Il nostro esperto di scommesse si aspetta che il Manchester City estenda la sua storica serie di 19 vittorie H2H contro il Fulham di metà classifica guidato da Marco Silva.

Pronostici Manchester City - Fulham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Fulham

Quote Manchester City - Fulham

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Manchester City 3-1 Fulham

Pronostico marcatore: Manchester City – Erling Haaland (x2), Antoine Semenyo; Fulham – Raúl Jiménez

Pep Guardiola ha celebrato la sua prima vittoria da allenatore in un Anfield gremito, mentre il Liverpool è caduto per 2-1. Un rigore di Erling Haaland nel finale ha siglato la prima vittoria in trasferta del City in quello stadio in cinque anni. Questa vittoria in rimonta ha anche completato il primo doppio successo in campionato del City sui Reds dalla stagione 1936/37. Ancora più importante, ha riacceso la loro corsa al titolo con l'Arsenal, che rimane in testa con sei punti di vantaggio.

La visita del Fulham è vista di buon occhio dai Cityzens. I padroni di casa hanno vinto ciascuno degli ultimi 19 incontri competitivi contro i Cottagers – la più lunga serie di vittorie di questo tipo nella storia del calcio inglese. Il Fulham arriva all'Etihad dopo due sconfitte consecutive, con l'Everton che ha recentemente sottratto loro tutti e tre i punti.

Anche la loro forma in trasferta è scarsa, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite di Premier League fuori casa. Inoltre, l'allenatore del Fulham, Marco Silva, ha perso tutti i suoi 13 scontri diretti di Premier League contro il City. Questo è il peggior record di sconfitte al 100% per qualsiasi allenatore contro un singolo avversario nella storia della massima serie.

Se il Fulham parte bene, potrebbe creare problemi al City. Tuttavia, la qualità superiore dei Cityzens, sia in campo che fuori, dovrebbe essere sufficiente per garantire una vittoria.

Probabili formazioni Manchester City - Fulham

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Rodri, O’Reilly, Semenyo, Silva, Marmoush, Haaland

Fulham:Leno, Castagne, Anderson, Cuenca, Sessegnon, Iwobi, Borge, Smith Rowe, Wilson, Chukwueze, Jiménez

Haaland pronto a brillare contro un avversario familiare

Dopo non aver registrato un tiro in porta in tre precedenti partite di campionato, Haaland ha interrotto la serie negativa contro il Liverpool, segnando il primo gol dopo 33 minuti e trasformando un rigore nei minuti di recupero, segnando per la prima volta in quattro partite.

Il suo gol decisivo ha riacceso la corsa al titolo del City e ha anche rafforzato la sua posizione nella corsa alla Scarpa d'Oro della Premier League. Con 21 gol, il norvegese guida il brasiliano Igor Thiago del Brentford di quattro reti. Attualmente è anche terzo nella corsa alla Scarpa d'Oro europea.

Il Fulham rimane uno degli avversari preferiti di Haaland in campionato. In sette incontri in carriera, è stato coinvolto in 10 gol (G7, A3), inclusa l'apertura delle marcature nella gara di ritorno di questa stagione. È perfettamente posizionato per estendere quel record contro la difesa in difficoltà del Fulham. Vale la pena puntare sul marcatore del City per infliggere danni, sia segnando che assistendo.

Scommessa 1: Erling Haaland a segnare o assistere in qualsiasi momento, con quota di 1.50 su Goldbet

City impressionante in entrambi i tempi

Il City ha iniziato bene contro il Liverpool ma non è riuscito a segnare nel primo tempo. Si è compensato con una prestazione impressionante nella ripresa, segnando i suoi primi due gol del secondo tempo del 2026. Il City è stato incostante in entrambi i tempi nelle ultime otto partite di Premier League.

L'ultima volta che ha trovato la rete in entrambi i tempi di una partita di campionato è stata contro il West Ham a fine dicembre 2025 – otto giornate fa. Tuttavia, il loro record negli scontri diretti contro il Fulham racconta una storia diversa. I Cityzens hanno segnato in entrambi i tempi in ciascuno dei loro ultimi cinque incontri contro la squadra londinese. La fragilità difensiva dei Cottagers in trasferta è un fattore significativo.

Hanno subito il quinto maggior numero di gol in trasferta in questa stagione (21). Questo li rende particolarmente vulnerabili in trasferta. Dato il dominio storico del City negli scontri diretti, un ritorno a segnare in ciascun tempo appare probabile per i padroni di casa.

Scommessa 2: Manchester City segna in entrambi i tempi, con quota 1.91 su William Hill

Festa del gol all'Etihad

Il City ha registrato 10 tiri nel primo tempo contro il Liverpool – il più alto per qualsiasi squadra nell'atto iniziale di una partita di PL nella memoria recente. Sebbene abbiano segnato due volte dopo l'intervallo contro il Liverpool, sono noti per essere ancora più incisivi contro squadre di rango inferiore.

La loro gara di ritorno al Craven Cottage ha visto nove gol. Il City ha vinto 5-4 nella partita con il punteggio più alto di questa stagione. Il Fulham ha anche perso gli ultimi otto scontri diretti di campionato in trasferta con il City con un punteggio complessivo di 25-4. Il City ha segnato 11 gol nelle ultime cinque partite competitive, mentre il Fulham ha segnato in tre uscite consecutive. Difensivamente, il Fulham non ha mantenuto la porta inviolata in otto partite.

Nel frattempo, il City è a tre partite senza una porta inviolata. Il Fulham dovrà prestare attenzione ad Antoine Semenyo. Ha segnato due volte e assistito nella vittoria per 3-1 del Bournemouth su di loro all'inizio di questa stagione. Dato che storicamente questa partita tende a produrre molti gol, puntare su oltre tre gol offre un valore forte.