partite di campionato sono entrambe finite in pareggio per 2-2, e la loro prestazione nel secondo tempo contro il City ha probabilmente aumentato la loro fiducia. Gli Spurs sono anche imbattuti contro lo United negli ultimi otto scontri diretti, vincendone cinque.

Interessante notare che i tre pareggi registrati durante quella serie di otto partite si sono tutti conclusi con un punteggio di 2-2, incluso l'incontro inverso all'inizio di questa stagione. Di conseguenza, un altro pareggio è un possibile risultato, soprattutto dato che l'ultima volta che lo United ha battuto il Tottenham è stato nel 2022.