L’analisi dei nostri esperti punta sulla conferma dell'ottimo stato di forma del Manchester City, atteso alla conquista dei tre punti contro una compagine in piena lotta per non retrocedere.

Migliori scommesse per Manchester City - Nottingham Forest

Marcatore Tempo Reale - Antoine Semenyo a quota 1.89 su Goldbet

Handicap europeo - Man City vince con handicap -1 a quota 1.90 su Netbet

NG a quota 1.93 su Lottomatica

Quote Manchester City - Nottingham Forest

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 3-0 Nottingham Forest

Pronostico marcatore: Manchester City - Omar Marmoush, Antoine Semenyo (x2)

Il Manchester City è determinato a riprendersi il titolo di Premier League dopo il trionfo del Liverpool nella scorsa stagione. I Citizens arrivano a questo turno infrasettimanale con cinque punti di distacco dalla capolista Arsenal, ma gli uomini di Pep Guardiola devono ancora recuperare una partita rispetto ai Gunners.

In sostanza, una vittoria nel match da recuperare ridurrebbe il gap a soli due punti. Considerando che il City ospiterà l'Arsenal ad aprile, la corsa al titolo resta apertissima e nelle mani di entrambi i club.

Tuttavia, la squadra di Guardiola ha vissuto momenti di tensione recentemente. Nel fine settimana è arrivata una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Leeds, pur senza la consueta prestazione dominante. Ciò che conta, però, è aver ottenuto il bottino pieno per mantenere alta la pressione sull'Arsenal.

Sul fronte salvezza, il Nottingham Forest si trova in una situazione altrettanto delicata. Il nuovo tecnico, Vitor Pereira, ha iniziato bene con una vittoria nei play-off di Europa League, ma non è ancora riuscito a conquistare un solo punto in Premier League da quando siede sulla panchina dei Tricky Trees.

Il Forest ha attualmente solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione ed è stato fortunato che la sconfitta dello scorso weekend non sia costata cara, complice il passo falso del West Ham. Per ora, gli ospiti devono cercare di replicare i risultati degli Hammers per restare fuori dalla bagarre in fondo alla classifica.

Probabili formazioni Manchester City - Nottingham Forest

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Silva, O’Reilly, Marmoush, Semenyo.

Nottingham Forest:Sels, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Semenyo: un acquisto di valore

Antoine Semenyo si sta rivelando un innesto eccellente per il Manchester City. L'ex attaccante del Bournemouth sembra essersi ambientato rapidamente in un club che lotta per il vertice. L’internazionale ghanese ha migliorato sensibilmente il proprio posizionamento in area di rigore e il numero di occasioni create.

Semenyo è già il quinto miglior marcatore del City in questa stagione di Premier League, nonostante sia arrivato solo a gennaio. Ha siglato il gol decisivo contro il Leeds lo scorso weekend e si dimostra spesso l'uomo della provvidenza nei momenti di necessità.

Attualmente vanta una striscia di quattro gol nelle ultime sei apparizioni in campionato. Con i dubbi legati alla condizione fisica di Erling Haaland, è probabile che Guardiola si affidi nuovamente a lui. Sabato sera ha guidato l'attacco insieme a Omar Marmoush, confermandosi come uno dei candidati principali a finire sul tabellino dei marcatori.

Scommessa 1: Marcatore Tempo Reale - Antoine Semenyo a quota 1.89 su Goldbet

Momento favorevole per i padroni di casa

La vittoria del City contro il Leeds ha segnato il quarto successo consecutivo in Premier League, inserendosi in una striscia di sei partite senza sconfitte. In totale, i Citizens sono imbattuti da nove match in tutte le competizioni, con ben otto vittorie all'attivo.

Al contrario, il Forest non vince da cinque turni di campionato e arriva a questa sfida dopo due sconfitte consecutive. Il morale degli uomini di Pereira non sarà dei migliori per la trasferta di Manchester, data la serie negativa di tre sconfitte complessive.

Questo scenario incoraggia i padroni di casa, che vantano un'ottima tradizione contro i Tricky Trees. Il City ha vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti e, nell'era della Premier League, non ha mai perso contro il Forest all'Etihad Stadium, vincendo le ultime tre sfide casalinghe.

Va inoltre sottolineato che il 3-0 è stato il risultato casalingo più frequente del City in questa stagione, verificatosi cinque volte (il 36% dei risultati ottenuti tra le mura amiche).

Scommessa 2: Handicap europeo - Man City vince con handicap -1 a quota 1.90 su Netbet

Solidità difensiva all'Etihad

Il Manchester City ha messo a segno 57 reti in campionato, solo una in meno dell'Arsenal. Tuttavia, nessuna squadra ha segnato più dei Citizens in casa (34 gol in 14 partite). Parallelamente, condividono il primato per la miglior difesa interna, con soli nove gol subiti in 14 incontri.

La squadra di Guardiola ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di campionato. Con una media di 2,43 gol a partita nel proprio stadio, ci si aspetta una prestazione offensiva di livello mercoledì sera.

Il Forest, invece, ha trovato la via del gol solo nel 54% dei match di Premier League disputati finora. Nel 43% delle trasferte degli ospiti, solo una delle due squadre (o nessuna) è andata a segno; il City condivide la medesima statistica per le proprie gare interne stagionali.

Dato che solo una squadra ha segnato in cinque degli ultimi sei precedenti tra i due club, un altro clean sheet per i padroni di casa appare un'ipotesi decisamente concreta.