Pronostici Manchester City - Newcastle: la fortezza dell'Etihad

Il nostro esperto di betting prevede che il Manchester City manterrà alta la pressione sull'Arsenal ottenendo una vittoria cruciale contro il Newcastle.

Migliori scommesse per Manchester City - Newcastle

Handicap europeo - Vittoria Manchester City (-1) alla quota di 2.08 su bet365

NG alla quota di 2.25 su William Hill

Marcatore tempo reale - Antoine Semenyo alla quota di 2.20 su Lottomatica

Quote Manchester City - Newcastle

Manchester City - Newcastle bet365 William Hill Lottomatica Handicap europeo - Vittoria Manchester City (-1) 2.08 2.09 2.10 NG 2.29 2.25 2.35 Marcatore tempo reale - Antoine Semenyo 2.10 2.16 2.20

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 2-0 Newcastle

Pronostico marcatore: Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

L'ambizione del Manchester City di riconquistare il titolo di Premier League ha ricevuto una spinta significativa la scorsa settimana dopo il pareggio dell'Arsenal contro il Brentford. Questo risultato ha ridotto il divario in vetta a quattro punti, anche se i Gunners potrebbero portarsi a +7 dopo il recupero infrasettimanale contro il Wolverhampton.

In ogni caso, la squadra di Pep Guardiola avrà ancora una partita da recuperare. I Cityzens restano concentrati sull'obiettivo: mettere pressione ai leader assicurandosi altri tre punti pesanti. Se riusciranno a mantenere l'attuale stato di forma, avranno concrete possibilità di puntare al "quadruple" in questa stagione. Tra i rumors che vorrebbero questa come l'ultima annata di Guardiola al club, ci si aspetta che la squadra mostri una determinazione feroce da qui alla fine.

Il Newcastle arriva a Manchester dopo la lunga trasferta in Azerbaijan per il playoff di Champions League contro il Qarabag. Il viaggio estenuante potrebbe sollevare preoccupazioni sulla stanchezza dei giocatori, ma Eddie Howe dovrà motivare i suoi a migliorare il rendimento interno: i Magpies occupano attualmente il 10° posto e stanno perdendo terreno nella corsa alla qualificazione europea.

Probabili formazioni Manchester City - Newcastle

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Silva, Rodri; O’Reilly, Foden, Semenyo; Haaland.

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Willock, Tonali, Ramsey; Barnes, Gordon, Wissa.

Focus sulla corsa al titolo

Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby di Manchester e l'inaspettato KO in Champions contro il Bodo/Glimt, il rendimento del City è stato quasi impeccabile. I Cityzens sono reduci da una striscia di sette partite utili consecutive in tutte le competizioni, avendo vinto le ultime quattro.

I padroni di casa sono stati particolarmente dominanti all'Etihad Stadium, dove sono imbattuti da 12 partite di campionato. Di fatto, nessuna squadra ospite è riuscita a strappare i tre punti in casa del City dalla seconda giornata di campionato contro il Tottenham.

Le difficoltà esterne del Newcastle sono invece conclamate: i Magpies hanno vinto solo tre delle 13 trasferte di Premier disputate. Prima del successo fuori casa contro gli Spurs, la squadra di Howe veniva da quattro turni senza vittorie. Storicamente, l'Etihad è un campo tabù per gli ospiti, reduci da 12 sconfitte consecutive in questo stadio.

Scommessa 1: Handicap europeo - Vittoria Manchester City (-1) alla quota di 2.08 su bet365

Difesa bunker contro i Magpies

Non sorprende che il Man City sia l'attacco più prolifico del campionato con 54 gol in 26 partite, con una media di 2,46 reti a partita all'Etihad. Questo potenziale offensivo è supportato da una difesa che ha concesso solo otto gol in 13 gare casalinghe.

Si tratta di un ostacolo enorme per il Newcastle, che è rimasto a secco di gol nel 46% delle trasferte stagionali. Con soli 13 gol segnati fuori casa, solo Nottingham Forest, Sunderland e Wolves hanno fatto peggio dei Magpies. Il City ha mantenuto la porta inviolata nel 54% dei match interni, mentre il segno GG si è verificato solo nel 38% dei casi. I precedenti confermano il trend: il Newcastle non è riuscito a segnare in sette delle ultime otto visite all'Etihad.

Scommessa 2: NG alla quota di 2.25 su William Hill

L'impatto di Antoine Semenyo

Quando Antoine Semenyo è arrivato al Man City dal Bournemouth a gennaio, Erling Haaland sapeva di accogliere un compagno letale sotto porta. Semenyo non ha deluso le aspettative, avendo un impatto immediato: in sole cinque presenze di Premier con la nuova maglia, il ghanese ha già messo a referto tre gol e un assist.

Il suo stato di forma attuale è eccellente, con tre reti nelle ultime cinque partenze da titolare tra tutte le competizioni. Semenyo vanta inoltre un ottimo record personale contro il Newcastle, con quattro partecipazioni attive ai gol in otto incontri. Sarà lui uno dei protagonisti annunciati di questo sabato sera.