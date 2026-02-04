Il nostro esperto di scommesse prevede che il City avanzerà superando il Newcastle. Dovrebbero poi prepararsi per una finale contro Arsenal o Chelsea a Wembley a fine marzo.

Pronostici Manchester City - Newcastle: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Newcastle

GOAL (GG) nel primo tempo a quota 3.60 su bet365

Margine di vittoria – Man City di due gol a quota 4.90 su William Hill

Oltre 3.5 gol totali a quota 2.35 su Lottomatica

Quote Manchester City - Newcastle

Manchester City - Newcastle bet365 William Hill Lottomatica GOAL (GG) nel primo tempo 3.60 3.55 3.80 Margine di vittoria – Man City di due gol 5.25 4.90 5.25 Oltre 3.5 gol totali 2.40 2.41 2.35

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Man City 3-1 Newcastle

Pronostico marcatore: Man City – Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; Newcastle – Harvey Barnes

I Cityzens hanno trionfato comodamente nel primo incontro della EFL Cup a St James’ Park, lasciando il Newcastle a inseguire un deficit di due gol in questa partita di ritorno. Dopo quella vittoria, gli uomini di Pep Guardiola hanno subito due sconfitte di alto profilo consecutive, ma si sono ripresi rimanendo imbattuti nelle tre partite successive.

A parte il loro pareggio con il Tottenham, gli unici recenti passi falsi del City sono stati le sconfitte contro il Manchester United e il Bodo/Glimt. I padroni di casa sono imbattuti in 16 delle ultime 18 partite in tutte le competizioni.

I cittadini di Manchester non stanno solo inseguendo la loro prima EFL Cup dal 2020/21, ma puntano anche alla loro nona in totale, con i finalisti dello scorso anno, il Liverpool, che guidano il conteggio complessivo con 10 titoli. La fiducia dovrebbe essere alta mentre i Cityzens sperano di porre fine a una siccità di trofei di cinque stagioni.

Il Newcastle è un avversario ostico. Tuttavia, la loro striscia di tre partite senza vittorie solleva dubbi sulla loro capacità di performare nei grandi palcoscenici.

Recentemente, il Liverpool ha segnato quattro gol contro il Newcastle in Premier League, mettendo in evidenza le loro debolezze difensive contro il gioco veloce e la finalizzazione clinica.

L'unico grande successo di Eddie Howe con i Magpies è stata la vittoria della EFL Cup la scorsa stagione. I campioni in carica potrebbero creare problemi ai padroni di casa se partono forti. Tuttavia, la qualità individuale del City dovrebbe essere sufficiente per aiutarli a progredire in finale.

Probabili formazioni Manchester City - Newcastle

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Aké, Aït Nouri, O’Reilly, Cherki, Silva, Marmoush, Doku, Haaland

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Elanga

Inizio elettrizzante del secondo turno

A parte la loro serie di sconfitte consecutive, il City ha iniziato intensamente ciascuna delle ultime tre partite. Guardiola sembra aver affrontato i lenti inizi del City, modificando il modo in cui operano dal primo fischio.

Tutti i sei gol del City nella loro recente striscia di tre partite imbattute sono arrivati nel primo tempo. Rayan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland e Bernardo Silva sono stati tutti strumentali nel forte inizio di partita del City.

La propensione dei Cityzens a segnare presto all'Etihad è una statistica impressionante. Hanno segnato 17 dei loro 27 gol nella loro serie di nove partite casalinghe imbattute prima dell'intervallo.

Nel frattempo, quattro degli ultimi cinque gol del Newcastle in tutte le competizioni sono arrivati nel primo periodo. Howe probabilmente esorterà i suoi giocatori a eguagliare l'intensità iniziale del City.

Scommessa 1: GOAL (GG) nel primo tempo a quota 3.60 su bet365

Un'altra vittoria con margine di due gol per il City

Dopo aver battuto il Newcastle 2-0 nel primo turno, il City ha assistito a risultati con margine di due gol in quattro delle ultime sei partite competitive. Questo include due sconfitte e due vittorie.

Il Tottenham, tuttavia, ha interrotto la loro serie. Gli Spurs hanno impedito al City di ottenere un terzo successo consecutivo con margine di due gol in Premier League. Una rimonta nel secondo tempo, alimentata dal talento individuale di Dominic Solanke, ha assicurato il risultato.

Questa è stata la prima volta che il City ha condotto con 2+ gol a metà tempo e non ha vinto dal aprile 2018. Questo ha interrotto una serie vincente di 115 partite quando conducevano con tale margine.

Nel frattempo, il Newcastle è stato estremamente incostante nelle ultime settimane. Hanno vinto solo una delle ultime sei partite competitive. Due degli ultimi sei risultati sono stati sconfitte per 2-0, mentre la loro ultima sconfitta contro il Liverpool è stata con un margine di tre gol.

Entrambe le squadre sono capaci di segnare quando conta di più. Tuttavia, il City dovrebbe essere in grado di superare la linea con una vittoria complessiva considerevole.

Scommessa 2: Margine di vittoria – Man City di due gol a quota 4.90 su William Hill

Gol a raffica all'Etihad

Il fatto che Manchester City e Newcastle non abbiano generato uno stallo a reti inviolate in 35 incontri competitivi dimostra quanto sia intenso questo scontro. La metà degli ultimi sei incontri diretti ha visto entrambe le squadre trovare la rete.

Il City è stato particolarmente efficace in casa, segnando 14 gol nelle ultime tre vittorie all'Etihad. Questo include una vittoria schiacciante per 10-1 contro l'Exeter City della EFL League One in FA Cup.

Il Newcastle ha dovuto aspettare sei trasferte prima di ottenere la sua prima vittoria in trasferta in Premier League. Non sono stati particolarmente efficaci fuori casa, avendo vinto solo due volte in trasferta in tutta la stagione.

Tuttavia, i Magpies hanno segnato cinque volte nelle ultime quattro trasferte competitive. Hanno ciò che serve per trovare la rete in più di un'occasione. Tuttavia, non hanno segnato all'Etihad dal 2018.

Questo segna una triste serie di sette visite senza reti alla parte blu di Manchester. Allo stesso tempo, Guardiola ha visto la sua squadra segnare 21 gol in sette partite casalinghe dirette contro il Newcastle. Questa è una media di tre gol a partita. Tutti i segnali indicano che il City continuerà il suo dominio in questo scontro.

Scommessa 3: Oltre 3.5 gol totali a quota 2.35 su Lottomatica

