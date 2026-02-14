Pronostici Manchester City - Salford City: facile passaggio al quinto turno

Il City ha demolito il Salford 8-0 nel 3° turno di FA Cup lo scorso anno. La squadra di League Two di Karl Robinson, in ottima forma, sarà desiderosa di evitare un'altra pesante sconfitta.

Migliori scommesse per Manchester City - Salford City

Man City -3 (Handicap 3-Vie) a quota 1.83 con Lottomatica

2° Tempo (Tempo con più gol) a quota 1.90 con Goldbet

Antoine Semenyo (primo marcatore) a quota 4.00 con Netbet

Quote Manchester City vs Salford City

Manchester City vs Salford City Lottomatica Goldbet Netbet Manchester City 1.00 1.00 1.02 Pareggio 12.00 12.00 12.50 Salford City 32.00 32.00 36.00

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 4-0 Salford City

Pronostico marcatore: Man City – Semenyo, Haaland, Cherki, Alleyne

Il Manchester City è stato sorteggiato per affrontare i vicini di Manchester, il Salford City, per la seconda campagna consecutiva di FA Cup. Pep Guardiola ha schierato alcuni dei suoi titolari, tra cui Haaland, Rodri, Semenyo e Cherki, nel 3° turno di FA Cup. Di conseguenza, hanno dominato la squadra di League One, l'Exeter City, per 10-1. Il City sta lottando su due fronti nelle coppe nazionali, avendo raggiunto la finale della EFL Cup e il 4° turno di FA Cup.

In Premier League, il City è stato inarrestabile in casa. Ha perso solo una delle sue 12 partite casalinghe e ha subito solo otto gol in quel periodo. Il City è riuscito anche a segnare tre o più gol nel 57% delle sue partite casalinghe di EPL. Non dovrebbe essere difficile per loro segnare ancora più gol contro una squadra di League Two.

Il Salford City è sesto in League Two, con una seria possibilità di promozione automatica avendo una partita in meno. Gli Ammies hanno un tasso di vittoria del 55% nel quarto livello finora in questa stagione. Nonostante la loro forte posizione in campionato, sono la squadra con il minor numero di gol segnati tra le prime sette di League Two. In media, segnano solo 1.33 gol per partita in trasferta al livello del quarto livello. Il Salford ha anche problemi di selezione, con Oliver Turton e Josh Austerfield assenti e Adebola Oluwo che sconta una squalifica.

Probabili formazioni Manchester City - Salford City

Manchester City:Trafford, Ake, Khusanov, Alleyne, Lewis, Rodri, McAidoo, Cherki, Reijnders, Semenyo, Haaland

Salford City:Young, Garbutt, Cooper, Dorrington, Cesay, N’Mai, Butcher, Woodburn, Longelo, Graydon, Udoh

Il City vincerà con almeno quattro gol di scarto

Il City ha vinto con un margine di nove gol nel 3° turno e ha segnato otto gol contro il Salford lo scorso gennaio. Il City è una forza molto più temibile nel 25/26, il che è preoccupante per gli Ammies. I bookmaker indicano che c'è solo il 54.64% di probabilità che il City vinca con quattro o più gol.

Sulla carta, il Salford è classificato più in basso dell'Exeter, quindi è difficile aspettarsi altro che una sconfitta pesante per la squadra di League Two. Inoltre, il Salford ha una buona possibilità di promozione automatica da League Two. Con una corsa in coppa improbabile, Karl Robinson potrebbe accontentarsi di evitare una ripetizione dello scorso gennaio.

Basandosi sulla forma in trasferta del Salford in League Two, chiaramente prendono rischi, avendo vinto otto e perso sei delle loro 15 partite in trasferta. Stanno anche performando al di sopra del loro xGA attuale in trasferta. Stanno affrontando un xGA di 1.40 per partita in trasferta e subiscono 1.20 gol per partita.

Scommessa 1: Man City -3 (Handicap 3-Vie) a quota 1.83 con Lottomatica

Aspettandosi una raffica di gol nel secondo tempo

Il City ha segnato sei gol dopo l'intervallo nella loro incredibile vittoria per 10-1 contro l'Exeter nel 3° turno. La squadra di Pep Guardiola non ha smesso di attaccare né ha rallentato, anche dopo essere stata in netto vantaggio. In effetti, è stato proprio il contrario. Questo è un segnale di avvertimento importante per una squadra di League Two che faticherà a tenere il passo con il movimento di palla e giocatori del City per 90 minuti.

Il City ha segnato in entrambi i tempi nel 57% delle sue partite casalinghe di Premier League in questa stagione. Il Salford farà tutto il possibile per mantenere una difesa compatta nei primi scambi. Se avranno più fortuna dell'Exeter, potrebbero mantenere il punteggio rispettabile nei primi 45 minuti. Tuttavia, la superiore forma fisica e le opzioni di giocatori del City avranno un impatto serio man mano che il secondo tempo progredisce.

Scommessa 2: 2° Tempo (Tempo con più gol) a quota 1.90 con Goldbet

Scommettere su Semenyo per guidare l'attacco

tErling Haaland è la scelta evidente per il City come primo marcatore. Tuttavia, non ha segnato in tutte le sue tre apparizioni nelle coppe nazionali finora in questa stagione. Ecco perché scommettiamo che Antoine Semenyo troverà la rete per primo contro il Salford.

Semenyo ha una media di realizzazione del 50% in tutte le competizioni da quando è arrivato dal Bournemouth. Il nazionale ghanese è disponibile per scommettere come primo marcatore con una probabilità di solo il 25% questo fine settimana. Il 26enne è stato il giocatore della partita del City nella loro vittoria per 10-1 contro l'Exeter nel turno precedente.

Ha segnato uno dei suoi due tentativi a rete, registrando quattro passaggi chiave e creando una grande occasione. Questo giocatore è al massimo della sua forma e sarà motivato a fare un altro grande impatto questo fine settimana.