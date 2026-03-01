Pronostici Manchester United - Crystal Palace: United all’attacco

Il Crystal Palace attraversa un momento di fragilità interna ed esterna al campo. Lo United di Michael Carrick, in uno stato di forma eccezionale, intende approfittarne per consolidare la propria posizione.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester United 2-1 Crystal Palace

Pronostico marcatore: Manchester United – Sesko, Cunha; Crystal Palace – S. Larsen

Il Manchester United punta a consolidare ulteriormente il quarto posto in Premier League con una vittoria casalinga contro il Crystal Palace domenica pomeriggio.

La gestione di Michael Carrick come allenatore ad interim, succeduto a Rúben Amorim, non sarebbe potuta andare meglio. I Red Devils hanno vinto cinque delle ultime sei gare di campionato. L'ultima in ordine di tempo è stata una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Everton, dove lo United ha dovuto resistere ai duri attacchi dei Toffees. Tuttavia, una transizione clinica nel secondo tempo si è rivelata fatale per l'Everton.

Il rendimento interno dello United è stato solidissimo in questa stagione. Si tratta di un netto contrasto rispetto alle annate precedenti, in cui le squadre avversarie venivano volentieri a Old Trafford. Nel 2025/26 hanno registrato una media di 2,08 punti per partita in casa, segnando 1,92 gol a match. Questo dato è di poco inferiore alla loro media di 1,95 xG, il che suggerisce che il loro stato di forma sia assolutamente credibile.

Il Crystal Palace è scivolato in classifica nelle ultime settimane, mentre le Eagles continuano a faticare per uscire dal loro periodo negativo. La conferma della partenza di Oliver Glasner in estate sembra aver destabilizzato lo spogliatoio. Dal 14 dicembre, hanno vinto solo due volte in 12 partite di Premier League.

Il rendimento in trasferta è stato l'ancora di salvezza per le Eagles in questa stagione. Hanno ottenuto una media di soli 1,07 punti a partita a Selhurst Park, dove solitamente il supporto dei tifosi fa la differenza. La squadra ha vinto sei delle 13 trasferte nel 2025/26, pareggiandone solo due. Questo suggerisce che difficilmente vedremo un pareggio nel weekend.

Probabili formazioni Manchester United - Crystal Palace

Manchester United:Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martinez, Casemiro, Mainoo, Fernandes, Diallo, Mbeumo, Cunha

Crystal Palace: Henderson, Richards, Canvot, Riad, Munoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Pino, S. Larsen

Gli uomini di Carrick per il vantaggio precoce

Lo United si è dimostrato molto aggressivo tra le mura amiche in questa stagione. Ha sbloccato il risultato nell'85% delle partite casalinghe del 2025/26. Inoltre, ha chiuso in vantaggio il primo tempo nel 62% delle gare a Old Trafford.

Sebbene il Palace abbia segnato per primo nel 62% delle trasferte di Premier League, le fatiche in Europa League potrebbero farsi sentire. Anche l'incertezza sul futuro di Oliver Glasner non aiuta l'atmosfera nello spogliatoio delle Eagles.

Il tempo medio del primo gol dello United in casa è al 29° minuto, al di sotto della media del campionato (31° minuto). Nel frattempo, il tempo medio in cui il Palace subisce il primo gol in trasferta è il 38° minuto, il che suggerisce che spesso subiscano reti prima dell'intervallo.

Possiamo puntare sul vantaggio dello United a fine primo tempo con una probabilità del 48,78%. Questa sembra la giocata con il miglior valore tra i nostri pronostici per Manchester United - Crystal Palace.

Scommessa 1: Manchester United vincente (1° tempo) a quota 2.05 su Lottomatica

Reti da entrambe le parti a Old Trafford

Il Manchester United ha segnato due o più gol nelle ultime tre partite in casa. Inoltre, ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 15 partite di Premier League. Il Palace ha segnato in dieci delle 13 trasferte di questa stagione, con una percentuale di realizzazione del 76,9%.

I mercati delle scommesse stimano solo il 58,82% di probabilità per il GG domenica. Tuttavia, lo United subisce mediamente 1,15 gol a partita in casa. Il Palace non è riuscito a segnare solo nel 23% delle trasferte, dato inferiore alla media del campionato (28%).

Sono riusciti a trovare la via del gol in alcune trasferte difficili quest'anno, incluse quelle contro l'Aston Villa e gli storici rivali del Brighton. Guardando al breve termine, il Palace ha segnato in sette delle ultime otto partite fuori casa.

Scommessa 2: GG a quota 1.65 su Goldbet

Valore su Sesko per il settimo gol in otto partite

Benjamin Sesko è stato l'uomo partita dello United lunedì sera nella vittoria per 1-0 contro l'Everton. L'attaccante sloveno sta lottando duramente per un posto da titolare contro il Palace domenica pomeriggio. La sua forma recente è stata impressionante, con sei gol nelle ultime sette presenze con lo United.

Sesko viaggia ora a una media di 0,55 gol ogni 90 minuti. Tuttavia, la sua probabilità di segnare nei 90 minuti domenica è quotata solo al 40% dai mercati. C'è incertezza sulla sua titolarità, ma sembra sempre più probabile che Carrick lasci Diallo in panchina, sposti Cunha sulla fascia destra e affidi a Sesko il ruolo di centravanti titolare.

Sesko sta iniziando a mostrare segni evidenti di adattamento alla Premier League. È nel 99° percentile per tiri effettuati ogni 90 minuti (3,57) e per tiri in porta ogni 90 minuti (1,98). Considerando tutto questo, puntare su Sesko marcatore con una probabilità del 40% sembra una mossa intelligente se verrà confermato nell'undici iniziale.

Scommessa 3: Benjamin Sesko marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Netbet

